Ноябрь, 10 в 14:45

Накануне российское военное командование объявило об отступлении армии РФ из Херсона и с правого берега Днепра. В Генеральном штабе ВСУ пока не могут это ни подтвердить, ни опровергнуть. В то же время западные СМИ и аналитики уже назвали такой шаг оккупантов огромным поражением для Кремля.

Факты ICTV собрали мнения, которые звучат по этому поводу в ведущих западных медиа.

Огромная неудача под давлением контрнаступления ВСУ – The Washington Post

Американское издание The Washington Post назвало вероятное отступление российских войск из Херсона огромной неудачей для Кремля.

– Россия объявляет об отступлении из Херсона, что является неудачей перед лицом жесткого украинского контрнаступления, – отмечается в сообщении газеты в Twitter.

Breaking news: Russia announces retreat from Kherson, a mammoth setback in the face of a grinding Ukrainian counteroffensive https://t.co/rNbJarH4sC pic.twitter.com/GelhdNsWyx — The Washington Post (@washingtonpost) November 9, 2022

Издание напоминает, что Херсон – единственный областной центр, который войскам РФ удалось захватить с начала полномасштабной войны. Поэтому отступление армии РФ с правого берега Днепра “является серьезной неудачей для президента России Владимира Путина, объявившего об аннексии Херсонской области”.

Американский военный историк, аналитик Макс Бут в своей колонке для The Washington Post проанализировал, почему отступление россиян из Херсона является таким важным.

Он провел параллель между действиями нацистского диктатора Адольфа Гитлера и российского диктатора Владимира Путина. По словам Бута, оба они своевременно не отдали приказ своим войскам об отступлении, даже когда это казалось единственно верным тактическим шагом: Гитлер – под Сталинградом, а Путин – в Херсонской области.

Аналитик уточнил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу не мог единолично принять решение об отводе войск: приказ, очевидно, исходил из Кремля.

– С российской военной точки зрения это отступление имеет смысл… Восточный берег войскам РФ будет гораздо легче защищать, поскольку украинцам придется пересекать реку под огнем, чтобы продолжить наступление. Но это решение, хотя и является военной необходимостью, все же является унизительным поражением для Путина. Херсон – это важный черноморский порт и центр одной из четырех областей, которые Путин незаконно аннексировал в сентябре. Кроме того, россияне надеялись использовать Херсон в качестве базы, с которой в конце концов захватить соседние украинские города Николаев и Одессу, — объяснил Макс Бут, добавив, что Кремль стремится отрезать Украину от Черного моря – ее главной торговой артерии.

Эксперт добавил, что теперь российское наступление “идет в обратном направлении”, и командованию армии РФ придется совершить одну из самых сложных военных операций под обстрелами Вооруженных сил Украины. Российские войска будут особенно уязвимы во время форсирования Днепра.

Макс Бут объяснил, что после отступления из Херсона оккупанты потеряют не только важный плацдарм на западном берегу Днепра, но и доступ к Северо-Крымскому каналу, через который осуществляется водоснабжение временно оккупированного Крыма.

– Это усложнит удержание Крыма и еще больше сделает невозможным желаемый Путиным “сухопутный мост” из РФ… Еще до отказа от Херсона Россия уже потеряла примерно половину территории, оккупированной с февраля. Теперь это отступление показывает россиянам, насколько плохо идет война (для РФ. — Ред.)… Эта последняя украинская победа также поможет сохранить проукраинскую коалицию на Западе, даже если цены на энергоносители подскочат зимой, — уточнил эксперт.

По мнению Макса Бута, это должно стать дополнительным стимулом для Конгресса США принять еще один масштабный пакет военной помощи Украине уже этой осенью.

Унизительный, но ожидаемый отвод войск РФ – CNN

В анализе для американского телеканала CNN журналист Тим Листер назвал отступление российских войск унизительным для РФ, однако ожидаемым шагом после событий на фронте в последние недели.

Он напомнил, что после получения реактивных артиллерийских систем HIMARS ВСУ начали наносить массированные удары по логистическим путям армии РФ, ее военным складам в глубоком тылу, мостах и железнодорожных узлах. В то же время Листер выразил мнение, что дальнейшее наступление на левый берег Днепра будет сложным для ВСУ.

– Если и когда российские войска отступят на восточный берег, их линии поставок станут легче, и они возобновят эшелонированную оборону. Любая попытка украинских сил форсировать Днепр имела бы для них слишком высокую цену, — говорится в материале.

В статье также отмечается, что после бегства из Херсона войска РФ сохранят контроль над 60% Херсонской области и выход на побережье Азовского моря.

По мнению Листера, нельзя исключать, что выход войск РФ из Херсона может быть ловушкой, в которую оккупанты хотят заманить ВСУ, и часть российских сил все еще может оставаться на правом берегу Днепра.

– Но тактическая ситуация для российских войск… за несколько недель превратилась из сложной в почти невозможную. Большой политический провал в Херсоне невозможно закамуфлировать, – добавил журналист.

Серьезный поворот в войне в Украине – The New York Times

Газета The New York Times пишет, что приказ об отводе российских войск из стратегически важного южного города Херсон может нанести серьезный удар по военным усилиям российского диктатора Владимира Путина. Издание называет такой шаг позорным поражением для Кремля и отмечает, что соответствующее решение мог принять только Путин.

Как пишет NYT, объявленное отступление является одной из наиболее значительных неудач для России в развязанной полномасштабной войне. Ведь Херсон и правобережье Днепра давали оккупантам важный плацдарм, который они надеялись использовать для продвижения дальше на запад, вплоть до критически важного портового города Одесса.

NYT со ссылкой на украинских официальных лиц отмечает, что после бегства из Херсона оккупанты могут разрушать его артиллерийскими обстрелами с другого берега Днепра. Кроме того, существует угроза подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС.

Издание со ссылкой на людей, знающих Путина, отмечает, что кремлевский диктатор, несмотря на поражение, “все еще верит, что сможет выиграть войну”.

Решающий момент в контрнаступлении ВСУ – Financial Times

Издание Financial Times называет заявление Сергея Шойгу об отступлении российских войск из стратегического города Херсона “еще одной серьезной неудачей девятимесячного вторжения” РФ в Украину.

Журналисты пишут, что побег военных подразделений РФ стал бы успешным результатом начавшегося в августе контрнаступления ВСУ на этом направлении.

– Решение отступить знаменует собой решающий момент в контрнаступлении Украины, который начался 29 августа… Это один из самых серьезных ударов по попыткам Путина подчинить себе Украину. Херсон был первым и единственным областным центром, попавшим под российскую оккупацию в первые недели полномасштабного вторжения Москвы, — говорится в материале.

Журналисты также напомнили, что Херсонская область стратегически важна для РФ, поскольку “соединяет” оккупированный Крым с материком и позволяет обеспечивать водоснабжение на полуостров.

Financial Times также приводит комментарий советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка. В комментарии изданию он отметил, что “сегодня говорить о сдаче Херсона еще рано”.

– Заявление российского командования может означать как принятие политического решения, так и быть ловушкой, затуманиванием глаз перед втягиванием в городские бои, — подчеркнул он.

Выдающаяся победа Украины – The Guardian

Журналист британского издания The Guardian Дэн Сабба в своей аналитической колонке отмечает, что заявление РФ о выходе войск с правобережья Днепра является “выдающейся победой Украины” и следствием утонченной военной стратегии украинского командования.

– Если уход действительно приведет к быстрому возвращению города, украинцы добьются этого с относительно небольшими потерями и без ведения боев в городских условиях, что могло бы иметь высокую цену, — пишет он.

Сабба уточнил, что позиции оккупантов на западном берегу Днепра стали стратегически уязвимыми после остановки наступления РФ в направлении Николаева. Однако украинским защитникам понадобилась тщательно продуманная трехмесячная кампания, чтобы принудить Кремль к решению об отводе войск.

Речь идет об ударах по мостам, понтонным переправам и логистическим путям оккупантов.

В материале отмечается, что серьезные бои на правобережье Днепра теперь “кажутся маловероятными”, однако агрессор при отступлении массово минирует территории. Сабба напоминает, что оккупанты в течение месяца готовили свой побег на левый берег Днепра, перебросив туда командование и часть своих сил.

– Украина захочет максимально сорвать отступление россиян, захватив солдат и прежде всего технику. Это превратило бы отход во что-то вроде почти разгрома, произошедшего в сентябре, когда Россия приняла аналогичное решение: отойти из-под Харькова и Изюма за реку Оскол, — говорится в статье.

Журналист также отметил способность украинских военных к гибкому и творческому подходу на поле боя.

Дэн Сабба уточнил, что нынешняя “очевидная победа Украины” является очень своевременным сигналом для американцев и европейцев, обеспокоенных высокой стоимостью энергоносителей, спровоцированной войной.

Военный эксперт, сотрудник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Мик Райан, в свою очередь, подчеркнул, что Кремль пытается переложить вину за провалы на поле боя в Украине на российских военных. Именно поэтому заявление о выходе войск РФ из Херсона озвучил министр обороны Сергей Шойгу.

По словам эксперта, российский диктатор Владимир Путин оказался в сложном положении: ему нужно объяснить, как так получилось, что российские войска покинули единственный областной центр, захваченный более чем за восемь месяцев войны.

– Сообщив россиянам об аннексии, что Херсон является частью России, Путину понадобится какая-то история, чтобы оправдать уход и отвлечь внимание внутренней аудитории, – написал аналитик в своем Twitter.

7/ This is important. Having told the Russian people, in the annexation declaration, that Kherson is part of Russia, Putin will need a story to justify the withdrawal and distract the domestic audience from it. — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) November 9, 2022

Анализируя, является ли настоящим отступление войск РФ, или это какая-то “кампания обмана, чтобы втянуть украинцев в битву, к которой готовились русские”, Мик Райан выразил мнение, что отступление все же выглядит настоящим, поскольку оккупантам сейчас сложно удержать позиции в Херсоне.

– Это (отступление войск РФ. — Ред.) останавливает любые будущие российские планы по Одессе, но делает украинцев на шаг ближе к возвращению юга. Возвращение Херсона также является важной благоприятной операцией для предстоящей кампании по возвращению Крыма… Это подтверждение военной стратегии Украины и подхода ее высшего руководства. Они преуспевают, и россияне это знают. Это также поднимет моральный дух Украины в преддверии зимы, — отметил аналитик.

Эксперт считает маловероятным, что украинские войска попытаются сейчас массированно форсировать Днепр, чтобы переправиться на левый берег Днепра. Он напомнил, что РФ там обустроила целый ряд оборонных позиций. По словам Раяна, ВСУ, скорее всего, будут искать другие возможности, чтобы выбить россиян с юга, и продолжат наносить удары по тылам врага.

В то же время РФ может сопровождать уход своих войск из Херсона обстрелами других территорий Украины, в том числе энергетической инфраструктуры, считает эксперт.

Райан подчеркнул, что сейчас не время для принуждения Украины к переговорам.

– Россияне могут быть ослаблены, но они не отказываются от своих территориальных устремлений. Их нужно будет бить на поле боя и вытеснять из Украины. Именно поэтому Запад должен усилить поставки техники, включая танки, боеприпасы и обучение для украинцев. Мы имеем глубокий долг помочь украинцам быстрее закончить эту войну, — объяснил он.

22/ Which is why the west should supercharge its provision of equipment (including tanks), munitions and training to Ukraine. We have a profound obligation to help the Ukrainians end this war more quickly. — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) November 10, 2022

Как проинформировал сегодня главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, за последние сутки Силы обороны продвинулись на Херсонском направлении на 7 км, освободив шесть населенных пунктов.