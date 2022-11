Листопад, 10 в 14:45

Напередодні російське військове командування оголосило про відступ армії РФ з Херсону та правого берега Дніпра. У Генеральному штабі ЗСУ поки не можуть це ані підтвердити, ані спростувати. Водночас західні ЗМІ та аналітики вже назвали такий крок окупантів величезною поразкою для Кремля.

Факти ICTV зібрали думки, яку лунають щодо цього у провідних західних медіа.

Величезна невдача під натиском контрнаступу ЗСУ – The Washington Post

Американське видання The Washington Post назвало ймовірний відступ російських військ із Херсону величезною невдачею для Кремля.

– Росія оголошує про відступ із Херсону, що є величезною невдачею перед обличчям жорсткого українського контрнаступу, – зазначається в повідомленні газети в Twitter.

Breaking news: Russia announces retreat from Kherson, a mammoth setback in the face of a grinding Ukrainian counteroffensive https://t.co/rNbJarH4sC pic.twitter.com/GelhdNsWyx — The Washington Post (@washingtonpost) November 9, 2022

Видання нагадує, що Херсон є єдиним обласним центром, який військам РФ вдалося захопити від початку повномасштабної війни. А тому відступ армії РФ з правого берега Дніпра “є серйозною невдачею для президента Росії Володимира Путіна, який оголосив про анексію Херсонської області”.

Американський військовий історик, аналітик Макс Бут у своїй колонці для The Washington Post проаналізував, чому відступ росіян із Херсону є таким важливим.

Він провів паралель між діями нацистського диктатора Адольфа Гітлера та російського диктатора Володимира Путіна. За словами Бута, обидва вони своєчасно не віддали наказ своїм військам про відступ, навіть коли це здавалося єдино правильним тактичним кроком: Гітлер – під Сталінградом, а Путін – на Херсонщині.

Аналітик уточнив, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу не міг одноосібно ухвалити рішення про відведення військ: наказ, очевидно, йшов із Кремля.

– З російської військової точки зору цей відступ має сенс… Східний берег військам РФ буде значно легше захищати, оскільки українцям доведеться перетинати річку під вогнем, щоб продовжити наступ. Але це рішення, хоч і є воєнною необхідністю, все ж є принизливою поразкою для Путіна. Херсон є важливим чорноморським портом і центром однієї з чотирьох областей, які Путін незаконно анексував у вересні. Крім того, росіяни сподівалися використати Херсон як базу, з якої врешті-решт захопити сусідні українські міста Миколаїв та Одесу, – пояснив Макс Бут, додавши, що Кремль прагне відрізати Україну від Чорного моря – її головної торгової артерії.

Експерт додав, що тепер російський наступ “йде в зворотному напрямку”, і командуванню армії РФ доведеться здійснити одну із найскладніших військових операцій під обстрілами Збройних сил України. Російські війська будуть особливо вразливими під час форсування Дніпра.

Макс Бут пояснив, що після відступу з Херсону окупанти втратять не лише важливий плацдарм на західному березі Дніпра, але й доступ до Північно-Кримського каналу, через який здійснюється водопостачання тимчасово окупованого Криму.

– Це ускладнить утримання Криму і ще більше унеможливить бажаний Путіним “сухопутний міст” із РФ… Ще до відмови від Херсону Росія вже втратила приблизно половину території, окупованої з лютого. Тепер цей відступ показує росіянам, наскільки погано йде війна (для РФ, – Ред.)… Ця остання українська перемога також допоможе зберегти проукраїнську коаліцію на Заході, навіть якщо ціни на енергоносії підскочать взимку, – уточнив експерт.

На думку Макса Бута, це повинно стати додатковим стимулом для Конгресу США ухвалити ще один масштабний пакет військової допомоги Україні вже цієї осені.

Принизливе, але очікуване відведення військ РФ – CNN

В аналізі для американського телеканалу CNN журналіст Тім Лістер назвав відступ російських військ принизливим для РФ, проте очікуваним кроком після подій на фронті в останні тижня.

Він нагадав, що після отримання реактивних артилерійських систем HIMARS ЗСУ почали завдавати масованих ударів по логістичних шляхах армії РФ, її воєнних складах у глибокому тилу, мостах та залізничних вузлах. Водночас Лістер висловив думку, що подальший наступ на лівий берег Дніпра буде складним для ЗСУ.

– Якщо і коли російські війська відступлять на східний берег, їхні лінії постачання стануть легшими, і вони відновлять ешелоновану оборону. Будь-яка спроба українських сил форсувати Дніпро мала б для них надто високу ціну, – йдеться в матеріалі.

У статті також зазначається, що після втечі з Херсону війська РФ збережуть контроль над 60% Херсонської області та вихід до узбережжя Азовського моря.

На думку Лістера, не можна виключати, що відхід військ РФ із Херсону може бути пасткою, в яку окупанти хочуть заманити ЗСУ, і частина російських сил все ще може залишатися на правому березі Дніпра.

– Але тактична ситуація для російських військ… за кілька тижнів перетворилася зі складної на майже неможливу. Великий політичний провал у Херсоні неможливо закамуфлювати, – додав журналіст.

Серйозний поворот у війні в Україні – The New York Times

Газета The New York Times пише, що наказ про відведення російських військ зі стратегічно важливого південного міста Херсон може завдати серйозного удару по військових зусиллях російського диктатора Володимира Путіна. Видання називає такий крок “ганебною поразкою” для Кремля та зазначає, що відповідне рішення міг ухвалити лише Путін.

Як пише NYT, оголошений відступ є однією з найбільш значних невдач для Росії у розв’язаній нею повномасштабній війні. Адже Херсон та правобережжя Дніпра давали окупантам важливий плацдарм, який вони сподівалися використати для просування далі на захід, аж до критично важливого портового міста Одеса.

NYT із посиланням на українських офіційних осіб зазначає, що після втечі з Херсону окупанти можуть руйнувати його артилерійськими обстрілами з іншого берега Дніпра. Крім того, існує загроза підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.

Видання з посиланням на людей, які знають Путіна, зазначає, що кремлівський диктатор, попри поразки, “все ще вірить, що зможе виграти війну”.

Вирішальний момент у контрнаступі ЗСУ – Financial Times

Видання Financial Times називає заяву Сергія Шойгу про відступ російських військ зі стратегічного міста Херсон “ще однією серйозною невдачею дев’ятимісячного вторгнення” РФ в Україну.

Журналісти пишуть, що втеча військових підрозділів РФ стала б успішним результатом контрнаступу ЗСУ на цьому напрямку, який розпочався в серпні.

– Рішення відступити знаменує собою вирішальний момент у контрнаступі України, який розпочався 29 серпня… Це один із найсерйозніших ударів по спробах Путіна підпорядкувати собі Україну. Херсон був першим та єдиним обласним центром, який потрапив під російську окупацію у перші тижні повномасштабного вторгнення Москви, – йдеться в матеріалі.

Журналісти також нагадали, що Херсонщина є стратегічно важливою для РФ, оскільки “з’єднує” окупований Крим із материком та дозволяє забезпечувати водопостачання на півострів.

Financial Times також наводить коментар радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка. В коментарі виданню він зазначив, що “сьогодні говорити про здачу Херсону ще рано”.

– Заява російського командування може означати як прийняття політичного рішення, так і бути пасткою, затуманюванням очей перед втягуванням у міські бої, – наголосив він.

Видатна перемога України – The Guardian

Журналіст британського видання The Guardian Ден Сабба у своїй аналітичній колонці зазначає, що заява РФ про вихід військ з правобережжя Дніпра “є видатною перемогою України” та наслідком витонченої військової стратегієї українського командування.

– Якщо відхід справді призведе до швидкого повернення міста, українці досягнуть цього з відносно невеликими втратами і без ведення боїв у міських умовах, що могло б мати високу ціну, – пише він.

Сабба уточнив, що позиції окупантів на західному березі Дніпра стали стратегічно вразливими після зупинення наступу РФ у напрямку Миколаєва. Однак українським захисникам знадобилася ретельно продумана тримісячна кампанія, щоб змусити Кремль до рішення про відведення військ.

Йдеться про удари по мостах, понтонних переправах та логістичних шляхах окупантів.

У матеріалі зазначається, що серйозні бої на правобережжі Дніпра тепер “видаються малоймовірними”, однак агресор під час відступу масово мінує території. Сабба нагадує, що окупанти протягом місяця готували свою втечу на лівий берег Дніпра, перекинувши туди командування та частину своїх сил.

– Україна захоче максимально зірвати відступ росіян, захопивши солдатів і насамперед техніку. Це перетворило б відхід у щось на зразок майже розгрому, що мав місце у вересні, коли Росія ухвалила аналогічне рішення: відійти з-під Харкова та Ізюма за річку Оскіл, – наголошується в статті.

Журналіст також відзначив здатність українських військових до гнучкого та творчого підходу на полі бою.

Ден Сабба уточнив, нинішня “очевидна перемога України” є дуже своєчасним сигналом для американців та європейців, які стурбовані високою вартістю енергоносіїв, спровокованої війною.

Військовий експерт, співробітник вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Мік Раян, своєю чергою, наголосив, що Кремль намагається перекласти вину за провали на полі бою в Україні на російських військових. Саме тому заяву про вихід військ РФ з Херсону озвучив міністр оборони Сергій Шойгу.

За словами експерта, російський диктатор Володимир Путін опинився в складному становищі: йому потрібно пояснити, як так сталося, що російські війська залишили єдиний обласний центр, захоплений за понад вісім місяців війни.

– Повідомивши росіянам про анексію, що Херсон є частиною Росії, Путіну знадобиться якась історія, щоб виправдати відхід і відвернути увагу внутрішньої аудиторії, – написав аналітик у своєму Twitter.

7/ This is important. Having told the Russian people, in the annexation declaration, that Kherson is part of Russia, Putin will need a story to justify the withdrawal and distract the domestic audience from it. — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) November 9, 2022

Аналізуючи, чи це справжній відступ військ РФ, чи якась “кампанія обману, щоб втягнути українців у битву, до якої готувалися росіяни”, Мік Раян висловив думку, що відступ все ж виглядає справжнім, оскільки окупантам зараз складно втримати позиції в Херсоні.

– Це (відступ військ РФ, – Ред.) зупиняє будь-які майбутні російські плани щодо Одеси, але робить українців на крок ближче до повернення півдня. Повернення Херсону також є важливою сприятливою операцією для майбутньої кампанії з повернення Криму… Це є підтвердженням військової стратегії України та підходу її вищого керівництва. Вони досягають успіху, і росіяни це знають. Це також підніме моральний дух України напередодні зими, – зазначив аналітик.

Експерт вважає маловірогідним, що українські війська спробують зараз масовано форсувати Дніпро, щоб переправитися на лівий берег Дніпра. Він нагадав, що РФ там облаштувала низку оборонних позицій. За словами Раяна, ЗСУ швидше за все шукатимуть інші можливості, щоб вибити росіян з півдня, та продовжать завдавати ударів по тилах ворога.

Водночас РФ може супроводжувати відхід своїх військ з Херсону обстрілами інших територій України, зокрема по енергетичній інфраструктурі, вважає експерт.

Раян наголосив, що зараз не час для примушування України до переговорів.

– Росіяни можуть бути ослаблені, але вони не відмовляються від своїх територіальних прагнень. Їх треба буде бити на полі бою і витісняти з України. Саме тому Захід повинен посилити постачання техніки, включно з танками, боєприпасів та навчання для українців. Ми маємо глибокий обов’язок допомогти українцям швидше закінчити цю війну, – пояснив він.

22/ Which is why the west should supercharge its provision of equipment (including tanks), munitions and training to Ukraine. We have a profound obligation to help the Ukrainians end this war more quickly. — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) November 10, 2022

Як поінформував сьогодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, за останню добу Сили оборони просунулися на Херсонському напрямку на 7 км, звільнивши шість населених пунктів.