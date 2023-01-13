Январь, 13 в 13:20

Российские захватчики роют траншеи в районе стратегического аэродрома Бельбек, расположенного вблизи Севастополя во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщил Telegram-канал Крымский ветер со ссылкой на очевидцев и обнародовал соответствующее видео.

Рашисты также устанавливают возле аэродрома пирамидальные бетонные преграды, которые еще называют “зубами дракона”.

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– Вокруг аэродрома Бельбек под Севастополем роют траншеи и устанавливают бетонные тетраэдры (“зубы дракона”). Опасаются атаки танков и пехоты? – говорится в сообщении.

Кроме того, этот же Telegram-канал сообщил, что в Крыму “усиленно готовятся к курортному сезону”, особенно на участке побережья от поселка Заозерное до села Молочное.

К посту прикреплено фото блокпоста с мешками с песком.

Оба населенных пункта расположены на юге Крымского полуострова. Село Молочное находится в Сакском районе, а поселок Заозерное расположен на Евпаторийском мысе, в 10 км от города Евпатория.

Как известно, с лета на территории временно оккупированного Крыма периодически раздаются взрывы, которые еще называют “хлопками”. Взрывы, в частности, фиксировались и в районе Бельбека.

А после деоккупации Херсона и правобережья Херсонской области в ноябре российские войска начали активно готовиться к обороне оккупированного Крымского полуострова. Они начали строить оборонительные полосы на севере Крыма и на подступах к нему.

Кроме того, украинская разведка сообщала, что армия РФ пытается укрепить береговую линию Крыма, опасаясь высадки украинского десанта. На крымских пляжах появились окопы, укрепленные мешками с песком.

По прогнозам американского генерала Бена Ходжеса, Украина освободит Крым до конца августа 2023 года.

Источник: Telegram-канал Крымский ветер