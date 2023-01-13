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Факти / Україна

Готуються до оборони: окупанти в Криму риють окопи біля аеродрому Бельбек

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Крим
Фото: Факти ICTV

Російські загарбники риють траншеї в районі стратегічного аеродрому Бельбек, який розташований поблизу Севастополя в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомив Telegram-канал Кримський вітер із посиланням на очевидців та оприлюднив відповідне відео.

Рашисти також встановлюють біля аеродрому пірамідальні бетонні перешкоди, які ще називають “зубами дракона”.

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– Навколо аеродрому Бельбек під Севастополем риють траншеї та встановлюють бетонні тетраедри (“зуби дракона”). Побоюються атаки танків та піхоти? – зазначається в повідомленні.

Крім того, цей же Telegram-канал поінформував, що в Криму “посилено готуються до курортного сезону”, особливо на ділянці узбережжя від селища Заозерне до села Молочне.

До посту прикріплено фото блокпосту з мішками із піском.

Обидва населені пункти розташовані на півдні Кримського півострова. Село Молочне знаходиться в Сакському районі, а селище Заозерне знаходиться на Євпаторійському мисі, за 10 км від міста Євпаторія.

Південь Криму

Мапа: Google maps

Як відомо, з літа на території тимчасово окупованого Криму періодично лунають вибухи, які ще називають “бавовною”. Вибухи, зокрема, фіксувалися і в районі Бельбеку.

А після деокупація Херсону та правобережжя Херсонщини в листопаді російські війська почали активно готуватися до оборони окупованого Кримського півострова. Вони почали будувати оборонні смуги на півночі Криму та на підступах до нього.

Крім того, українська розвідка повідомляла, що армія РФ намагається укріпити берегову лінію Криму, побоюючись висадки українського десанту. На кримських пляжах з’явилися окопи, укріплені мішками з піском.

За прогнозами американського генерала Бена Годжеса, Україна звільнить Крим до кінця серпня 2023 року.

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Джерело: Telegram-канал Кримський вітер

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