Країни-партнери України офіційно підтвердили згоду надати для допомоги українським Збройним силам 321 важкий танк.

Про це посол України у Франції Вадим Омельченко заявив в інтерв’ю французькому виданню BFM.

– На сьогодні кілька країн погодилися поставити Україні 321 важкий танк, – сказав він.

Вадим Омельченко не уточнив, про які конкретно країни йдеться.

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Водночас він додав, що в кожної країни відрізняються терміни постачання важкої техніки, оскільки різним країнам необхідно подолати різні умови для передання техніки, як-от, наприклад, технічне обслуговування, проблеми логістики тощо.

При цьому посол Омельченко заявив, що Україна потребує цих танків якомога швидше.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що якщо в Україну прибудуть американські танки Abrams лише до серпня, то буде занадто пізно.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден оголосив про постачання Україні 31 американського бойового танка M1 Abrams 25 січня.

Пізніше в Держдепі США уточнили, що Вашингтон не зможе передати Abrams до весняного наступу ЗСУ.

Крім Америки, про передачу танків також оголосили Канада, Польща, Іспанія, Португалія, Нідерланди, Фінляндія та низка інших країн. Переважно йдеться про передачу цими країнами німецьких танків Leopard 2, що стало можливим після схвалення Берліном права постачати свої танки Україні з інших країн. Німеччина теж зобов’язалася передати Україні свої танки.

Раніше за всіх про постачання британських танків Challenger 2 оголосив Лондон, а українські військові вже почали навчання на цьому типі техніки. За словами представника Міноборони Британії, танки Challenger 2 мають прибути в Україну до кінця березня.