Ударить может не только ракетами: устроит ли Россия массированную атаку по Украине 9 мая

Второй год подряд, перед приближением 9 мая, в контексте российско-украинской полномасштабной войны встает вопрос о том, какие “сюрпризы” или провокации может подготовить Россия на эту сакральную для россиян дату.

В прошлом году угрозу вероятных ударов РФ комментировали в Белом доме и украинские официальные чиновники. Тогда, 9 мая 2022 года, оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Одессе и Одесской области. В тот день это был единственный крупный город Украины, который далеко от линии фронта, и куда Россия нанесла массированные удары.

Будет ли массированный обстрел Украины 9 мая 2023 года или другие провокации России — Факты ICTV пытались разобраться, опросив экспертов и собрав комментарии украинских официальных лиц.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии Фактам ICTV говорит, что Россия вряд ли пренебрежет возможностью нанести “более-менее массированный” ракетный удар на “День победы”. По его мнению, если в РФ смогут собрать 20 или 30 ракет, то, вероятно, они будут выпущены по Украине.

В то же время Жданов не исключает, что на территории самой России также могут быть провокации, в которых Москва поспешит обвинить Украину.

Жданов допускает, что со стороны РФ могут быть выпущены не только такие ракеты, как Х-101, Х-555, Х-22, но и дроны и высокоточные крылатые ракеты, как, например, Кинжал.

— Это будет комплексный удар: дроны и ракеты. В частности, я не исключаю применение Кинжалов. Хотя вероятность очень низкая, потому что Кинжалов очень мало, и это не серийные Кинжалы, а ракеты, которые производились по заказу научно-исследовательского института… По Кинжалам я сомневаюсь, но остальные — Х-101, Х-555, Х-22 и дроны — этот комплект, к сожалению, вполне можем увидеть в нашем небе, — сказал он.

По мнению эксперта, военная техника, которая, как ожидается, пройдет парадом по Красной площади в Москве, хоть и является легитимной военной целью, впрочем Украина не позволит бить по ней, поскольку это будет массовое мероприятие с большим количеством гражданского населения, поэтому этот вариант в Киеве, по мнению Жданова, даже не рассматривают.

— Я не исключаю, что это могут быть или провокации, или аматоры, в том числе и наши аматоры, которые запустят дроны или еще что-то по российской территории, — отметил Олег Жданов.

В то же время эксперт считает, что со стороны оккупантов возможны попытки усилить штурм Бахмута, чтобы все же забросить украинские Силы обороны живой силой и захватить город.

— Они действительно, на мой взгляд, попытаются выполнить задание Путина, чтобы до 9 мая захватить Бахмут. Сейчас там наблюдается снижение интенсивности атак, что может быть связано с накоплением резервов, чтобы завтра или послезавтра ударить с большей силой и попытаться выполнить задачу. Хотя я думаю, что у нас есть все шансы удержать город, по крайней мере до 9-10 мая, — сказал он.

В то же время представители украинской армии, как, например, начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, говорит, что не стоит думать, что враг нанесет удары именно 9 мая, поскольку в Кремле знают, что этого от них и ждут.

В эфире телеканала Эспрессо она заявила, что та длинная пауза, которую выдерживает РФ после предыдущего массированного ракетного удара, может свидетельствовать о подготовке к какой-то значимой, по меркам России, ракетной атаке.

— Вряд ли у противника хватит сил, средств и времени на подготовку нескольких таких ударов, но на один, наверное, насобирают. Вполне вероятно, что такой удар враг может посвятить как раз своим сакральным датам, как он любит это делать с определенным символизмом, то есть в районе 9 мая. Надо понимать, что коварство агрессора достаточно мощное, поэтому он может, учитывая наши ожидания 9 мая, использовать этот элемент атаки раньше. Соответственно, не стоит крепко привязываться к какой-то дате, — сказала Гуменюк.

По ее словам, российский флот держит в морях ракетоносители, которые имеют ракеты и готовы использовать их “в любое время”. Наталья Гуменюк, как и Олег Жданов, не исключает, что кроме ракет могут быть как авиационные удары, так и атаки дронами-камикадзе.

О том, что не следует привязываться именно к дате 9 мая, заявил и представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

— Мы можем констатировать, что враг накапливает ракетный потенциал… Но здесь привязываться сугубо к 9-му мая не нужно. Мы уже не один раз проходили, что это может быть как в отдельную дату, так и без нее, — сказал он в эфире национального телемарафона Єдині новини.

Представитель ГУР сообщил, что отслеживанием ситуации относительно намерений России занимается как украинская разведка, так и партнеры Украины.

— Готовимся к соответствующим реакциям, — добавил Юсов.

Напомним, 18 апреля 2023 года российские государственные СМИ объявили, что в РФ отменили акцию Бессмертный полк якобы из соображений “безопасности”. В то же время ряд экспертов считает, что на подобное шествие придет слишком много родственников военнослужащих, погибших в российско-украинской войне, что продемонстрирует реальные потери РФ для внутренней российской аудитории.

Кроме того, в ряде регионов РФ были отменены военные парады на 9 мая. Российские власти также обосновывают эту отмену мерами по безопасности, впрочем обозреватели связывают это с, во-первых, недостатком техники, которую можно продемонстрировать на параде, а, во-вторых, с риском диверсий, устроенных во время этих парадов.

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