Обмен защитников Мариуполя и активность дронов РФ: 438-й день войны

7 мая, 0:52

Россияне обстреляли Николаев — ОВА

В Николаеве прогремели взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты Факты ICTV из города.

Перед этим была объявлена воздушная тревога.

Telegram-сообщества, отслеживающие активность врага, сообщали о пусках ракет Х-22 российской авиацией со стороны Черного моря.

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким подтвердил атаки россиян и по меньшей мере два “прилета” в Николаев. Впоследствии он уточнил, что, возможно, ракеты были сбиты над городом.

— Да, на сколько я понял минус 2 это хорошо, но две балалайки медленные еще в воздухе, — сообщил Ким.

Впоследствии в городе прогремел еще один взрыв, его подтвердил глава ОВА.