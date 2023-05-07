Обмен защитников Мариуполя и активность дронов РФ: 438-й день войны
В Херсоне прогремели взрывы: что известно
В Херсоне прогремели взрывы.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Перед этим, как и в большинстве областей Украины, в области была объявлена воздушная тревога.
Сейчас власти Херсонской области или военные официально не комментировали взрывы в Херсоне.
Россияне обстреляли Николаев — ОВА
В Николаеве прогремели взрывы.
Об этом сообщают корреспонденты Факты ICTV из города.
Перед этим была объявлена воздушная тревога.
Telegram-сообщества, отслеживающие активность врага, сообщали о пусках ракет Х-22 российской авиацией со стороны Черного моря.
Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким подтвердил атаки россиян и по меньшей мере два “прилета” в Николаев. Впоследствии он уточнил, что, возможно, ракеты были сбиты над городом.
— Да, на сколько я понял минус 2 это хорошо, но две балалайки медленные еще в воздухе, — сообщил Ким.
Впоследствии в городе прогремел еще один взрыв, его подтвердил глава ОВА.
В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога
На большей части территории Украины сохраняется воздушная тревога.
Сирены звучат в Киеве, а также Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Донецкой, Луганской областях и Автономной республике Крым.
Смотреть карту воздушных тревог на территории Украины онлайн можно на Фактах ICTV.