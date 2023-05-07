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Илья Нежигай, редактор ленты

Обмен защитников Мариуполя и активность дронов РФ: 438-й день войны

Обмен защитников Мариуполя и активность дронов РФ: 438-й день войны
7 мая, 0:52

В Херсоне прогремели взрывы: что известно

В Херсоне прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Перед этим, как и в большинстве областей Украины, в области была объявлена воздушная тревога.

Сейчас власти Херсонской области или военные официально не комментировали взрывы в Херсоне.

7 мая, 0:52

Россияне обстреляли Николаев — ОВА

В Николаеве прогремели взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты Факты ICTV из города.

Перед этим была объявлена воздушная тревога.

Telegram-сообщества, отслеживающие активность врага, сообщали о пусках ракет Х-22 российской авиацией со стороны Черного моря.

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким подтвердил атаки россиян и по меньшей мере два “прилета” в Николаев. Впоследствии он уточнил, что, возможно, ракеты были сбиты над городом.

— Да, на сколько я понял минус 2 это хорошо, но две балалайки медленные еще в воздухе, — сообщил Ким.

Впоследствии в городе прогремел еще один взрыв, его подтвердил глава ОВА.

7 мая, 0:09

В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога

На большей части территории Украины сохраняется воздушная тревога.

Сирены звучат в Киеве, а также Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Донецкой, Луганской областях и Автономной республике Крым.

Смотреть карту воздушных тревог на территории Украины онлайн можно на Фактах ICTV.

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