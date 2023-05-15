Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна
Потребує перевірки
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Спецпредставник Китаю їде до України: названо дату візиту

спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей
Фото: Getty Images

Спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей здійснить візит до України протягом 16-17 травня.

Про це інформують західні ЗМІ, зокрема французький канал France 24, із посиланням на представника українського уряду.

Зазначається, що представник КНР прибуде до України у вівторок, 16 травня. Візит триватиме два дні.

Ця поїздка стане частиною дипломатичного турне Лі Хуея, яке стартувало в понеділок, 15 травня. Представник Китаю відвідає не лише Україну, а й Польщу, Німеччину, Францію та РФ.

У Пекіні заявили, що поїздка спрямована на обговорення “політичного врегулювання” повномасштабної війни в Україні.

– Цей візит… є свідченням зусиль Китаю щодо сприяння мирним переговорам і повністю демонструє тверду прихильність Китаю справі миру, – заявив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь.

Як відомо, про плани відправити свого спецпредставника до України та інших країн Китай оголосив наприкінці квітня, за підсумками телефонних переговорів президента Володимира Зеленського та лідера КНР Сі Цзіньпіна. Це була перша розмова політиків від початку повномасштабної війни.

Спецпредставником Китаю став Лі Хуей, який 10 років перебував на посаді посла у Росії.

В Офісі президента України наголошували, що під час візиту китайського спецпредставника Київ наполягатиме на неможливості укладення територіальних компромісів із РФ за рахунок власної території.

У лютому МЗС Китаю оприлюднило так званий мирний план із 12 пунктів, в яких виклало власні ідеї щодо врегулювання війни РФ проти України. Цей план не містить заклику до Росії вивести війська з українських територій. Натомість у ньому є пункт про необхідність “мирних переговорів”.

Читайте також
Буде стояти осторонь: Зеленський про обіцянку Сі Цзіньпіня не постачати зброю РФ
Володимир Зеленський

Джерело: France24
Війна в Україні, Китай, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росія де-факто програла війну та перетворюється на васала Китаю – Макрон
Еммануель Макрон
РФ атакувала лікарню в Авдіївці на Донеччині, четверо загиблих
Спецпредставник Китаю їде до України: названо дату візиту
Знищення складу боєприпасів зі збідненим ураном в Тернополі – російський фейк – голова ОВА
Спецпредставник Китаю їде до України: названо дату візиту
Незвична ситуація: РФ вивела в Азовське море ракетоносій із Калібрами
російський корабель
Готуються до оборони. На окупованих територіях Півдня перебувають понад 150 тисяч окупантів – ГУР
Спецпредставник Китаю їде до України: названо дату візиту
Відео
Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію

Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.

Тетяна Забожко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (14.05.2023)
Спецпредставник Китаю їде до України: названо дату візиту
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (14.05.2023)
Спецпредставник Китаю їде до України: названо дату візиту
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (14.05.2023)
Спецпредставник Китаю їде до України: названо дату візиту
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (14.05.2023)
Спецпредставник Китаю їде до України: названо дату візиту
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь