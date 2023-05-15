Спецпредставник Китаю їде до України: названо дату візиту

Спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей здійснить візит до України протягом 16-17 травня.

Про це інформують західні ЗМІ, зокрема французький канал France 24, із посиланням на представника українського уряду.

Зазначається, що представник КНР прибуде до України у вівторок, 16 травня. Візит триватиме два дні.

Ця поїздка стане частиною дипломатичного турне Лі Хуея, яке стартувало в понеділок, 15 травня. Представник Китаю відвідає не лише Україну, а й Польщу, Німеччину, Францію та РФ.

У Пекіні заявили, що поїздка спрямована на обговорення “політичного врегулювання” повномасштабної війни в Україні.

– Цей візит… є свідченням зусиль Китаю щодо сприяння мирним переговорам і повністю демонструє тверду прихильність Китаю справі миру, – заявив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь.

Як відомо, про плани відправити свого спецпредставника до України та інших країн Китай оголосив наприкінці квітня, за підсумками телефонних переговорів президента Володимира Зеленського та лідера КНР Сі Цзіньпіна. Це була перша розмова політиків від початку повномасштабної війни.

Спецпредставником Китаю став Лі Хуей, який 10 років перебував на посаді посла у Росії.

В Офісі президента України наголошували, що під час візиту китайського спецпредставника Київ наполягатиме на неможливості укладення територіальних компромісів із РФ за рахунок власної території.

У лютому МЗС Китаю оприлюднило так званий мирний план із 12 пунктів, в яких виклало власні ідеї щодо врегулювання війни РФ проти України. Цей план не містить заклику до Росії вивести війська з українських територій. Натомість у ньому є пункт про необхідність “мирних переговорів”.

Джерело : France24

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