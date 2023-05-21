Взрывы в Днепре и обстрел Торецка: что происходит на 452-й день войны

21 мая, 0:55

Игнат объяснил важность F-16

Когда партнеры предоставят Украине истребители F-16, наша страна выиграет в развязанной Россией войне. Эти самолеты станут на боевое дежурство в разных регионах.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он подчеркнул, что истребители F-16 являются многоцелевыми самолетами и могут работать как по наземным, так и по надводным и воздушным целям. Также эти самолеты помогут прикрыть территорию, где нет ПВО.

— Я вам скажу больше, когда будут F-16, мы выиграем эту войну. Мы акцентировали нашим партнерам на необходимости для Украины F-16, потому что не можем мы теми средствами ПВО, которые существуют еще с советских времен, перекрыть всю территорию Украины. Мы получаем поставки западных систем ПВО: NASAMS, IRIS-T, Patriot и уже SAMP/T, а также ПВО сухопутных войск, из основных – Crotale, Gepard, Avenger, – говорит Игнат.

По его словам, так как территория Украин