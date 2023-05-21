Взрывы в Днепре и обстрел Торецка: что происходит на 452-й день войны
Игнат объяснил важность F-16
Когда партнеры предоставят Украине истребители F-16, наша страна выиграет в развязанной Россией войне. Эти самолеты станут на боевое дежурство в разных регионах.
Об этом в эфире телеканала Эспрессо заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Он подчеркнул, что истребители F-16 являются многоцелевыми самолетами и могут работать как по наземным, так и по надводным и воздушным целям. Также эти самолеты помогут прикрыть территорию, где нет ПВО.
— Я вам скажу больше, когда будут F-16, мы выиграем эту войну. Мы акцентировали нашим партнерам на необходимости для Украины F-16, потому что не можем мы теми средствами ПВО, которые существуют еще с советских времен, перекрыть всю территорию Украины. Мы получаем поставки западных систем ПВО: NASAMS, IRIS-T, Patriot и уже SAMP/T, а также ПВО сухопутных войск, из основных – Crotale, Gepard, Avenger, – говорит Игнат.
По его словам, так как территория Украин
Череватый прокомментировал заявления Пригожина о “выходе” из Бахмута
Украинские военные “фактически вытрепали” очень мощную группировку “вагнеровцев” Евгения Пригожина и она близка к уничтожению.
Об этом в комментарии Свободному радио заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, комментируя заявление владельца ЧВК Вагнера о якобы “захвате” Бахмута и выводе наемников из города после 25 мая.
Советник сообщил, что в городе продолжаются бои.
— Вы же понимаете, что он говорит, что будет выводить свои войска и он взял Бахмут. Только для этого это и говорится. “Пацан сказал – пацан сделал”, а дальше делайте что хотите – меня главное отпустите. Поджав хвост (убегает, – Ред.), потому что потерял лучшие свои кадры. По сути, его группировка Вагнер разбита, – подчеркнул спикер Восточной группировки войск.
На Днепропетровщине работает ПВО
В Днепропетровской области работает ПВО.
Об этом сообщили в ОВА.
Находитесь в укрытиях до отбоя.
В Днепре продолжается тревога: есть вражеская цель
Еще есть цель в направлении Днепра.
Находитесь в укрытиях.