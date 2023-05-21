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Взрывы в Днепре и обстрел Торецка: что происходит на 452-й день войны

Взрывы в Днепре и обстрел Торецка: что происходит на 452-й день войны
21 мая, 0:55

Игнат объяснил важность F-16

Когда партнеры предоставят Украине истребители F-16, наша страна выиграет в развязанной Россией войне. Эти самолеты станут на боевое дежурство в разных регионах.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он подчеркнул, что истребители F-16 являются многоцелевыми самолетами и могут работать как по наземным, так и по надводным и воздушным целям. Также эти самолеты помогут прикрыть территорию, где нет ПВО.

— Я вам скажу больше, когда будут F-16, мы выиграем эту войну. Мы акцентировали нашим партнерам на необходимости для Украины F-16, потому что не можем мы теми средствами ПВО, которые существуют еще с советских времен, перекрыть всю территорию Украины. Мы получаем поставки западных систем ПВО: NASAMS, IRIS-T, Patriot и уже SAMP/T, а также ПВО сухопутных войск, из основных – Crotale, Gepard, Avenger, – говорит Игнат.

По его словам, так как территория Украин

21 мая, 0:34

Череватый прокомментировал заявления Пригожина о “выходе” из Бахмута

Украинские военные “фактически вытрепали” очень мощную группировку “вагнеровцев” Евгения Пригожина и она близка к уничтожению.

Об этом в комментарии Свободному радио заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, комментируя заявление владельца ЧВК Вагнера о якобы “захвате” Бахмута и выводе наемников из города после 25 мая.

Советник сообщил, что в городе продолжаются бои.

— Вы же понимаете, что он говорит, что будет выводить свои войска и он взял Бахмут. Только для этого это и говорится. “Пацан сказал – пацан сделал”, а дальше делайте что хотите – меня главное отпустите. Поджав хвост (убегает, – Ред.), потому что потерял лучшие свои кадры. По сути, его группировка Вагнер разбита, – подчеркнул спикер Восточной группировки войск.

21 мая, 0:03

На Днепропетровщине работает ПВО

В Днепропетровской области работает ПВО.

Об этом сообщили в ОВА.

Находитесь в укрытиях до отбоя.

20 мая, 23:55

В Днепре продолжается тревога: есть вражеская цель

Еще есть цель в направлении Днепра.

Находитесь в укрытиях.

Война в Украине, Російська агресія
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Взрывы в Днепре и обстрел Торецка: что происходит на 452-й день войны
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Маляр объяснила, для чего РФ фейки о “гибели” нашего командования

В течение войны враг будет заинтересован в уничтожении нашего военно-политического руководства, поэтому его безопасность имеет стратегическое значение.

Вадим Карпьяк
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