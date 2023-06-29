Реакция мира на подрыв Каховской ГЭС была недостаточной – Грета Тунберг

Реакция мирового сообщества на подрыв российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС не была достаточной.

Об этом заявила шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая находится сегодня с визитом в Киеве. Она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в составе Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны.

– Я не думаю, что реакция мира на этот экоцид была достаточной. Я вообще не думаю, что любая реакция достаточна. Потому что просто не хватает слов, чтобы описать эти жестокости, – подчеркнула Тунберг.

Она добавила, что в этой ситуации нужно больше прислушаться к тем, кто пострадал в результате экоцида. Именно они должны быть “первыми, кто доносит информацию о происходящем на месте”.

– Так что коротко – я не думаю, что реакция достаточна. Мы должны громче говорить об этом, должны расширять осведомленность о происходящем, – заявила экоактивистка.

Грета Тунберг также напомнила, что теракт на ГЭС является лишь одним из военных преступлений РФ против Украины. Поэтому мир должен понимать, что этот случай “не уникален”.

– Это лишь одна часть войны, продолжающихся военных действий. Это лишь один пример полномасштабной агрессии, которая происходит в Украине, и тех преступлений, которые РФ совершает в Украине, — добавила она.

Войска РФ взорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня, после чего вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов на обоих берегах Днепра.

Согласно перехвату Службы безопасности Украины, к подрыву причастна диверсионная группа РФ. В настоящее время идентифицированы оккупанты, которые в тот момент находились на Каховской ГЭС.

На левом берегу оккупанты не предупредили людей о затоплении и не провели эвакуацию. Более того, они изъяли у местных жителей все плавсредства.

Войска РФ открывали огонь по лодкам с гражданскими, которые эвакуировались с левого берега в Херсонской области, в результате чего погибли мирные люди.

А теперь оккупанты сформировали специальные группы, чтобы спрятать тела погибших в результате подрыва ГЭС.

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