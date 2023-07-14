Годовщина теракта в Виннице: как город пережил трагедию и кто отдавал приказы о запуске ракет
Ровно год назад Россия совершила очередной террористический акт против мирных граждан Украины. 14 июля военные страны-агрессора нанесли ракетные удары по центру Винницы.
Вражеская атака унесла жизни 29 человек, более 150 граждан — получили ранения. Сегодня Винница чтит память жертв, погибших в результате этой трагедии.
Теракт в Виннице — хронология событий
14 июля около 10:15 в Виннице прозвучала воздушная тревога, мониторинговые Telegram-каналы сообщали о запуске вражеских ракет.
В 10:46 появились сообщения о первых взрывах, над городом начал подниматься густой дым.
По информации Нацполиции, российские ракеты попали в здание с офисными помещениями.
От атаки также пострадали Дом офицеров и расположенные неподалеку жилые дома.
Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, одна из ракет упала рядом с новым роддомом. В ГСЧС заявили, что была атакована парковочная площадка вблизи девятиэтажного Дома быта Юбилейный.
Захватчики нанесли удар 4 российскими ракетами Калибр, выпустив их из акватории Черного моря, вблизи мыса Фиолент (г. Севастополь) Крымского полуострова, с малого ракетного катера проекта 21631 Буян-М.
По данным Генерального штаба ВСУ, две ракеты сбила украинская противовоздушная оборона.
Примечательно, что удар произошел во время конференции в Гааге по привлечению к ответственности за военные преступления России.
Атака РФ унесла жизни троих детей
По информации Офиса генпрокурора, из-за террористического акта России погибло 29 человек, среди которых трое детей (4-летняя девочка и мальчики 7 и 8 лет).
Еще 154 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Разрушениям подверглись 35 жилых домов, 23 предприятия, 64 частных транспортных средства и коммунальный транспорт — 2 трамвая, троллейбус и автобус.
Среди погибших детей — 4-летняя Лиза Дмитриева. У девочки был синдром Дауна, в полугодовалом возрасте она пережила тяжелую операцию на сердце.
В момент российского обстрела Лиза с мамой шла на занятия к логопеду. Ребенок погиб мгновенно, а ее маму в тяжелом состоянии госпитализировали с травмой живота.
7-летний Максим Жарий проходил обследование в медицинском центре и погиб вместе с матерью. Также вражеская ракета унесла жизнь 8-летнего Кирилла Пяхина, который ждал дядю в припаркованном авто и попал в огненную ловушку.
В результате атаки пострадали члены команды певицы Roxolana, которые готовились к благотворительному концерту в Доме офицеров.
25-летний звукорежиссер Евгений Коваленко получил тяжелые ранения и погиб. Еще один член команды Андрей находился в тяжелом состоянии с травмой позвоночника.
Кто отдавал приказы бомбить Винницу
14 июля прошлого года руководством Винницкой областной прокуратуры было начато досудебное расследование в уголовном производстве по фактам нарушения методов и средств ведения войны, связанное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В тот же день в городе задержали несколько десятков человек, которых проверяли на причастность к обстрелу.
Недавно Служба безопасности Украины сообщила о подозрении командующему Черноморского флота Российской Федерации Игорю Осипову.
По данным следствия, именно он отдал приказ нанести ракетный удар по центру Винницы 14 июля 2022 года.
Осипову сообщили о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 15 лет тюремного заключения или пожизненное заключение.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Оно осложнено тем, что место преступления, а именно — временно оккупированная территория Автономной Республики Крым, недоступна для украинской стороны.
В то же время даже при таких условиях принят комплекс следственных (розыскных) мероприятий, которые дают полную ясность обстоятельств совершения военного преступления.
Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.Александра Ченкова