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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Годовщина теракта в Виннице: как город пережил трагедию и кто отдавал приказы о запуске ракет

річниця теракту у Вінниці

Ровно год назад Россия совершила очередной террористический акт против мирных граждан Украины. 14 июля военные страны-агрессора нанесли ракетные удары по центру Винницы.

Вражеская атака унесла жизни 29 человек, более 150 граждан — получили ранения. Сегодня Винница чтит память жертв, погибших в результате этой трагедии.

Теракт в Виннице — хронология событий

14 июля около 10:15 в Виннице прозвучала воздушная тревога, мониторинговые Telegram-каналы сообщали о запуске вражеских ракет.

В 10:46 появились сообщения о первых взрывах, над городом начал подниматься густой дым.

По информации Нацполиции, российские ракеты попали в здание с офисными помещениями.

От атаки также пострадали Дом офицеров и расположенные неподалеку жилые дома.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, одна из ракет упала рядом с новым роддомом. В ГСЧС заявили, что была атакована парковочная площадка вблизи девятиэтажного Дома быта Юбилейный.

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Годовщина теракта в Виннице: как город пережил трагедию и кто отдавал приказы о запуске ракет

Захватчики нанесли удар 4 российскими ракетами Калибр, выпустив их из акватории Черного моря, вблизи мыса Фиолент (г. Севастополь) Крымского полуострова, с малого ракетного катера проекта 21631 Буян-М.

По данным Генерального штаба ВСУ, две ракеты сбила украинская противовоздушная оборона.

Примечательно, что удар произошел во время конференции в Гааге по привлечению к ответственности за военные преступления России.

Годовщина теракта в Виннице: как город пережил трагедию и кто отдавал приказы о запуске ракет
Фото: ДСНС
Годовщина теракта в Виннице: как город пережил трагедию и кто отдавал приказы о запуске ракет
Годовщина теракта в Виннице: как город пережил трагедию и кто отдавал приказы о запуске ракет
Годовщина теракта в Виннице: как город пережил трагедию и кто отдавал приказы о запуске ракет
Годовщина теракта в Виннице: как город пережил трагедию и кто отдавал приказы о запуске ракет
Годовщина теракта в Виннице: как город пережил трагедию и кто отдавал приказы о запуске ракет
Годовщина теракта в Виннице: как город пережил трагедию и кто отдавал приказы о запуске ракет
Годовщина теракта в Виннице: как город пережил трагедию и кто отдавал приказы о запуске ракет
Годовщина теракта в Виннице: как город пережил трагедию и кто отдавал приказы о запуске ракет
Годовщина теракта в Виннице: как город пережил трагедию и кто отдавал приказы о запуске ракет
Годовщина теракта в Виннице: как город пережил трагедию и кто отдавал приказы о запуске ракет
Годовщина теракта в Виннице: как город пережил трагедию и кто отдавал приказы о запуске ракет
Годовщина теракта в Виннице: как город пережил трагедию и кто отдавал приказы о запуске ракет
Годовщина теракта в Виннице: как город пережил трагедию и кто отдавал приказы о запуске ракет
Годовщина теракта в Виннице: как город пережил трагедию и кто отдавал приказы о запуске ракет
Годовщина теракта в Виннице: как город пережил трагедию и кто отдавал приказы о запуске ракет
Годовщина теракта в Виннице: как город пережил трагедию и кто отдавал приказы о запуске ракет
Годовщина теракта в Виннице: как город пережил трагедию и кто отдавал приказы о запуске ракет

Атака РФ унесла жизни троих детей

По информации Офиса генпрокурора, из-за террористического акта России погибло 29 человек, среди которых трое детей (4-летняя девочка и мальчики 7 и 8 лет).

Еще 154 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Разрушениям подверглись 35 жилых домов, 23 предприятия, 64 частных транспортных средства и коммунальный транспорт — 2 трамвая, троллейбус и автобус.

Среди погибших детей — 4-летняя Лиза Дмитриева. У девочки был синдром Дауна, в полугодовалом возрасте она пережила тяжелую операцию на сердце.

В момент российского обстрела Лиза с мамой шла на занятия к логопеду. Ребенок погиб мгновенно, а ее маму в тяжелом состоянии госпитализировали с травмой живота.

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Годовщина теракта в Виннице: как город пережил трагедию и кто отдавал приказы о запуске ракет

7-летний Максим Жарий проходил обследование в медицинском центре и погиб вместе с матерью. Также вражеская ракета унесла жизнь 8-летнего Кирилла Пяхина, который ждал дядю в припаркованном авто и попал в огненную ловушку.

В результате атаки пострадали члены команды певицы Roxolana, которые готовились к благотворительному концерту в Доме офицеров.

25-летний звукорежиссер Евгений Коваленко получил тяжелые ранения и погиб. Еще один член команды Андрей находился в тяжелом состоянии с травмой позвоночника.

Кто отдавал приказы бомбить Винницу

14 июля прошлого года руководством Винницкой областной прокуратуры было начато досудебное расследование в уголовном производстве по фактам нарушения методов и средств ведения войны, связанное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В тот же день в городе задержали несколько десятков человек, которых проверяли на причастность к обстрелу.

Недавно Служба безопасности Украины сообщила о подозрении командующему Черноморского флота Российской Федерации Игорю Осипову.

По данным следствия, именно он отдал приказ нанести ракетный удар по центру Винницы 14 июля 2022 года.

Осипову сообщили о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 15 лет тюремного заключения или пожизненное заключение.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Оно осложнено тем, что место преступления, а именно — временно оккупированная территория Автономной Республики Крым, недоступна для украинской стороны.

В то же время даже при таких условиях принят комплекс следственных (розыскных) мероприятий, которые дают полную ясность обстоятельств совершения военного преступления.

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Годовщина теракта в Виннице: как город пережил трагедию и кто отдавал приказы о запуске ракет

Война в Украине, Вінниця, Ракетные удары России, Російська агресія
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Александра Ченкова
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