Роковини теракту у Вінниці: як місто пережило трагедію та хто віддавав накази про запуск ракет

Рівно рік тому Росія вчинила черговий терористичний акт проти цивільних громадян України. 14 липня військові країни-агресора завдали ракетних ударів по центру Вінниці.

Ворожа атака забрала життя 29 осіб, понад 150 громадян – дістали поранення. Сьогодні Вінниця вшановує пам’ять жертв, які загинули внаслідок цієї трагедії.

Теракт у Вінниці – хронологія подій

14 липня близько 10:15 у Вінниці пролунала повітряна тривога, моніторингові Telegram-канали повідомляли про запуск ворожих ракет.

О 10:46 з’явилися повідомлення про перші вибухи, над містом почав здійматися густий дим.

За інформацією Нацполіції, три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями.

Від атаки також постраждали Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.

Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, одна з ракет впала поряд із новим пологовим будинком. У ДСНС заявили, що було атаковано паркувальний майданчик поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту Ювілейний.

Загарбники завдали удару російськими ракетами Калібр, випустивши їх з підводного човна у Чорному морі.

За даними Генерального штабу ЗСУ, країна-агресор атакувала Вінничину 5 ракетами: дві збила українська протиповітряна оборона, три – досягли своїх цілей.

Примітно, що удар стався під час конференції у Гаазі щодо притягнення до відповідальності за воєнні злочини Росії.

Атака РФ забрала життя трьох дітей

За інформацією Офісу генпрокурора, через терористичний акт Росії загинуло 29 людей, серед яких троє дітей (4-річна дівчинка та хлопчики 7 і 8 років).

Ще 154 особи отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Руйнувань зазнали 35 житлових будинків, 23 підприємства, 64 приватні транспортні засоби і комунальний транспорт – 2 трамваї, тролейбус та автобус.

Серед загиблих дітей – 4-річна Ліза Дмитрієва. У дівчинки був синдром Дауна, у піврічному віці вона пережила тяжку операцію на серці.

У момент російського обстрілу Ліза з мамою йшла на заняття до логопеда. Дитина загинула миттєво, а її маму у тяжкому стані госпіталізували з травмою живота.

7-річний Максим Жарій проходив обстеження у медичному центрі та загинув разом із матір’ю. Також ворожа ракета забрала життя 8-річного Кирила Пяхіна, який чекав дядька в припаркованому авто та потрапив у вогняну пастку.

Внаслідок атаки постраждали члени команди співачки Roxolana, які готувались до благодійного концерту у Будинку офіцерів.

25-річний звукорежисер Євген Коваленко отримав важкі поранення та загинув. Ще один член команди Андрій перебував у важкому стані з травмою хребта.

Хто віддавав накази бомбити Вінницю

Керівництвом Вінницької обласної прокуратури було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення методів та засобів ведення війни, пов’язане з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Того ж дня в місті затримали кілька десятків людей, яких перевіряли на причетність до обстрілу.

Нещодавно Служба безпеки України повідомила про підозру командувачу Чорноморського флоту Російської Федерації Ігорю Осіпову.

За даними слідства, саме він віддав наказ нанести ракетний удар по середмістю Вінниці 14 липня 2022 року.

Осіпову повідомили про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Наразі триває досудове розслідування, Осіпову загрожує до 15 років тюремного ув’язнення або довічне ув’язнення.

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