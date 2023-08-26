Закрытое небо: когда в Украине могут возобновить гражданские авиарейсы и подорожают ли билеты

С 24 февраля 2022 года украинское небо полностью закрыто для гражданских самолетов. За это время уже несколько раз звучала идея частично возобновить рейсы, несмотря на военное положение.

Когда и при каких условиях гражданские самолеты смогут возобновить полеты в небе над Украиной, будет ли спрос на билеты и вырастет ли их стоимость – далее в материале.

От Ужгорода до Львова: какие предложения звучали

Еще летом прошлого года, на шестой месяц войны, появилась идея запустить пассажирское сообщение через международный аэропорт Ужгорода (Закарпатская область). Его особенность состоит в том, что самолеты должны взлетать и заходить на посадку через воздушное пространство Словакии.

В Закарпатском облсовете высказывали мнение, что “через месяц-другой у нас полетят борта”.

Эта тема вновь возникла в медийном пространстве после недавнего заявления директора украинской авиакомпании Air Ocean Airlines о готовности возобновить полеты из Ужгорода, “если это будет признано безопасным”. В комментарии СМИ директор авиаперевозчика Вячеслав Герига заявил, что аэродром расположен вплотную к границе со Словакией, поэтому самолет после взлета сразу будет попадать в воздушное пространство страны-члена НАТО.

На заявление отреагировали в Закарпатской ОВА, подчеркнув, что об открытии аэропорта Ужгород до завершения войны не может быть и речи, поскольку безопасность людей выше бизнес-интересов.

Помимо Ужгорода, дискуссии возникали и по аэропорту Львова. Еще в сентябре 2022 года министр инфраструктуры Александр Кубраков предположил, что он может первым возобновить работу, если будут гарантии безопасности (по примеру “зернового коридора”).

– Первым аэропортом мы рассматриваем Львовский аэропорт. Я надеюсь, что, как это было с Черноморской зерновой инициативой, когда мы получим гарантированную безопасность, гарантии, прежде всего, от международных партнеров, от ООН, мы начнем, — заявил Кубраков на 17-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

Он добавил, что для возобновления работы аэропортов в Украине технически необходимо до двух недель, но практически это можно осуществить “лишь при гарантированной безопасности”.

В мае этого года о Львове заговорил глава МИД Дмитрий Кулеба. Он выразил мнение, что если бы истребители F-16 уже “патрулировали украинское небо, то, по крайней мере, аэропорт Львова можно было бы спокойно открывать и вообще ни о чем не беспокоиться”. По словам министра, речь идет о безопасности, и полетят ли авиакомпании.

А в июне глава Львовской ОВА Максим Козицкий предположил, что международный аэропорт Львов может возобновить деятельность как гуманитарный коридор, “обеспеченный Европейским Союзом”.

Первые рейсы до конца года: планы Ryanair

В прошлом месяце в Киев прибыла делегация ирландского лоукостера Ryanair. Это первая международная авиакомпания, руководители которой посетили Украину с 24 февраля 2022 года.

Представители Ryanair осмотрели состояние международного аэропорта Борисполь и представили план возобновления авиаперевозок в Украине. Один из вариантов – запустить рейсы уже к концу 2023 года, несмотря на войну.

Детали плана раскрыл в интервью агентству Интерфакс-Украина главный исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири.

– Рассматриваем два плана: один, когда война закончится и все откроется в один или два дня. И второй, наиболее вероятный, согласно которому мы можем запланировать небольшое количество рейсов уже в конце этого года, — подчеркнул О’Лири, ссылаясь на опыт Израиля, где, несмотря на периодические ракетные обстрелы, гражданская авиация работает.

Он добавил, что речь идет об “ограниченном количестве рейсов в Киев и Львов”. О’Лири отметил, что столица Украины “кажется достаточно безопасной и достаточно хорошо защищенной”.

Однако сначала, по его словам, украинские власти должны убедить Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) и страховые компании, что выполнять полеты безопасно, “что они могут защитить рейсы, следующие в Киев и Львов”.

Именно EASA должно признать авиапространство безопасным, дать разрешение на коридоры полетов для конкретных маршрутов. Решение агентства повлияет и на позицию страховых компаний.

Майкл О’Лири утверждал, что Министерство восстановления Украины работает над тем, “чтобы в конце этого года возобновить некоторые рейсы в Киев и Львов”. Он заявил, что Украина работает “с экспертами из Израиля и их опытом”.

В целом же в планах Ryanair на будущее:

В течение шести недель после открытия украинского неба – запустить рейсы из Киева в 20 – 25 европейских городов, из Львова – в примерно 10 городов, из Одессы – в 5 городов.

Основные города, с которых планирует начать компания, – Варшава, Краков, Берлин, Франкфурт, Милан, Рим, Лондон, Брюссель, Амстердам и Париж.

Обеспечить 5 млн пассажиров за первый год после открытия неба. Это количество хотят нарастить до 10 млн пассажиров в течение пяти лет.

В течение первого года из 5 млн пассажирских мест – примерно 20% продавать менее чем за €20 (по тарифам €10-14-19). Но при этом в компании ожидают от Украины понижения аэропортовых сборов.

По словам О’Лири, единственный способ заполнить в начале места – это “очень низкие цены на авиабилеты”.

– Самолеты садятся каждый день в Тель-Авиве, который находится всего в 10 минутах езды от Западного берега, откуда запускают ракеты… Поэтому я не вижу причин, почему мы не можем вернуть рейсы (в Украину, — Ред.) Вопрос только в том, вернемся мы с небольшим количеством рейсов или речь идет о масштабном открытии неба. То есть, переходим ли мы к выполнению большого плана, а именно 5 млн пассажиров за первый год. Однако для этого нужно прекращение огня, или победа, или конец войны, — заявил О’Лири.

Это заявление создало настоящую сенсацию в украинском медиапространстве. Новость быстро распространилась в сети.

Однако в украинских органах власти более сдержанны в оценках.

Что говорят в украинских госорганах

Комментируя визит руководства Ryanair, вице-премьер по вопросам восстановления Александр Кубраков воздержался от громких заявлений. Он лишь отметил, что “возобновление полетов будет возможно, как только позволит ситуация с безопасностью”, и не озвучивал какие-либо сроки.

В министерстве уточнили, что инвестиционный план Ryanair предусматривает возвращение лоукостера в Украину “по низким тарифам в течение 8 недель после восстановления воздушного пространства”, что позволит выполнять 600 рейсов еженедельно. Кроме того, Ryanair хотела бы запустить ежедневные внутренние рейсы между Киевом, Львовом и Одессой.

Еще до заявлений Ryanair в государственном предприятии Украэрорух подчеркивали, что воздушное пространство “будет открыто сразу после завершения военных действий и победы Украины“.

Таким образом в ведомстве отреагировали на прогноз Евроконтроля о вероятности возобновления гражданских авиарейсов в Украине только с конца 2029 года. В Украэрорухе объяснили, что прогноз базируется на текущих обстоятельствах, а как только война завершится – его обновят.

Заместитель директора Украэроруха Оксана Ожигова заявляла, что пока в воздушном пространстве Украины не будет 100% безопасности, гражданская авиация не будет работать.

Следует отметить, что Европейское агентство авиационной безопасности четко определило Украину как “зону активного конфликта”, где закрыто воздушное пространство и запрещены авиарейсы.

В бюллетене EASA, обнародованном 24 февраля 2022 года, упоминаются “риски для безопасности гражданских самолетов” в результате “как умышленного нацеливания, так и ошибочной идентификации”.

EASA может пересмотреть рекомендации, если изменится ситуация с безопасностью в украинском небе.

Позиция Воздушных сил ВСУ

Заявление Ryanair комментировал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его оценке, вряд ли скоро удастся открыть воздушное пространство для гражданских самолетов.

– Трудно понять, как можно в состоянии войны вообще производить полеты. У нас был зерновой коридор, из которого РФ вышла единолично. Они (авиакомпании, — Ред.) что с Россией будут договариваться, чтобы та не обстреливала гуманитарные авиационные коридоры?.. Как в воюющем государстве будут страховать борта или жизни граждан, там, где летают над головой ракеты, – перечислил проблемные вопросы Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он уточнил, что в Украине во время военного положения все аэродромы являются оперативными, а вражеские ракеты и дроны долетают в любую точку Украины.

Относительно возможности запуска гражданских авиарейсов из Ужгорода, где взлетная полоса расположена на украинской территории, но в воздух самолет поднимается фактически над Словакией, Игнат объяснил, что враг может ударить по стоянке самолетов, “говоря, что западная техника там сосредоточена”.

По словам спикера, брать за основу пример Израиля мы не можем, поскольку это небольшая по территории страна, и она может полностью защитить свое воздушное пространство. Украина же большое по территории государство, а российские ракеты летят отовсюду.

В таком же ключе Юрий Игнат ранее комментировал и возможность открытия аэропорта во Львове во время войны. Он отмечал, что когда РФ поймет, что в Украине есть функционирующий аэродром, то “будет видеть в нем потенциальную цель”.

Спикер добавил, что у Украины пока нет в достаточном количестве таких систем ПВО, как Patriot, IRIS-T, NASAMS, которые могут защитить от вражеских ракет, в частности от баллистики.

Возможно ли открыть небо во время войны: мнения экспертов

По поводу сроков возобновления гражданских авиарейсов Факты ICTV пообщались с авиационными экспертами Кириллом Новиковым и Богданом Долинце.

Они объяснили, что прежде всего должны быть соответствующие условия безопасности.

– Если органы безопасности говорят о том, что во время боевых действий, активной фазы войны это невозможно, очевидно, что это так. Возможно ли частичное открытие, о котором многие говорят? По моему мнению, это тоже не соответствует действительности. Мы все видим, что ракета в любой момент может прилететь в любую точку Украины. В случае, если Украина и наши европейские партнеры смогут комплексно обеспечить гарантии безопасности в небе, тогда, возможно, со временем это открытие состоится в отдельных аэропортах, — подчеркнул Кирилл Новиков.

Однако это все лишь планы, пока агрессор имеет военный потенциал и способен обстреливать ракетами всю территорию Украины.

Богдан Долинце отметил, что сегодня нет факторов, свидетельствующих о возможности снятия ограничений на полеты гражданской авиации. Поэтому рейсы, скорее всего, не запустят либо до завершения войны, “либо до образования каких-то новых внешних условий”.

– Если это будет какой-то формат, как, например, с зерновым соглашением, тогда могут открыться другие правовые механизмы, позволяющие достичь того уровня безопасности полетов, чтобы хотя бы частично открывать воздушное пространство. На сегодняшний день никаких сигналов о том, что он может быть открыт в ближайшей перспективе, нет, — рассказал авиаэксперт.

Через какое время после окончания войны могут возобновить авиарейсы

Как объяснил Кирилл Новиков, часть украинских аэропортов готовы уже сегодня возобновлять рейсы. Речь идет о тех аэропортах, инфраструктура которых не пострадала во время войны.

Однако для запуска рейсов нужно возобновить многие процессы. EASA должно проконтролировать выполнение всех норм, которым должны отвечать украинские аэропорты. Ведь Украина является частью европейского воздушного пространства с точки зрения безопасности полетов.

– Это все длительное время. Я думаю, что на те аэропорты, которые не были повреждены, потребуется несколько месяцев, до полугода. А те, которые были повреждены или разрушены, будет зависеть от скорости их восстановления. В случае, например, с Херсоном, где нужно полностью строить аэровокзальный комплекс заново, частично перестраивать аэродром, на это уйдет, я думаю, не один год, – рассказал Новиков.

Эксперт не исключает, что гражданские авиарейсы могут возобновлять постепенно, начиная с отдельных аэропортов.

Богдан Долинце также считает, что отвечающим за авиацию госорганам понадобится определенное время, что провести работы в аэропортах.

В то же время и Украэрорух, и некоторые аэропорты, например Борисполь, заявляли о готовности возобновить полеты сразу, когда это будет возможно. У них есть необходимое количество подготовленного персонала, который периодически проходит обучение.

Авиаэксперт также не исключает, что после снятия запрета “фактически в тот же день какие-то первые рейсы будут запущены”.

– И скорее всего это даже будет какая-то из украинских авиакомпаний, которая выполнит первый послевоенный рейс, – заявил Долинце.

Что касается первых маршрутов, по словам эксперта, сейчас сложно спрогнозировать. Богдан Долинце считает высокой вероятность, что один из первых рейсов или и первый “будет не столько коммерческим, сколько политическим” – в какую-либо из стран-партнеров, такую как Польша, США или другую.

Гендиректор украинской авиакомпании SkyUp Дмитрий Сероухов в интервью Экономической правде спрогнозировал, что для полноценного запуска гражданских авиаперевозок в довоенных объемах понадобится несколько месяцев.

– Недели – для полноценного возобновления деятельности, но один-два дня – для возможности начать выпускать или принимать рейсы… Понадобится несколько месяцев, чтобы вернулись перевозчики и трафик, возобновилась логистика в аэропорты, возобновились договоры аренды, — заявил Сероухов.

Он напомнил и о необходимости страхового покрытия перевозок, ведь без него “ты не имеешь права летать”.

Вырастут ли цены на билеты

Авиаэксперты, с которыми общались Факты ICTV, считают, что стоит ожидать подорожания билетов.

Как рассказал Кирилл Новиков, это общеевропейский тренд. Подорожание билетов связано с медленным возобновлением авиационной отрасли после пандемии коронавируса, потерей определенной части персонала, колебанием цен на авиационное топливо, забастовками (например авиадиспетчеров).

– Есть определенные факторы, которые за последние несколько лет способствовали росту цен, и сегодня они держатся на стабильно высоком уровне даже в сфере лоукостеров. И когда в Украине завершатся боевые действия, мы победим и возобновим полеты внутри страны и в Европу, то увидим, что общий тренд будет на то, что билеты в целом будут не такими дешевыми, как до конца 2021 года, — отметил Новиков.

Согласен с этим и Богдан Долинце. По словам эксперта, стоимость авиаперевозок в первый период, скорее всего, будет несколько выше, чем до начала полномасштабной войны. В первую очередь потому, что украинские компании еще не успели полностью восстановиться после пандемии. Кроме того, могут быть пересмотрены ставки аэропортовых сборов: в их структуру могут лечь расходы на восстановление поврежденной РФ инфраструктуры.

– Все эти расходы могут лечь в будущие тарифы аэропортовых сборов, и, как следствие, в стоимость самих авиабилетов. Но в течение полугода, скорее всего, вопрос с ценами отрегулируется, и цены где-то будут плюс-минус установлены на довоенном уровне, — считает Долинце.

Будет ли спрос на рейсы

Все зависит от того, в каком формате восстановят гражданское авиасообщение, убежден Богдан Долинце. Если это будет гипотетический запуск рейсов в ограниченном формате – до окончания войны, то “спрос, скорее всего, будет относительно невысоким”. Часть граждан будет оценивать риски и выбирать вылет из аэропортов за пределами Украины.

– А если говорить об открытии после завершения войны, то спрос, скорее всего, будет даже больше, чем был до войны, — подчеркнул авиаэксперт.

Богдан Долинце объяснил, что здесь есть ряд факторов:

Сработает так называемый эффект отложенного спроса. То есть люди, которые хотели летать, но не могли себе этого позволить в связи с войной, не имели возможности уехать из Украины (например, военнообязанные мужчины), захотят воспользоваться рейсами.

Большое количество украинцев вынужденно выехали за границу из-за войны. Некоторые из них могут не вернуться, поскольку обустроили свою жизнь на новом месте. Такие люди будут создавать будущий спрос на рейсы. Ведь они будут посещать родных и знакомых в Украине, а те, в свою очередь, летать к ним.

– В первую очередь речь идет о трех странах, где больше всего украинцев: Польше, Чехии и Германии. И мое личное мнение, что эти три страны после завершения войны станут драйвером развития авиационных перевозок в Украине. И не просто на несколько лет, на десятки… Это создаст достаточно мощный запрос на будущие перевозки, которых, например, не существовало до войны, — рассказал Богдан Долинце.

Кирилл Новиков также считает, что спрос на билеты будет высоким, ведь “люди изголодались по полетам”.

В то же время, авиаэксперт прогнозирует и развитие грузовой авиации в Украине после войны. По словам Новикова, гражданская авиация все-таки больше направлена на социальную составляющую – перевозки людей. А грузовая – генерирует экономическую выгоду.

Кирилл Новиков уверен, что после завершения войны в Украине появятся “и беспилотные перевозки, и грузовые будут больше развиваться, и появятся отдельные грузовые аэропорты”. То есть авиационная отрасль примет другой вид, чем это было до полномасштабной войны.

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