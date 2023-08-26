Закрите небо: коли в Україні можуть поновити цивільні авіарейси та чи здорожчають квитки

З 24 лютого 2022 року українське небо повністю закрите для цивільних літаків. За цей час уже кілька разів лунала ідея частково поновити рейси, попри воєнний стан.

То коли та за яких умов цивільні літаки зможуть відновити польоти в небі над Україною, чи буде попит на квитки та чи зросте їх вартість – далі в матеріалі.

Від Ужгорода до Львова: які пропозиції лунали

Ще влітку минулого року, на шостий місяць великої війни, з’явилася ідея запустити пасажирське сполучення через міжнародний аеропорт Ужгорода (Закарпатська область). Його особливістю є те, що літаки мають злітати та заходити на посадку через повітряний простір Словаччини.

В Закарпатській облраді висловлювали думку, що “через місяць-другий у нас полетять борти”.

Ця тема знову виникла в медійному просторі після нещодавньої заяви директора української авіакомпанії Air Ocean Airlines про готовність відновити польоти з Ужгорода, “якщо це буде визнано безпечним”. У коментарі ЗМІ директор авіаперевізника В’ячеслав Геріга заявив, що аеродром розташований впритул до кордону зі Словаччиною, а тому літак після зльоту одразу потраплятиме в повітряний простір країни-члена НАТО.

На заяву відреагували в Закарпатській ОВА, наголосивши, що про відкриття аеропорту Ужгород до завершення війни не може бути й мови, оскільки безпека людей вище за бізнес-інтереси.

Окрім Ужгорода, дискусії виникали й щодо аеропорту Львова. Ще у вересні 2022 року міністр інфраструктури Олександр Кубраков припустив, що він може першим відновити роботу, якщо будуть гарантії безпеки (за прикладом “зернового коридору”).

– Першим аеропортом ми розглядаємо Львівський аеропорт. Я сподіваюся, що, як це було з Чорноморською зерновою ініціативою, коли ми отримаємо гарантовану безпеку, гарантії насамперед від міжнародних партнерів, від ООН, ми розпочнемо, – заявив Кубраков на 17-й щорічний зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

Він додав, що для відновлення роботи аеропортів в Україні технічно необхідно до двох тижнів, але практично це можна здійснити “лише за гарантованої безпеки”.

У травні нинішнього року про Львів заговорив глава МЗС Дмитро Кулеба. Він висловив думку, що якби винищувачі F-16 вже “патрулювали українське небо, то принаймні аеропорт Львова можна було б спокійно відкривати і взагалі ні про що не турбуватися”. За словами міністра, йдеться про безпеку, і чи полетять авіакомпанії.

А в червні глава Львівської ОВА Максим Козицький припустив, що міжнародний аеропорт Львів може відновити діяльність як гуманітарний коридор, “забезпечений Європейським Союзом”.

Перші рейси до кінця року: плани Ryanair

Минулого місяця до Києва прибула делегація ірландського лоукостера Ryanair. Це перша міжнародна авіакомпанія, керівники якої відвідали Україну з 24 лютого 2022.

Представники Ryanair оглянули стан міжнародного аеропорту Бориспіль та представили план відновлення авіаперевезень в Україні. Один із варіантів – запустити рейси вже до кінця 2023 року, попри війну.

Деталі плану розкрив в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна головний виконавчий директор Ryanair Майкл О’Лірі.

– Розглядаємо два плани: один, коли війна закінчиться і все відкриється в один чи два дні. І другий, найбільш вірогідний, згідно з яким ми можемо запланувати невелику кількість рейсів вже наприкінці цього року, – наголосив О’Лірі, посилаючись на досвід Ізраїлю, де, попри періодичні ракетні обстріли, цивільна авіація працює.

Він додав, що йдеться про “обмежену кількість рейсів до Києва і Львова”. О’Лірі зазначив, що столиця України “здається досить безпечною і досить добре захищеною”.

Однак спершу, за його словами, українська влада має переконати Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) та страхові компанії, що виконувати польоти безпечно, “що вони можуть захистити рейси, які прямують до Києва та Львова”.

Саме EASA має визнати авіапростір безпечним, дати дозвіл на коридори польотів для конкретних маршрутів. Рішення агентства вплине і на позицію страхових компаній.

Майкл О’Лірі стверджував, що Міністерство відновлення України працює над тим, “щоб наприкінці цього року відновити деякі рейси до Києва та Львова”. Він заявив, що Україна працює “з експертами з Ізраїлю і їх досвідом”.

Загалом же у планах Ryanair на майбутнє:

Протягом шести тижнів після відкриття українського неба – запустити рейси з Києва до 20 – 25 європейських міст, зі Львова – до приблизно 10 міст, з Одеси – до 5 міст.

Основні міста, з яких планує розпочати компанія, – Варшава, Краків, Берлін, Франкфурт, Мілан, Рим, Лондон, Брюссель, Амстердам і Париж.

Забезпечити 5 млн пасажирів за перший рік після відкриття неба. Цю кількість хочуть наростити до 10 млн пасажирів протягом п’яти років.

Протягом першого року з 5 млн пасажирських місць – приблизно 20% продавати менш ніж за €20 (“за тарифами €10-14-19”). Але при цьому в компанії очікують від України зниження аеропортових зборів.

За словами О’Лірі, єдиний спосіб заповнити на початку місця – це “дуже низькі ціни на авіаквитки”.

– Літаки сідають щодня в Тель-Авіві, який знаходиться всього в 10 хвилинах їзди від Західного берега, звідки запускають ракети… Тому я не бачу причин, чому ми не можемо повернути рейси (в Україну, – Ред.) Питання лише в тому, чи повернемося ми з невеликою кількістю рейсів, чи йдеться про масштабне відкриття неба. Тобто чи переходимо ми до виконання великого плану, а саме 5 млн пасажирів за перший рік. Проте для цього потрібно припинення вогню, або перемога, або кінець війни, – заявив О’Лірі.

Ця заява створила справжню сенсацію в українському медіапросторі. Новина швидко поширилася в мережі.

Однак в українських органах влади більш стримані в оцінках.

Що кажуть в українських держорганах

Коментуючи візит керівництва Ryanair, віцепрем’єр з питань відновлення Олександр Кубраков утримався від гучних заяв. Він лише зазначив, що “відновлення польотів буде можливим, як тільки дозволить безпекова ситуація”, та не озвучував будь-які терміни.

У міністерстві уточнили, що інвестиційний план Ryanair передбачає повернення лоукостера до України “за низькими тарифами протягом 8 тижнів після відновлення повітряного простору”, що дозволить виконувати 600 рейсів щотижня. Крім того, Ryanair хотіла б запустити щоденні внутрішні рейси між Києвом, Львовом і Одесою.

Ще до заяв Ryanair в державному підприємстві Украерорух наголошували, що повітряний простір “буде відкрито відразу після завершення воєнних дій та перемоги України”.

Таким чином у відомстві відреагували на прогноз Євроконтролю про ймовірність відновлення цивільних авіарейсів в Україні лише з кінця 2029 року. В Украерорусі пояснили, що прогноз базується на поточних обставинах, а щойно війна завершиться – його оновлять.

Заступниця директора Украероруху Оксана Ожигова заявляла, що поки в повітряному просторі України не буде 100% безпеки, цивільна авіація не працюватиме.

Варто зазначити, що Європейське агентство авіаційної безпеки чітко визначило Україну як “зону активного конфлікту”, де закрито повітряний простір та заборонені авіарейси.

У бюлетені EASA, оприлюдненому 24 лютого 2022 року, згадуються “ризики для безпеки цивільних літаків” унаслідок “як навмисного націлювання, так і помилкової ідентифікації”.

EASA може переглянути рекомендації, якщо зміниться ситуація з безпекою в українському небі.

Позиція Повітряних сил ЗСУ

Заяву Ryanair коментував речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його оцінкою, навряд чи скоро вдасться відкрити повітряний простір для цивільних літаків.

– Важко зрозуміти, як можна у стані війни взагалі проводити польоти. Ми мали зерновий коридор, з якого РФ вийшла одноосібно. Вони (авіакомпанії, – Ред.) що з Росією будуть домовлятися, щоб та не обстрілювала гуманітарні авіаційні коридори?.. Як у державі, що воює, страхуватимуть борти чи життя громадян, там, де літають над головою ракети, – перерахував проблемні питання Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він уточнив, що в Україні під час воєнного стану всі аеродроми є оперативними, а ворожі ракети та дрони долітають у будь-яку точку України.

Щодо можливості запуску цивільних авіарейсів із Ужгорода, де злітна смуга розташована на українській території, але в повітря літак здіймається фактично над Словаччиною, Ігнат пояснив, що ворог може вдарити по стоянці літаків, “говорячи, що там західна техніка зосереджена”.

За словами речника, брати за основу приклад Ізраїлю ми не можемо, оскільки це невелика за територією країна, і вона може повністю захистити свій повітряний простір. Україна ж велика держава за територією, а російські ракети летять звідусіль.

У такому ж ключі Юрій Ігнат раніше коментував і ймовірність відкриття аеропорту у Львові під час війни. Він наголошував, що коли РФ зрозуміє, що в Україні є функціонуючий аеродром, то “вбачатиме в ньому потенційну ціль”.

Речник додав, що в України наразі немає в достатній кількості таких систем ППО, як Patriot, IRIS-T, NASAMS, які можуть захистити від ворожих ракет, зокрема балістики.

Чи можливо відкрити небо під час війни: думка експертів

З приводу термінів поновлення цивільних авіарейсів Факти ICTV поспілкувалися з авіаційними експертами Кирилом Новіковим та Богданом Долінце.

Вони пояснили, що насамперед мають бути відповідні безпекові умови.

– Якщо безпекові органи говорять про те, що протягом бойових дій, активної фази війни це неможливо, очевидно, що це так. Чи можливе часткове відкриття, про яке багато хто говорить? На мою думку, це теж не відповідає дійсності. Ми всі бачимо, що ракета в будь-який момент може прилетіти в будь-яку точку України. В разі, якщо Україна і наші європейські партнери зможуть комплексно забезпечити гарантії безпеки в небі, тоді, можливо, з часом це відкриття відбудеться в окремих аеропортах, – наголосив Кирил Новіков.

Однак це все лише плани, доки агресор має військовий потенціал і здатен обстрілювати ракетами всю територію України.

Богдан Долінце зазначив, що на сьогодні немає факторів, які б свідчили про можливість зняття обмежень на польоти цивільної авіації. Тож рейси, швидше за все, не запустять або до завершення війни, “або до утворення якихось нових зовнішніх умов”.

– Якщо це буде якийсь формат, як, наприклад, із зерновою угодою, тоді можуть відкритися інші правові механізми, які б дозволили досягнути того рівня безпеки польотів, щоб хоча б частково відкривати повітряний простір. На сьогодні жодних сигналів про те, що він може бути відкритий у найближчій перспективі, немає, – розповів авіаексперт.

Через який час після завершення війни можуть поновити авіарейси

Як пояснив Кирил Новіков, частина українських аеропортів готові вже сьогодні відновлювати рейси. Йдеться про ті летовища, інфраструктура яких не постраждала під час війни.

Однак для запуску рейсів потрібно відновити багато процесів. EASA має проконтролювати виконання всіх норм, яким повинні відповідати українські аеропорти. Адже Україна є частиною європейського повітряного простору з точки зору безпеки польотів.

– Це все тривалий час. Я думаю, що на ті аеропорти, які не були пошкоджені, потрібно буде декілька місяців, до півроку. А ті, які були пошкоджені чи зруйновані, все залежатиме від швидкості їхньої відбудови. У випадку, наприклад, із Херсоном, де потрібно повністю будувати аеровокзальний комплекс заново, частково перебудовувати аеродром, на це піде, я думаю, не один рік, – розповів Новіков.

Експерт не виключає, що цивільні авіарейси можуть відновлювати поступово, починаючи з окремих аеропортів.

Богдан Долінце також вважає, що держорганам, які відповідають за авіацію, знадобиться певний час, що провести роботи в аеропортах.

Водночас і Украерорух, і деякі аеропорти, наприклад Бориспіль, заявляли про готовність відновити польоти одразу, коли це буде можливо. Вони мають необхідну кількість підготовленого персоналу, який періодично проходить навчання.

Авіаексперт також не виключає, що після зняття заборони “фактично в той же день якісь перші рейси будуть розпочаті”.

– І швидше за все це навіть буде якась із українських авіакомпаній, яка виконає перший післявоєнний рейс, – заявив Долінце.

Щодо перших маршрутів, за словами експерта, зараз складно спрогнозувати. Богдан Долінце вважає високою ймовірність, що один із перших рейсів або й перший “буде не стільки комерційним, скільки політичним” – у якусь із країн-партнерів, таку як Польща, США чи іншу.

Гендиректор української авіакомпанії SkyUp Дмитро Сєроухов в інтерв’ю Економічній правді спрогнозував, що для повноцінного запуску цивільних авіаперевезень у довоєнних обсягах знадобляться кілька місяців.

– Тижні – для повноцінного відновлення діяльності, але один-два дні – для можливості почати випускати або приймати рейси… Потрібно буде кілька місяців, щоб повернулися перевізники й трафік, відновилася логістика до аеропортів, поновилися договори оренди, – заявив Сєроухов.

Він нагадав і про потребу страхового покриття перевезень, адже без нього “ти не маєш права літати”.

Чи зростуть ціни на квитки

Авіаексперти, з якими спілкувалися Факти ICTV, вважають, що варто очікувати на здорожчання квитків.

Як розповів Кирил Новіков, це загальноєвропейський тренд. Здорожчання квитків пов’язано з повільним відновленням авіаційної галузі після пандемії коронавірусу, втратою певної частини персоналу, коливанням цін на авіаційне паливо, страйками (наприклад, авіадиспетчерів).

– Є певні фактори, які за останні кілька років сприяли зростанню цін, і сьогодні вони тримаються на стабільно високому рівні навіть у галузі лоукостерів. І коли в Україні завершаться бойові дії, ми переможемо і відновимо польоти всередині країни та в Європу, то побачимо, що загальний тренд буде на те, що квитки в цілому будуть не такими дешевими, як до кінця 2021 року, – наголосив Новіков.

Згоден із цим і Богдан Долінце. За словами експерта, вартість авіаперевезень у перший період швидше за все буде дещо вищою, ніж до початку повномасштабної війни. В першу чергу через те, що українські компанії ще не встигли повною мірою відновитися після пандемії. Крім того, можуть бути переглянуті ставки аеропортових зборів: в їх структуру можуть лягти витрати на відновлення пошкодженої РФ інфраструктури.

– Ці всі витрати можуть лягти в майбутні тарифи аеропортових зборів, і, як наслідок, у вартість самих авіаквитків. Але протягом десь півроку, швидше за все, питання з цінами відрегулюється, і ціни десь будуть плюс-мінус встановлені на довоєнному рівні, – вважає Долінце.

Чи буде попит на рейси

Все залежить від того, в якому форматі відновлять цивільне авіасполучення, переконаний Богдан Долінце. Якщо це буде гіпотетичний запуск рейсів в обмеженому форматі – до закінчення війни, то “попит швидше за все буде відносно невисокий”. Частина громадян оцінюватиме ризики і обиратиме виліт з аеропортів за межами України.

– А якщо говорити про відкриття після завершення війни, то попит, швидше за все, буде навіть більший, ніж був до війни, – наголосив авіаексперт.

Богдан Долінце пояснив, що тут є низка факторів:

Спрацює так званий ефект відкладеного попиту. Тобто люди, які хотіли літати, але не могли собі цього дозволити в зв’язку з війною, не мали можливості виїхати з України (наприклад, військовозобов’язані чоловіки), захочуть скористатися рейсами.

Велика кількість українців вимушено виїхали за кордон через війну. Дехто з них може не повернутися, оскільки облаштував своє життя на новому місці. Такі люди створюватимуть майбутній попит на рейси. Адже вони будуть відвідувати рідних та знайомих в Україні, а ті, своєю чергою, літатимуть до них.

– У першу чергу мова йде про три країни, де найбільше українців: Польщу, Чехію і Німеччину. І моя особиста думка, що ці три країни після завершення війни стануть драйвером розвитку авіаційних перевезень в Україні. І не просто на декілька років, на десятки… Це створить досить потужний запит на майбутні перевезення, якого, наприклад, не існувало до війни, – розповів Богдан Долінце.

Кирил Новіков також вважає, що попит на квитки буде високим, адже “люди голодні до польотів”.

Водночас авіаексперт прогнозує і розвиток вантажної авіації в Україні після війни. За словами Новікова, цивільна авіація все-таки більше спрямована на соціальну складову – перевезення людей. А вантажна – генерує економічну вигоду.

Кирил Новіков впевнений, що після завершення війни в Україні з’являться “і безпілотні перевезення, і вантажні будуть більше розвиватися, і з’являться окремі вантажні аеропорти”. Тобто авіаційна галузь набуде іншого вигляду, ніж це було до повномасштабної війни.

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