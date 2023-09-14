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Валерий Савицкий, редактор ленты

Украина надеется, что 15 сентября Еврокомиссия отменит эмбарго на зерно

зерно
Фото: Unsplash

Украина рассчитывает, что Европейская комиссия сдержит свое слово и завтра, 15 сентября, отменит все ограничения на украинский сельскохозяйственный экспорт.

Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Ни одна форма продолжения ограничений не является приемлемой, поскольку это подорвет принципы Единого рынка, Соглашение об ассоциации и доверие к обязательствам ЕС, – отметил глава МИД.

Запрет экспорта украинского зерна в страны центральной Европы

В начале 2023 года из-за логистических проблем в странах центральной Европы накопилось большое количество украинского зерна, по цене ниже произведенной в ЕС продукции. Это привело к удешевлению зерновых и падению доходов национальных фермеров Польши, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

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В мае Европейская комиссия запретила до 15 сентября 2023 года импорт в пять вышеупомянутых стран пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения.

В Еврокомиссии внесли представление о продлении запрета на импорт украинской агропродукции в пять стран после 15 сентября.

Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия выступают за продление запрета импорта зерна из Украины по крайней мере до конца 2023 года.

В Кабмине предупредили, что в случае блокирования Польшей экспорта, наше государство обратится в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) для компенсации убытков.

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Еврокомиссия, експорт зерна, Кулеба, МИД
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