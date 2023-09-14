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Валерій Савицький, редактор стрічки

Україна сподівається, що 15 вересня Єврокомісія скасує ембарго на зерно

зерно
Фото: Unsplash

Україна розраховує, що Європейська комісія дотримається свого слова і завтра, 15 вересня, скасує всі обмеження на український сільськогосподарський експорт.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Жодна форма продовження обмежень не є прийнятною, оскільки це підірве принципи Єдиного ринку, Угоду про асоціацію і довіру до зобов’язань ЄС, – зазначив очільник МЗС.

Заборона експорту українського зерна до країн центральної Європи

На початку 2023 року через логістичні проблеми у країнах центральної Європи накопичилася велика кількість українського зерна, за ціною нижче виробленої в ЄС продукції. Це призвело до здешевлення зернових і падіння прибутків національних фермерів Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини.

Зараз дивляться

У травні Європейська комісія заборонила до 15 вересня 2023 року імпорт до п’яти вищезгаданих країн пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику українського походження.

В Єврокомісії внесли подання щодо продовження заборони на імпорт української агропродукції до п’яти країн після 15 вересня.

Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія та Словаччина виступають за продовження заборони імпорту зерна з України принаймні до кінця 2023 року.

У Кабміні попередили, що в разі блокування Польщею експорту, наша держава звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) щодо компенсації збитків.

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Єврокомісія, експорт зерна, Кулеба, МЗС
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