Появилось фото российского корабля Самум, который буксируют возле Севастопольской бухты

Возле Севастополя буксируют подбитый российский ракетный корабль Самум.

Снимок, как волочат российский корабль, опубликовали в Telegram-канале Крымский ветер.

14 сентября надводный дрон СБУ SeaBaby (Морской малыш) попал в российский корабль Самум вблизи Севастопольской бухты.

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По данным источника в Службе безопасности Украины, дрон ударил в заднюю правую часть корабля. Самостоятельно продолжать движение корабль уже не мог.

Заметим, что Самум считается “гордостью” Черноморского флота РФ. Он является частью 41-й бригады ракетных катеров Крымской военно-морской базы. Корабль спустили на воду в октябре 1992 года. В феврале 2000 года Самум приняли на вооружение. А впоследствии оккупанты назвали его лучшим кораблем второго ранга Черноморского флота.

В ночь на 13 сентября в Севастополе прогремели взрывы, после чего произошел пожар на Севастопольском морском заводе.

Позже в сети появилось видео последствий попадания по российскому кораблю в Севастополе. А разведка Минобороны Великобритании подтвердила вывод из строя ВДК Минск и подводной лодки Ростов-на-Дону.

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