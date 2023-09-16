Появилось фото российского корабля Самум, который буксируют возле Севастопольской бухты
Возле Севастополя буксируют подбитый российский ракетный корабль Самум.
Снимок, как волочат российский корабль, опубликовали в Telegram-канале Крымский ветер.
14 сентября надводный дрон СБУ SeaBaby (Морской малыш) попал в российский корабль Самум вблизи Севастопольской бухты.
По данным источника в Службе безопасности Украины, дрон ударил в заднюю правую часть корабля. Самостоятельно продолжать движение корабль уже не мог.
Заметим, что Самум считается “гордостью” Черноморского флота РФ. Он является частью 41-й бригады ракетных катеров Крымской военно-морской базы. Корабль спустили на воду в октябре 1992 года. В феврале 2000 года Самум приняли на вооружение. А впоследствии оккупанты назвали его лучшим кораблем второго ранга Черноморского флота.
В ночь на 13 сентября в Севастополе прогремели взрывы, после чего произошел пожар на Севастопольском морском заводе.
Позже в сети появилось видео последствий попадания по российскому кораблю в Севастополе. А разведка Минобороны Великобритании подтвердила вывод из строя ВДК Минск и подводной лодки Ростов-на-Дону.
Загрузка
Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко