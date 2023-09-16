З’явилося фото російського корабля Самум, який буксирують біля Севастопольської бухти

Біля Севастополя буксирують підбитий російський ракетний корабель Самум.

Знімок, як волочать російський корабель, опублікували в Telegram-каналі Крымский ветер.

14 вересня надводний дрон СБУ SeaBaby (Морський малюк) влучив у російський корабель Самум поблизу Севастопольської бухти.

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За даними джерела у Службі безпеки України, дрон вдарив у задню праву частину корабля. Самостійно продовжувати рух корабель вже не міг.

Зауважимо, що Самум вважається “гордістю” Чорноморського флоту РФ. Він є частиною 41-ї бригади ракетних катерів Кримської військово-морської бази. Корабель спустили на воду у жовтні 1992 року. У лютому 2000 року Самум прийняли на озброєння. А згодом окупанти назвали його найкращим кораблем другого рангу Чорноморського флоту.

В ніч на 13 вересня у Севастополі прогриміли вибухи, після чого загорівся Севастопольський морський завод.

Згодом у мережі з’явилося відео наслідків влучання по російському кораблю в Севастополі. А розвідка Міноборони Великої Британії підтвердила виведення з ладу ВДК Мінськ і підводного човна Ростов-на-Дону.

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