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Илья Нежигай, редактор ленты

Евровидение 2025: текстовая трансляция второго полуфинала

Ключевые события
00:29
Второй полуфинал Евровидения завершен
00:28
Кто выступит в финале Евровидения 2025: полный перечень стран
00:23
10 стран попали в грандфинал Евровидения 2025: кто победил в полуфинале
23:45
Евровидение 2025: объявлено начало голосования за выход в гранд-финал
23:40
Эрика Викман спела последнюю песню второго полуфинала Евровидения 2025
23:35
Сербия и предпоследнее выступление второго дня Евровидения 2025
23:31
Германия и ее песня второго полуфинала Евровидения 2025 и ее песня
23:26
Юваль Рафаэль и израильское выступление второго дня Евровидения 2025
23:24
Снова на Евровидении: что известно о выступлении Лауры Торн из Люксембурга
23:22
Выступление Чехии на Евровидении 2025: что известно
23:17
Яркая галлюцинация: выступление Sissal из Дании
23:10
Кто такая Луан Эмера и что слушали во время 12 выступления во второй день Евровидения 2025
23:06
Грузия и 11 выступление во втором полуфинале Евровидения
22:57
Мириана Конте с песней Serving стали десятым выступлением при отборе в финал Евровидения 2025
22:51
Серьезная и благозвучная песня: девятое выступление и группа Katarsis из Литвы
22:47
Клавдия из Греции спела восьмую песню во втором полуфинале Евровидения 2025
22:43
Британское трио и седьмое выступление во втором полуфинале Евровидения
22:38
Шестое выступление и оперный певец JJ из Австрии
22:30
Parg: пятое выступление во втором туре полуфинала и представитель Армении
22:26
Латвия и группа Tautumeitas: четвертое выступление во втором финале Евровидения 2025
22:24
Третье выступление: группа EMMY из Ирландии
22:16
Песня Dobrodosli: выступление Нины Жижич на Евровидении 2025
22:12
Выступление австралийского исполнителя Go-Jo: что известно
Євробачення 2025
Фото: Getty Images

Текстовая трансляция второго тура полуфинала Евровидения 2025.

16 мая, 0:29

Второй полуфинал Евровидения завершен

Официальную трансляцию второго полуфинала Евровидения 2025 завершили символической песней.

Следующий этап — финал Евровидения в субботу, 17 мая.

Узнать, кто победил во втором туре конкурса можно ниже в трансляции.

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16 мая, 0:28

Кто выступит в финале Евровидения 2025: полный перечень стран

Как следствие, в финал Евровидения 2025 года прошло 26 стран, среди которых есть и Украина.

Это количество включает представителей из стран так называемой Великой пятерки, государств, которые являются организаторами песенного конкурса.

Полный перечень стран, которые будут бороться в финале Евровидения 2025 уже 17 мая — смотрите на Фактах ICTV.

16 мая, 0:23

10 стран попали в грандфинал Евровидения 2025: кто победил в полуфинале

По подсчетам голосования зрителей из стран-участниц второго полуфинала Евровидения, в грандфинал, кроме государств из Большой пятерки организаторов, прошли десять стран:

  • Латвия,
  • Литва,
  • Мальта,
  • Дания,
  • Армения,
  • Израиль,
  • Австрия,
  • Люксембург,
  • Финляндия
  • и Греция.
16 мая, 0:11

В Интернете появились кадры, что во время выступления певицы из Израиля Юваль Рафаэль в зале присутствовали зрители с пропалестинскими взглядами, которые освистывали израильскую исполнительницу.

Впрочем во время трансляции гневных возгласов в эфире не было слышно.

15 мая, 23:57

Голосование второго дня Евровидения 2025 завершено

Голосование во втором дне полуфинала завершено.

Ведущие конкурса вышли и дали 10 секунд отсчета, после которых объявили о том, что больше голоса не принимаются.

Болельщики имели возможность отдать свои голоса за исполнителей, которые им понравились во время второго полуфинала Евровидения, выступавших 15 мая.

15 мая, 23:45

Евровидение 2025: объявлено начало голосования за выход в гранд-финал

Завершение выступлений второго дня полуфинала не означает, что конкурс завершен.

Ведущие конкурса, которые вышли к камерам в ярких костюмах, объявили о начале голосования за выход в гранд-финал среди участников второго полуфинала конкурса.

Сегодня украинцы не смогут голосовать, а свои голоса смогут отдать только жители государств, представители которых принимали участие в конкурсе.

Исключением также станут представители стран Большой пятерки, которые являются организаторами конкурса и проходят в гранд-финал автоматически. Речь идет о Германии, Великобритании, Франции, Испании и Италии.

15 мая, 23:40

Эрика Викман спела последнюю песню второго полуфинала Евровидения 2025

Представительница Финляндии — Эрика Викман — спела последнюю песню второго дня полуфинала Евровидения 2025

Песня под названием Ich Komme динамично развивалась в начале, а под свой финал задала темп и самому второму дню конкурса.

Что известно о финской исполнительнице — читайте на Фактах ICTV.

Фінляндія на Євробаченні 2025

Фото: скриншот

15 мая, 23:35

Сербия и предпоследнее выступление второго дня Евровидения 2025

Представитель Сербии — Princ — стал предпоследним выступлением во время второго дня Евровидения 2025.

Песня Принца — Mila рассказывает об истории любви.

Больше об исполнителе, который прошел путь от каратэ до большой сцены, и его конкурсной песне — читайте в материале.

Другий півфінал Євробачення 2025: текстова онлайн-трансляція Фото 1

15 мая, 23:31

Германия и ее песня второго полуфинала Евровидения 2025 и ее песня

Немецкими представителями на Евровидении 2025 стал дуэт исполнителей — Abor & Tynna с песней Baller.

Энергичная электропопкомпозиция рассказывает о потерянной любви.

Это первая немецкоязычная песня от Германии на конкурсе с 2007 года, и она уже вызвала настоящий ажиотаж среди поклонников.

Abor & Tynna выступят сразу же в финале международного конкурса 17 мая 2025 года в Базеле, Швейцария, поскольку Германия входит в состав Большой пятерки стран организаторов Евровидения.

Что известно о немецком дуэте — читайте на Фактах ICTV.

Другий півфінал Євробачення 2025: текстова онлайн-трансляція Фото 1

15 мая, 23:26

Юваль Рафаэль и израильское выступление второго дня Евровидения 2025

В этом году Израиль на Евровидении 2025 представила певица Юваль Рафаэль с песней New Day Will Rise.

Она стала предпоследней исполнительницей во время песенного конкурса в швейцарском Базеле.

Что известно о представительнице Израиля на Евровидении 2025, которая пережила нападение боевиков ХАМАСа, и о чем она будет петь на конкурсе — читайте далее в материале.

Другий півфінал Євробачення 2025: текстова онлайн-трансляція Фото 1

15 мая, 23:24

Снова на Евровидении: что известно о выступлении Лауры Торн из Люксембурга

Представительница Люксембурга впервые за 31 год вернулась на сцену Евровидения. Ею стала Лаура Торн с песней La poupée monte le son (Кукла включает звук), которая стала своеобразным ответом на легендарную композицию Франс Галль Poupée de cire, poupée de son, которая принесла Люксембургу победу в 1965 году.

Кто такая певица, которую выбрали для исторического возвращения, и о чем ее музыкальное послание для Евровидения 2025 — читайте на Фактах ICTV.

Другий півфінал Євробачення 2025: текстова онлайн-трансляція Фото 1

15 мая, 23:22

Выступление Чехии на Евровидении 2025: что известно

Чехию на Евровидении 2025 представил певец со словацким происхождением, модель и танцовщик Adonxs.

Он вышел на международную сцену в Базеле с песней Kiss Kiss Goodbye во втором полуфинале под 14 номером.

Настоящее имя певца — Адам Павловчин, а что еще о нем известно — читайте далее в материале.

Чехія на Євробаченні 2025

Чехія на Євробаченні 2025

15 мая, 23:17

Яркая галлюцинация: выступление Sissal из Дании

Данию на Евровидении 2025 представит певица с Фарерских островов Sissal с электропоп-композицией Hallucination.

Она выступит 13-й во втором полуфинале шоу.

Больше об исполнительнице — читайте в материале.

 

15 мая, 23:10

Кто такая Луан Эмера и что слушали во время 12 выступления во второй день Евровидения 2025

Францию на Евровидении 2025 представит певица и актриса Луан Эмера с песней Maman.

Она вышла на международную сцену в Базеле под номером 12.

Луан Эмера гарантированно попадает в гранд-финал, который состоится в субботу, 17 мая.

Что известно о представительнице Франции на Евровидении 2025 Луан Эмеру и о чем ее конкурсный трек — читайте далее в материале.

Франція на Євробаченні 2025

Фото: скриншот

15 мая, 23:06

Грузия и 11 выступление во втором полуфинале Евровидения

Грузию на Евровидении 2025 представила певица Мариам Шенгелия с песней Freedom.

Она вышла на международную сцену в Базеле во втором полуфинале под 10 номером.

Представительница Грузии уже успела попасть в скандал из-за своей политической позиции и поддержки пророссийской партии Грузинская мечта в своей стране.

Что известно о Мариам Шенгелии на Евровидении 2025 и о чем она поет на конкурсе — читайте далее в материале.

Грузія на Євробаченні 2025

Грузія на Євробаченні 2025

15 мая, 22:57

Мириана Конте с песней Serving стали десятым выступлением при отборе в финал Евровидения 2025

Мальту на Евровидении 2025 представила певица Мириана Конте с композицией Serving.

Она выступила десятой во втором полуфинале песенного конкурса, который состоится в швейцарском Базеле.

Больше об исполнительнице, которая шла к победе в нацотборе восемь лет, и песне, которая уже успела вызвать резонанс — далее в материале.

Мальта на Євробаченні 2025

Фото: скриншот

15 мая, 22:51

Серьезная и благозвучная песня: девятое выступление и группа Katarsis из Литвы

Серьезную и грустную, но красивую песню спела литовская группа Katarsis, чья песня стала хитом еще до конкурса Евровидение 2025, где представители Литвы выступили под девятым номером.

Песня Tavo akys ранее дебютировала в первой десятке чарта Singlų Top 100, а после финала взлетела на первое место.

Что известно о группе и их песне — читайте на Фактах ICTV

Литва на Євробаченні 2025

Фото: скриншот

15 мая, 22:47

Клавдия из Греции спела восьмую песню во втором полуфинале Евровидения 2025

Грецию на Евровидении 2025 во втором полуфинале представила певица Клавдия Попадопулус с песней Asteromаta.

Ее победа в национальном отборе Ethnikоs Telikоs 2025 стала знаковым событием для греческой музыкальной сцены.

Что известно об исполнительнице и ее конкурсной композиции — читайте дальше.

Другий півфінал Євробачення 2025: текстова онлайн-трансляція Фото 1

15 мая, 22:43

Британское трио и седьмое выступление во втором полуфинале Евровидения

Великобританию на Евровидении 2025 представила группа Remember Monday с песней What The Hell Just Happened.

Британское трио удивило публику не только забавной песней, но и декорациями в виде люстры, лежащей на полу.

Великобритания является частью так называемой Большой пятерки, в которую также входят Франция, Германия, Испания и Италия. Это страны-основатели и главные финансовые спонсоры конкурса, поэтому они имеют гарантированное место в финале Евровидения независимо от результатов голосования в полуфиналах.

Что известно о Remember Monday — читайте на Фактах ICTV.

Другий півфінал Євробачення 2025: текстова онлайн-трансляція Фото 1

15 мая, 22:38

Шестое выступление и оперный певец JJ из Австрии

Шестое выступление второго полуфинала Евровидения показало зрителям певца из Австрии — JJ, который спел композицию Wasted Love.

Больше об австрийско-филиппинском контратеноре, который покоряет оперную сцену и сочетает классику с поп-музыкой, и о его песне — в материале.

 

15 мая, 22:30

Parg: пятое выступление во втором туре полуфинала и представитель Армении

Армению во втором туре полуфинала Евровидения 2025 представил певец Parg с песней Survivor.

Он вышел на международную сцену в Базеле под пятым номером.

Что известно о представителе Армении, который долгое время жил в России — читайте далее в материале.

Вірменія на Євробаченні 2025

 

15 мая, 22:26

Латвия и группа Tautumeitas: четвертое выступление во втором финале Евровидения 2025

Латвию на Евровидении 2025 в Базеле представила группа Tautumeitas, которая состоит из шести участниц.

Артистки вышли на международную сцену с песней Bur man laimi во втором полуфинале под четвертым номером.

Что известно о группе — читайте на Фактах ICTV.

Латвія на Євробаченні 2025

Латвія на Євробаченні 2025

15 мая, 22:24

Третье выступление: группа EMMY из Ирландии

Третьими на сцену вышли группа из Ирландии — EMMY, которые спели песню Laika Party.

Яркие костюмы, песня о собаке в космосе и интересные визуальные эффекты стали частью третьего выступления на Евровидении 2025.

Что известно о группе — читайте на Фактах ICTV

15 мая, 22:16

Песня Dobrodosli: выступление Нины Жижич на Евровидении 2025

Второй исполнительницей на сцене второго полуфинала Евровидения 2025 стала Нина Жижич с песней Dobrodosli.

Представительница Черногории поразила зрителей не только песней, но и сменой образа во время выступления.

Что известно о Нине Жижич — читайте на Фактах ICTV.

15 мая, 22:12

Выступление австралийского исполнителя Go-Jo: что известно

Началось выступление австралийского участника Евровидения Go-Jo.

Песня Milkshake man, которую исполняет певец Марти Замботто, открыла второй полуфинал конкурса.

Что известно о Go-Jo — читайте на Фактах ICTV

Австралія на Євробаченні 2025

Фото: скриншот

15 мая, 22:07

Второй полуфинал Евровидения 2025 стартовал

Второй полуфинал Евровидения 2025 стартовал.

На сцену вышли ведущие и начали повторили один из лозунгов песенного конкурса — «Объединенные музыкой».

Ведущими события, как и в прошлый раз, стали Гейзел Брюггер и Сандра Штудер.

15 мая, 22:03

Участники и порядок выступления во втором полуфинале Евровидения 2025

Сегодня, во втором полуфинале Евровидения 2025, на сцене выступят 16 участников.

Порядок выступления и перечень участников во втором полуфинале песенного конкурса:

  • Австралия Go-Jo — Milkshake Man
  • Черногория Nina Žižić — Dobrodošli
  • Ирландия EMMY — Laika Party
  • Латвия Tautumeitas — Bur Man Laimi
  • Армения PARG — SURVIVOR
  • Австрия JJ — Wasted Love
  • Великобритания Remember Monday — What The Hell Just Happened?
  • Греция Klavdia — Asteromáta
  • Литва Katarsis — Tavo Akys
  • Мальта Miriana Conte — SERVING
  • Грузия Mariam Shengelia — Freedom
  • Франция Louane — maman
  • Дания Sissal — Hallucination
  • Чехия ADONXS — Kiss Kiss Goodbye
  • Люксембург Laura Thorn — La Poupée Monte Le Son
  • Израиль Yuval Raphael — New Day Will Rise
  • Германия| Abor & Tynna — Baller
  • Сербия Princ — Mila
  • Финляндия Erika Vikman — ICH KOMME
15 мая, 21:59

Евровидение 2025: какие ставки букмекеров

Букмекеры продолжают принимать ставки на участников Евровидения 2025, первый полуфинал которого состоялся во вторник, 13 мая.

Пятерка фаворитов осталась неизменной, а вот Украина немного поднялась в позициях.

Каковы ставки букмекеров на полуфиналистов и потенциальных финалистов песенного конкурса Евровидение 2025 — читайте в материале на Фактах ICTV.

 

15 мая, 21:36

Welcome Home: где проходит Евровидение 2025: где проходит Евровидение 2025

Евровидение 2025 проходит в Базеле, Швейцария, благодаря победе страны на конкурсе 2024 года с песней The Code в исполнении Nemo.

Это уже третий случай, когда Швейцария принимает у себя этот международный песенный конкурс — предыдущие разы были в 1956 и 1989 годах.

Базель стал городом-хозяином после конкурентного отбора, в котором также участвовали Женева и другие города. Его выбрали благодаря современной инфраструктуре, в частности арене St. Jakobshalle, которая вмещает 12 400 зрителей и соответствует всем техническим стандартам Европейского вещательного союза. Дополнительным плюсом стало то, что город уже имеет опыт проведения крупных международных событий.

Конкурс проходит под лозунгом Welcome Home, что подчеркивает возвращение Евровидения в страну, где все началось в 1956 году. Слоган также символизирует гостеприимство и стремление к единству между народами, что станет лейтмотивом нынешнего шоу.

15 мая, 21:35

Дата, перечень стран и где смотреть Евровидение 2025

Второй полуфинал Евровидения 2025 — одна из самых ожидаемых частей шоу, где 16 стран будут соревноваться за место в финале. Выступления участников, разнообразие музыкальных стилей и эмоциональный заряд — все это ждет зрителей.

Когда будет проходить второй полуфинал Евровидения 2025, читайте в материале на Фактах ICTV.

15 мая, 21:14

Уже через час — в 22:00 — начнется второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2025.

 

Украинские зрители могут голосовать за всех участников, которые будут выступать сегодня. Чтобы поддержать любимого исполнителя, можно воспользоваться официальным приложением Eurovision App, или проголосовать на сайте www.esc.vote после завершения выступлений.

 

Евровидение 2025, конкурс, Песня, Украина
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