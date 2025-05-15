Евровидение 2025: текстовая трансляция второго полуфинала

16 мая, 0:28

Кто выступит в финале Евровидения 2025: полный перечень стран

Как следствие, в финал Евровидения 2025 года прошло 26 стран, среди которых есть и Украина.

Это количество включает представителей из стран так называемой Великой пятерки, государств, которые являются организаторами песенного конкурса.

Полный перечень стран, которые будут бороться в финале Евровидения 2025 уже 17 мая — смотрите на Фактах ICTV.