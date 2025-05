Евровидение 2025: текстовая трансляция второго полуфинала

15 мая, 22:43

Британское трио и седьмое выступление во втором полуфинале Евровидения

Великобританию на Евровидении 2025 представила группа Remember Monday с песней What The Hell Just Happened.

Британское трио удивило публику не только забавной песней, но и декорациями в виде люстры, лежащей на полу.

Великобритания является частью так называемой Большой пятерки, в которую также входят Франция, Германия, Испания и Италия. Это страны-основатели и главные финансовые спонсоры конкурса, поэтому они имеют гарантированное место в финале Евровидения независимо от результатов голосования в полуфиналах.

