Евровидение 2025: текстовая трансляция второго полуфинала
Текстовая трансляция второго тура полуфинала Евровидения 2025.
Второй полуфинал Евровидения завершен
Официальную трансляцию второго полуфинала Евровидения 2025 завершили символической песней.
Следующий этап — финал Евровидения в субботу, 17 мая.
Узнать, кто победил во втором туре конкурса можно ниже в трансляции.
Кто выступит в финале Евровидения 2025: полный перечень стран
Как следствие, в финал Евровидения 2025 года прошло 26 стран, среди которых есть и Украина.
Это количество включает представителей из стран так называемой Великой пятерки, государств, которые являются организаторами песенного конкурса.
Полный перечень стран, которые будут бороться в финале Евровидения 2025 уже 17 мая — смотрите на Фактах ICTV.
10 стран попали в грандфинал Евровидения 2025: кто победил в полуфинале
По подсчетам голосования зрителей из стран-участниц второго полуфинала Евровидения, в грандфинал, кроме государств из Большой пятерки организаторов, прошли десять стран:
- Латвия,
- Литва,
- Мальта,
- Дания,
- Армения,
- Израиль,
- Австрия,
- Люксембург,
- Финляндия
- и Греция.
В Интернете появились кадры, что во время выступления певицы из Израиля Юваль Рафаэль в зале присутствовали зрители с пропалестинскими взглядами, которые освистывали израильскую исполнительницу.
Впрочем во время трансляции гневных возгласов в эфире не было слышно.
Голосование второго дня Евровидения 2025 завершено
Голосование во втором дне полуфинала завершено.
Ведущие конкурса вышли и дали 10 секунд отсчета, после которых объявили о том, что больше голоса не принимаются.
Болельщики имели возможность отдать свои голоса за исполнителей, которые им понравились во время второго полуфинала Евровидения, выступавших 15 мая.
Евровидение 2025: объявлено начало голосования за выход в гранд-финал
Завершение выступлений второго дня полуфинала не означает, что конкурс завершен.
Ведущие конкурса, которые вышли к камерам в ярких костюмах, объявили о начале голосования за выход в гранд-финал среди участников второго полуфинала конкурса.
Сегодня украинцы не смогут голосовать, а свои голоса смогут отдать только жители государств, представители которых принимали участие в конкурсе.
Исключением также станут представители стран Большой пятерки, которые являются организаторами конкурса и проходят в гранд-финал автоматически. Речь идет о Германии, Великобритании, Франции, Испании и Италии.
Эрика Викман спела последнюю песню второго полуфинала Евровидения 2025
Представительница Финляндии — Эрика Викман — спела последнюю песню второго дня полуфинала Евровидения 2025
Песня под названием Ich Komme динамично развивалась в начале, а под свой финал задала темп и самому второму дню конкурса.
Что известно о финской исполнительнице — читайте на Фактах ICTV.
Сербия и предпоследнее выступление второго дня Евровидения 2025
Представитель Сербии — Princ — стал предпоследним выступлением во время второго дня Евровидения 2025.
Песня Принца — Mila рассказывает об истории любви.
Больше об исполнителе, который прошел путь от каратэ до большой сцены, и его конкурсной песне — читайте в материале.
Германия и ее песня второго полуфинала Евровидения 2025 и ее песня
Немецкими представителями на Евровидении 2025 стал дуэт исполнителей — Abor & Tynna с песней Baller.
Энергичная электропопкомпозиция рассказывает о потерянной любви.
Это первая немецкоязычная песня от Германии на конкурсе с 2007 года, и она уже вызвала настоящий ажиотаж среди поклонников.
Abor & Tynna выступят сразу же в финале международного конкурса 17 мая 2025 года в Базеле, Швейцария, поскольку Германия входит в состав Большой пятерки стран организаторов Евровидения.
Что известно о немецком дуэте — читайте на Фактах ICTV.
Юваль Рафаэль и израильское выступление второго дня Евровидения 2025
В этом году Израиль на Евровидении 2025 представила певица Юваль Рафаэль с песней New Day Will Rise.
Она стала предпоследней исполнительницей во время песенного конкурса в швейцарском Базеле.
Что известно о представительнице Израиля на Евровидении 2025, которая пережила нападение боевиков ХАМАСа, и о чем она будет петь на конкурсе — читайте далее в материале.
Снова на Евровидении: что известно о выступлении Лауры Торн из Люксембурга
Представительница Люксембурга впервые за 31 год вернулась на сцену Евровидения. Ею стала Лаура Торн с песней La poupée monte le son (Кукла включает звук), которая стала своеобразным ответом на легендарную композицию Франс Галль Poupée de cire, poupée de son, которая принесла Люксембургу победу в 1965 году.
Кто такая певица, которую выбрали для исторического возвращения, и о чем ее музыкальное послание для Евровидения 2025 — читайте на Фактах ICTV.
Выступление Чехии на Евровидении 2025: что известно
Чехию на Евровидении 2025 представил певец со словацким происхождением, модель и танцовщик Adonxs.
Он вышел на международную сцену в Базеле с песней Kiss Kiss Goodbye во втором полуфинале под 14 номером.
Настоящее имя певца — Адам Павловчин, а что еще о нем известно — читайте далее в материале.
Яркая галлюцинация: выступление Sissal из Дании
Данию на Евровидении 2025 представит певица с Фарерских островов Sissal с электропоп-композицией Hallucination.
Она выступит 13-й во втором полуфинале шоу.
Больше об исполнительнице — читайте в материале.
Кто такая Луан Эмера и что слушали во время 12 выступления во второй день Евровидения 2025
Францию на Евровидении 2025 представит певица и актриса Луан Эмера с песней Maman.
Она вышла на международную сцену в Базеле под номером 12.
Луан Эмера гарантированно попадает в гранд-финал, который состоится в субботу, 17 мая.
Что известно о представительнице Франции на Евровидении 2025 Луан Эмеру и о чем ее конкурсный трек — читайте далее в материале.
Грузия и 11 выступление во втором полуфинале Евровидения
Грузию на Евровидении 2025 представила певица Мариам Шенгелия с песней Freedom.
Она вышла на международную сцену в Базеле во втором полуфинале под 10 номером.
Представительница Грузии уже успела попасть в скандал из-за своей политической позиции и поддержки пророссийской партии Грузинская мечта в своей стране.
Что известно о Мариам Шенгелии на Евровидении 2025 и о чем она поет на конкурсе — читайте далее в материале.
Мириана Конте с песней Serving стали десятым выступлением при отборе в финал Евровидения 2025
Мальту на Евровидении 2025 представила певица Мириана Конте с композицией Serving.
Она выступила десятой во втором полуфинале песенного конкурса, который состоится в швейцарском Базеле.
Больше об исполнительнице, которая шла к победе в нацотборе восемь лет, и песне, которая уже успела вызвать резонанс — далее в материале.
Серьезная и благозвучная песня: девятое выступление и группа Katarsis из Литвы
Серьезную и грустную, но красивую песню спела литовская группа Katarsis, чья песня стала хитом еще до конкурса Евровидение 2025, где представители Литвы выступили под девятым номером.
Песня Tavo akys ранее дебютировала в первой десятке чарта Singlų Top 100, а после финала взлетела на первое место.
Что известно о группе и их песне — читайте на Фактах ICTV
Клавдия из Греции спела восьмую песню во втором полуфинале Евровидения 2025
Грецию на Евровидении 2025 во втором полуфинале представила певица Клавдия Попадопулус с песней Asteromаta.
Ее победа в национальном отборе Ethnikоs Telikоs 2025 стала знаковым событием для греческой музыкальной сцены.
Что известно об исполнительнице и ее конкурсной композиции — читайте дальше.
Британское трио и седьмое выступление во втором полуфинале Евровидения
Великобританию на Евровидении 2025 представила группа Remember Monday с песней What The Hell Just Happened.
Британское трио удивило публику не только забавной песней, но и декорациями в виде люстры, лежащей на полу.
Великобритания является частью так называемой Большой пятерки, в которую также входят Франция, Германия, Испания и Италия. Это страны-основатели и главные финансовые спонсоры конкурса, поэтому они имеют гарантированное место в финале Евровидения независимо от результатов голосования в полуфиналах.
Что известно о Remember Monday — читайте на Фактах ICTV.
Шестое выступление и оперный певец JJ из Австрии
Шестое выступление второго полуфинала Евровидения показало зрителям певца из Австрии — JJ, который спел композицию Wasted Love.
Больше об австрийско-филиппинском контратеноре, который покоряет оперную сцену и сочетает классику с поп-музыкой, и о его песне — в материале.
Parg: пятое выступление во втором туре полуфинала и представитель Армении
Армению во втором туре полуфинала Евровидения 2025 представил певец Parg с песней Survivor.
Он вышел на международную сцену в Базеле под пятым номером.
Что известно о представителе Армении, который долгое время жил в России — читайте далее в материале.
Латвия и группа Tautumeitas: четвертое выступление во втором финале Евровидения 2025
Латвию на Евровидении 2025 в Базеле представила группа Tautumeitas, которая состоит из шести участниц.
Артистки вышли на международную сцену с песней Bur man laimi во втором полуфинале под четвертым номером.
Что известно о группе — читайте на Фактах ICTV.
Третье выступление: группа EMMY из Ирландии
Третьими на сцену вышли группа из Ирландии — EMMY, которые спели песню Laika Party.
Яркие костюмы, песня о собаке в космосе и интересные визуальные эффекты стали частью третьего выступления на Евровидении 2025.
Что известно о группе — читайте на Фактах ICTV
Песня Dobrodosli: выступление Нины Жижич на Евровидении 2025
Второй исполнительницей на сцене второго полуфинала Евровидения 2025 стала Нина Жижич с песней Dobrodosli.
Представительница Черногории поразила зрителей не только песней, но и сменой образа во время выступления.
Что известно о Нине Жижич — читайте на Фактах ICTV.
Выступление австралийского исполнителя Go-Jo: что известно
Началось выступление австралийского участника Евровидения Go-Jo.
Песня Milkshake man, которую исполняет певец Марти Замботто, открыла второй полуфинал конкурса.
Что известно о Go-Jo — читайте на Фактах ICTV
Второй полуфинал Евровидения 2025 стартовал
Второй полуфинал Евровидения 2025 стартовал.
На сцену вышли ведущие и начали повторили один из лозунгов песенного конкурса — «Объединенные музыкой».
Ведущими события, как и в прошлый раз, стали Гейзел Брюггер и Сандра Штудер.
Участники и порядок выступления во втором полуфинале Евровидения 2025
Сегодня, во втором полуфинале Евровидения 2025, на сцене выступят 16 участников.
Порядок выступления и перечень участников во втором полуфинале песенного конкурса:
- Австралия Go-Jo — Milkshake Man
- Черногория Nina Žižić — Dobrodošli
- Ирландия EMMY — Laika Party
- Латвия Tautumeitas — Bur Man Laimi
- Армения PARG — SURVIVOR
- Австрия JJ — Wasted Love
- Великобритания Remember Monday — What The Hell Just Happened?
- Греция Klavdia — Asteromáta
- Литва Katarsis — Tavo Akys
- Мальта Miriana Conte — SERVING
- Грузия Mariam Shengelia — Freedom
- Франция Louane — maman
- Дания Sissal — Hallucination
- Чехия ADONXS — Kiss Kiss Goodbye
- Люксембург Laura Thorn — La Poupée Monte Le Son
- Израиль Yuval Raphael — New Day Will Rise
- Германия| Abor & Tynna — Baller
- Сербия Princ — Mila
- Финляндия Erika Vikman — ICH KOMME
Евровидение 2025: какие ставки букмекеров
Букмекеры продолжают принимать ставки на участников Евровидения 2025, первый полуфинал которого состоялся во вторник, 13 мая.
Пятерка фаворитов осталась неизменной, а вот Украина немного поднялась в позициях.
Каковы ставки букмекеров на полуфиналистов и потенциальных финалистов песенного конкурса Евровидение 2025 — читайте в материале на Фактах ICTV.
Welcome Home: где проходит Евровидение 2025: где проходит Евровидение 2025
Евровидение 2025 проходит в Базеле, Швейцария, благодаря победе страны на конкурсе 2024 года с песней The Code в исполнении Nemo.
Это уже третий случай, когда Швейцария принимает у себя этот международный песенный конкурс — предыдущие разы были в 1956 и 1989 годах.
Базель стал городом-хозяином после конкурентного отбора, в котором также участвовали Женева и другие города. Его выбрали благодаря современной инфраструктуре, в частности арене St. Jakobshalle, которая вмещает 12 400 зрителей и соответствует всем техническим стандартам Европейского вещательного союза. Дополнительным плюсом стало то, что город уже имеет опыт проведения крупных международных событий.
Конкурс проходит под лозунгом Welcome Home, что подчеркивает возвращение Евровидения в страну, где все началось в 1956 году. Слоган также символизирует гостеприимство и стремление к единству между народами, что станет лейтмотивом нынешнего шоу.
Дата, перечень стран и где смотреть Евровидение 2025
Второй полуфинал Евровидения 2025 — одна из самых ожидаемых частей шоу, где 16 стран будут соревноваться за место в финале. Выступления участников, разнообразие музыкальных стилей и эмоциональный заряд — все это ждет зрителей.
Когда будет проходить второй полуфинал Евровидения 2025, читайте в материале на Фактах ICTV.
Уже через час — в 22:00 — начнется второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2025.
Украинские зрители могут голосовать за всех участников, которые будут выступать сегодня. Чтобы поддержать любимого исполнителя, можно воспользоваться официальным приложением Eurovision App, или проголосовать на сайте www.esc.vote после завершения выступлений.