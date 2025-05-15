Євробачення 2025: текстова трансляція другого півфіналу

16 Травня, 0:28

Хто виступить у фіналі Євробачення 2025: повний перелік країн

Як наслідок, у фінал Євробачення 2025 року пройшло 26 країн, серед яких є і Україна.

Ця кількість включає представників із країн так званої Великої п’ятірки, держав, які є організаторами пісенного конкурсу.

Повний перелік країн, які боротимуться в фіналі Євробачення 2025 вже 17 травня – дивіться на Фактах ICTV.