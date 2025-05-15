Євробачення 2025: текстова трансляція другого півфіналу
Текстова трансляція другого туру півфіналу Євробачення 2025.
Другий півфінал Євробачення завершено
Офіційну трансляцію другого півфіналу Євробачення 2025 завершили символічною піснею.
Наступний етап – фінал Євробачення в суботу, 17 травня.
Дізнатися, хто переміг у другому турі конкурсу можна нижче в трансляції.
Хто виступить у фіналі Євробачення 2025: повний перелік країн
Як наслідок, у фінал Євробачення 2025 року пройшло 26 країн, серед яких є і Україна.
Ця кількість включає представників із країн так званої Великої п’ятірки, держав, які є організаторами пісенного конкурсу.
Повний перелік країн, які боротимуться в фіналі Євробачення 2025 вже 17 травня – дивіться на Фактах ICTV.
10 країн потрапили до грандфіналу Євробачення 2025: хто переміг у півфіналі
За підрахунками голосування глядачів з країн-учасниць другого півфіналу Євробачення, до грандфіналу, окрім держав з Великої п’ятірки організаторок, пройшли десять країн:
- Латвія,
- Литва,
- Мальта,
- Данія,
- Вірменія,
- Ізраїль,
- Австрія,
- Люксембург,
- Фінляндія
- та Греція.
В Інтернеті з’явилися кадри, що під час виступу співачки з Ізраїлю Юваль Рафаель в залі були присутні глядачі з пропалестинськими поглядами, які освистували ізраїльську виконавицю.
Втім під час трансляції гнівних вигуків в ефірі не було чутно.
Голосування другого дня Євробачення 2025 завершено
Голосування у другому дні півфіналу завершено.
Ведучі конкурсу вийшли і дали 10 секунд відліку, після яких оголосили про те, що більше голоси не приймаються.
Вболівальники мали можливість віддати свої голоси за виконавців, які їм сподобались під час другого півфіналу Євробачення, що виступали 15 травня.
Євробачення 2025: оголошено початок голосування за вихід у гранд-фінал
Завершення виступів другого дня півфіналу не означає, що конкурс завершено.
Ведучі конкурсу, які вийшли до камер у яскравих костюмах, оголосили про початок голосування за вихід у гранд-фінал з-поміж учасників другого півфіналу конкурсу.
Сьогодні українці не зможуть голосувати, а свої голоси зможуть віддати лише мешканці держав, представники яких брали участь в конкурсі.
Виключенням також стануть представники країн Великої п’ятірки, які є організаторами конкурсу і проходять у гранд-фінал автоматично. Йдеться про Німеччину, Велику Британію, Францію, Іспанію та Італію.
Еріка Вікман заспівала останню пісню другого півфіналу Євробачення 2025
Представниця Фінляндії – Еріка Вікман – заспівала останню пісню другого дня півфіналу Євробачення 2025
Пісня під назвою Ich Komme динамічно розвивалась на початку, а під свій фінал задала темпу і самому другому дню конкурса.
Що відомо про фінську виконавицю – читайте на Фактах ICTV.
Сербія та передостанній виступ другого дня Євробачення 2025
Представник Сербії – Princ – став передостаннім виступом під час другого дня Євробачення 2025.
Пісня Принца – Mila розповідає про історію кохання.
Більше про виконавця, який пройшов шлях від карате до великої сцени, і його конкурсну пісню – читайте у матеріалі.
Німеччина та її пісня другого півфіналу Євробачення 2025
Німецькими представниками на Євробаченні 2025 став дует виконавців – Abor & Tynna з піснею Baller.
Енергійна електропопкомпозиція розповідає про втрачене кохання.
Це перша німецькомовна пісня від Німеччини на конкурсі з 2007 року, і вона вже спричинила справжній ажіотаж серед шанувальників.
Abor & Tynna виступлять одразу ж у фіналі міжнародного конкурсу 17 травня 2025 року в Базелі, Швейцарія, оскільки Німеччина входить до складу Великої п’ятірки країн організаторок Євробачення.
Що відомо про німецький дует – читайте на Фактах ICTV.
Юваль Рафаель та ізраїльський виступ другого дня Євробачення 2025
Цьогоріч Ізраїль на Євробаченні 2025 представила співачка Юваль Рафаель із піснею New Day Will Rise.
Вона стала передостанньою виконавицею під час пісенного конкурсу у швейцарському Базелі.
Що відомо про представницю Ізраїлю на Євробаченні 2025, яка пережила напад бойовиків ХАМАСу, та про що вона співатиме на конкурсі – читайте далі у матеріалі.
Знову на Євробаченні: що відомо про виступ Лаури Торн з Люксембургу
Представниця Люксембургу вперше за 31 роки повернулась на сцену Євробачення. Нею стала Лаура Торн із піснею La poupée monte le son (Лялька вмикає звук), що стала своєрідною відповіддю на легендарну композицію Франс Галль Poupée de cire, poupée de son, яка принесла Люксембургу перемогу у 1965 році.
Хто така співачка, яку обрали для історичного повернення, і про що її музичне послання для Євробачення 2025 – читайте на Фактах ICTV.
Виступ Чехії на Євробаченні 2025: що відомо
Чехію на Євробаченні 2025 представив співак із словацьким походженням, модель і танцівник Adonxs.
Він вийшов на міжнародну сцену в Базелі з піснею Kiss Kiss Goodbye у другому півфіналі під 14 номером.
Справжнє ім’я співака – Адам Павловчин, а що ще про нього відомо – читайте далі у матеріалі.
Яскрава галюцинація: виступ Sissal з Данії
Данію на Євробаченні 2025 представить співачка з Фарерських островів Sissal з електропоп-композицією Hallucination.
Вона виступить 13-ю у другому півфіналі шоу.
Більше про виконавицю – читайте у матеріалі.
Хто така Луан Емера і що слухали під час 12 виступу у другий день Євробачення 2025
Францію на Євробаченні 2025 представить співачка і акторка Луан Емера з піснею Maman.
Вона вийшла на міжнародну сцену в Базелі під номером 12.
Луан Емера гарантовано попадає до гранд-фіналу, який відбудеться у суботу, 17 травня.
Що відомо про представницю Франції на Євробаченні 2025 Луан Емеру та про що її конкурсний трек – читайте далі у матеріалі.
Грузія та 11 виступ у другому півфіналі Євробачення
Грузію на Євробаченні 2025 представила співачка Маріам Шенгелія з піснею Freedom.
Вона вийшла на міжнародну сцену в Базелі у другому півфіналі під 10 номером.
Представниця Грузії вже встигла потрапити у скандал через свою політичну позицію та підтримку проросійської партії Грузинська мрія у своїй країн.
Що відомо про Маріам Шенгелію на Євробаченні 2025 та про що вона співає на конкурсі – читайте далі у матеріалі.
Міріана Конте з піснею Serving стали десятим виступом при відборі у фінал Євробачення 2025
Мальту на Євробаченні 2025 представила співачка Міріана Конте з композицією Serving.
Вона виступила десятою у другому півфіналі пісенного конкурсу, що відбудеться у швейцарському Базелі.
Більше про виконавицю, яка йшла до перемоги у нацвідборі вісім років, і пісню, що вже встигла викликати резонанс – далі в матеріалі.
Серйозна і милозвучна пісня: дев’ятий виступ і гурт Katarsis з Литви
Серйозну і сумну, але красиву пісню заспівав литовський гурт Katarsis, чия пісня стала хітом ще до конкурсу Євробачення 2025, де представники Литви виступили під дев’ятим номером.
Пісня Tavo akys раніше дебютувала у першій десятці чарту Singlų Top 100, а після фіналу злетіла на перше місце.
Що відомо про гурт та їх пісню – читайте на Фактах ICTV
Клавдія з Греції заспівала восьму пісню у другому півфіналі Євробачення 2025
Грецію на Євробаченні 2025 у другому півфіналі представила співачка Клавдія Попадопулус з піснею Asteromаta.
Її перемога у національному відборі Ethnikоs Telikоs 2025 стала знаковою подією для грецької музичної сцени.
Що відомо про виконавицю та її конкурсну композицію – читайте далі.
Британське тріо та сьомий виступ в другому півфіналі Євробачення
Велику Британію на Євробаченні 2025 представив гурт Remember Monday із піснею What The Hell Just Happened.
Британське тріо здивувало публіку не тільки кумедною піснею, але й декораціями у вигляді люстри, що лежить на підлозі.
Велика Британія є частиною так званої Великої п’ятірки, до якої також входять Франція, Німеччина, Іспанія та Італія. Це країни-засновники та головні фінансові спонсори конкурсу, тому вони мають гарантоване місце у фіналі Євробачення незалежно від результатів голосування у півфіналах.
Що відомо про Remember Monday – читайте на Фактах ICTV.
Шостий виступ і оперний співак JJ з Австрію
Шостий виступ другого півфіналу Євробачення показав глядачам співака з Австрії – JJ, який заспівав композицію Wasted Love.
Більше про австрійсько-філіппінського контратенора, який підкорює оперну сцену та поєднує класику з попмузикою, і про його пісню – у матеріалі.
Parg: п’ятий виступ у другому турі півфіналу і представник Вірменії
Вірменію у другому турі півфіналу Євробачення 2025 представив співак Parg з піснею Survivor.
Він вийшов на міжнародну сцену в Базелі під п’ятим номером.
Що відомо про представника Вірменії, який тривалий час жив у Росії – читайте далі у матеріалі.
Латвія та гурт Tautumeitas: четвертий виступ у другому фіналі Євробачення 2025
Латвію на Євробаченні 2025 в Базелі представив гурт Tautumeitas, який складається з шести учасниць.
Артистки вийшли на міжнародну сцену з піснею Bur man laimi у другому півфіналі під четвертим номером.
Що відомо про гурт – читайте на Фактах ICTV.
Третій виступ: група EMMY з Ірландії
Третіми на сцену вийшли гурт з Ірландії – EMMY, які заспівали пісню Laika Party.
Яскраві костюми, пісня про собаку у космосі та цікаві візуальні ефекти стали частиною третього виступу на Євробаченні 2025.
Що відомо про гурт – читайте на Фактах ICTV
Пісня Dobrodosli: виступ Ніни Жижич на Євробаченні 2025
Другою виконавицею на сцені другого півфіналу Євробачення 2025 стала Ніна Жижич із піснею Dobrodosli.
Представниця Чорногорії вразила глядачів не тільки піснею, але й зміною образу під час виступу.
Що відомо про Ніну Жижич – читайте на Фактах ICTV.
Виступ австралійського виконавця Go-Jo: що відомо
Розпочався виступ австралійського учасника Євробачення Go-Jo.
Пісня Milkshake man, яку виконує співак Марті Замботто, відкрила другий півфінал конкурсу.
Що відомо про Go-Jo – читайте на Фактах ICTV
Другий півфінал Євробачення 2025 стартував
Другий півфінал Євробачення 2025 стартував.
На сцену вийшли ведучі та почали повторили одне з гасел пісенного конкурсу – “Об’єднані музикою”.
Ведучими події, як і минулого разу, стали Гейзел Брюггер і Сандра Штудер.
Учасники та порядок виступу у дргому півфіналі Євробачення 2025
Сьогодні, у другому півфіналі Євробачення 2025, на сцені виступлять 16 учасників.
Порядок виступу і перелік учасників в другому півфіналі пісенного конкурсу:
- Австралія Go-Jo – Milkshake Man
- Чорногорія Nina Žižić – Dobrodošli
- Ірландія EMMY – Laika Party
- Латвія Tautumeitas – Bur Man Laimi
- Вірменія PARG – SURVIVOR
- Австрія JJ – Wasted Love
- Велика Британія Remember Monday – What The Hell Just Happened?
- Греція Klavdia – Asteromáta
- Литва Katarsis – Tavo Akys
- Мальта Miriana Conte – SERVING
- Грузія Mariam Shengelia – Freedom
- Франція Louane – maman
- Данія Sissal – Hallucination
- Чехія ADONXS – Kiss Kiss Goodbye
- Люксембург Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son
- Ізраїль Yuval Raphael – New Day Will Rise
- Німеччина| Abor & Tynna – Baller
- Сербія Princ – Mila
- Фінляндія Erika Vikman – ICH KOMME
Євробачення 2025: які ставки букмекерів
Букмекери продовжують приймати ставки на учасників Євробачення 2025, перший півфінал якого відбувся у вівторок, 13 травня.
П’ятірка фаворитів залишилася незмінною, а ось Україна трохи піднялася в позиціях.
Якими є ставки букмекерів щодо півфіналістів і потенційних фіналістів пісенного конкурсу Євробачення 2025 – читайте у матеріалі на Фактах ICTV.
Welcome Home: де проходить Євробачення 2025
Євробачення 2025 проходить в Базелі, Швейцарія, завдяки перемозі країни на конкурсі 2024 року з піснею The Code у виконанні Nemo.
Це вже третій випадок, коли Швейцарія приймає у себе цей міжнародний пісенний конкурс — попередні рази були у 1956 та 1989 роках.
Базель став містом-господарем після конкурентного відбору, в якому також брали участь Женева та інші міста. Його обрали завдяки сучасній інфраструктурі, зокрема арені St. Jakobshalle, що вміщує 12 400 глядачів і відповідає всім технічним стандартам Європейської мовної спілки. Додатковим плюсом стало те, що місто вже має досвід проведення великих міжнародних подій.
Конкурс проходить під гаслом Welcome Home, що підкреслює повернення Євробачення до країни, де все почалося у 1956 році. Слоган також символізує гостинність і прагнення до єдності між народами, що стане лейтмотивом цьогорічного шоу.
Дата, перелік країн та де дивитися Євробачення 2025
Другий півфінал Євробачення 2025 — одна з найочікуваніших частин шоу, де 16 країн змагатимуться за місце у фіналі. Виступи учасників, різноманітність музичних стилів і емоційний заряд — все це чекає на глядачів.
Коли проходитиме другий півфінал Євробачення 2025, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.
Вже за годину — о 22:00 – розпочнеться другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2025.
Українські глядачі можуть голосувати за всіх учасників, що виступатимуть сьогодні. Щоб підтримати улюбленого виконавця, можна скористатись офіційним додатком Eurovision App, або проголосувати на сайті www.esc.vote після завершення виступів.