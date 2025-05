Євробачення 2025: текстова трансляція другого півфіналу

15 Травня, 22:43

Британське тріо та сьомий виступ в другому півфіналі Євробачення

Велику Британію на Євробаченні 2025 представив гурт Remember Monday із піснею What The Hell Just Happened.

Британське тріо здивувало публіку не тільки кумедною піснею, але й декораціями у вигляді люстри, що лежить на підлозі.

Велика Британія є частиною так званої Великої п’ятірки, до якої також входять Франція, Німеччина, Іспанія та Італія. Це країни-засновники та головні фінансові спонсори конкурсу, тому вони мають гарантоване місце у фіналі Євробачення незалежно від результатів голосування у півфіналах.

Що відомо про Remember Monday – читайте на Фактах ICTV.