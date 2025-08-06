Події ночі 6 серпня: вибухи у Харкові та на Запоріжжі, ситуація довкола Покровська

У ніч на 6 липня Росія атакувала Харків безпілотниками Молния – зафіксовані пошкодження у Київському району.

На ранок ворог застосував свою авіацію та обстріляв керованими авіабомбами Запоріжжя та область.

Армія РФ проводить наступальні дії північно-східніше Покровська, намагаючись перерізати логістику українських захисників.

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Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 6 серпня – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи у Харкові

У ніч на 6 серпня у Харкові прогриміли вибухи – армія РФ атакувала Київський район безпілотниками Молния.

Міський голова Ігор Терехов повідомив про влучання автозаправній станції (АЗС).

Другий удар по Харкову ворожим БпЛА відбувся знову по Київському району, де зафіксовано влучання у дорогу. У сусідніх будинках пошкоджено вікна.

Відомо постраждалу жінку внаслідок російських атак дронами по обласному центру.

Вибухи у Запорізькій області

Зранку 6 серпня росіяни обстріляли керованими авіабомбами Запорізьку область, зокрема Запорізький район. Вибухи лунали щонайменше двічі.

За даними керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, внаслідок атаки постраждали троє людей. Крім того авіаційним ударом пошкоджені будівлі.

Покровськ не оточений

Генштаб ЗСУ спростував інформацію про нібито оточення українських підрозділів у Покровську.

У заяві у Telegram, йдеться, що Сили оборони продовжують стримувати окупантів довкола Покровсько-Мирноградської агломерації.

– Наразі противник проводить наступальні дії північно-східніше Покровська, здійснює спроби перерізати логістику українських військ. Втім, попри значні зусилля та безперервні штурми, успіху ворог не має, — наголошується в заяві.

Командування ЗСУ здійснює залежні заходи для посилення стійкості оборони на цьому напрямку, резюмували у Генштабі.

Санкції США проти РФ: коли

Президент США Дональд Трамп заявив, що ухвалить рішення щодо санкцій щодо Росії та її партнерів після візиту свого спецпосланця Стіва Віткоффа до РФ.

На брифінгу він сказав, що рішення щодо запровадження санкцій і тарифів ухвалять після зустрічі з росіянами, яка запланована на середу 6 серпня.

Відповідаючи на запитанням журналіста щодо тарифів на країни, які купують російську енергію, включно з Китаєм, він відповів: Ми будемо робити досить багато.

Динамо програло Пафосу в ЛЧ

Київське Динамо зазнало сенсаційної поразки від кіпрського Пафоса у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Підопічні Олександра Шовковського програли опонентам з рахунком 0:1.

Матч-відповідь команд запланована на 12 серпня у кіпрському місті Пафос. Переможець за сумою двох матчів зіграє у плейоф відбору з тріумфатором пари Лех (Польща) – Црвена Звєзда (Сербія).

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