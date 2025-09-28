Массированный комбинированный обстрел Украины сегодня, 28 сентября, продолжался более полусуток. РФ использовала против мирных городов 643 средства воздушного нападения, в том числе 595 дронов и 48 ракет различных типов.

Основным направлением удара стал Киев, где погибли четыре человека, в целом по стране раненых более 70, и их количество увеличивается.

К ликвидации последствий атаки в 11 регионах привлечено более 1 500 спасателей и полицейских, сообщили в ГСЧС.

Подробнее об обстреле Украины сегодня, 28 сентября — в материале на Фактах ICTV.

Взрывы в Киеве

Ночью и утром 28 сентября РФ атаковала Киев ударными дронами и крылатыми ракетами. Воздушные цели сбивали в шести районах столицы. Однако, к сожалению, зафиксированы многочисленные разрушения и повреждения.

Больше всего пострадал Соломенский район. Здесь частично разрушена жилая пятиэтажка. Из-под ее завалов спасатели достали тело погибшей 12-летней девочки.

В этом же районе повреждено здание Института кардиологии, где погибли два человека.

По последним данным, в результате комбинированного удара по Киеву погибли четыре человека, пострадали — 13 (четырех из них госпитализировали, еще восемь получают помощь амбулаторно).

Атака на Киевскую область

Сегодня последствия взрывов зафиксированы в пяти районах Киевской области. Здесь много разрушений и пожаров, раненых – более 30 (среди них – трое детей).

В Фастовском районе из-за попадания в хлебозавод пострадали пять его работников.

В Белой Церкви горела крыша девятиэтажного жилого дома и припаркованные автомобили.

Также значительным разрушениям подвергся жилой комплекс в Петропавловской Борщаговке, где пострадали не менее 17 человек.

Обстрел Запорожья 28 сентября

Враг нанес ракетный удар по Запорожью. Зафиксировано попадание в АЗС, административное здание и частный сектор, полностью разрушен частный жилой дом, взрывной волной повреждены соседние дома, а больше всего пострадала многоэтажка.

Количество раненых в Запорожье после утренней атаки на областной центр увеличилось до 34, из которых 10 в настоящее время находятся в больницах, в том числе трое детей — 11, 12 и 9 лет.

Два мальчика — один с минно-взрывными травмами, а другой с отравлением угарным газом — в тяжелом состоянии. Состояние 9-летней девочки врачи оценивают как средней тяжести.

Взрывы в Белгород-Днестровском Одесской области

В ночь на 28 сентября оккупанты атаковали Одесскую область ударными беспилотниками — в результате обстрела уничтожены цех и склад готовой продукции винного завода в городе Белгород-Днестровский.

Пожар на предприятии оперативно ликвидирован. Рабочую смену из 50 сотрудников эвакуировали, обошлось без пострадавших.

Также повреждена крыша соседнего частного жилого дома.

Атака на Сумы и область

Ночью 28 сентября вражеский беспилотник ударил по автомобильной стоянке в Сумах — загорелись грузовые автомобили с полуприцепами.

В общей сложности в результате атаки сгорели семь грузовиков. Пожар ликвидирован.

Также зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры. Обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме того, дрон нанес удар по жилому сектору Поповской громады — вспыхнул пожар, разрушены дома.

А уже утром 28 сентября российские БпЛА атаковали Конотопскую громаду. Здесь пострадали мужчина и женщина. Предварительно — у них легкие повреждения.

Удар дронов по Очакову: что известно о последствиях

Ночью армия РФ запустила в сторону Очакова Николаевской области более десяти БпЛА типа Shahed.

В результате атаки повреждена рекреационная инфраструктура. Возникли пожары, повреждены здания баз отдыха, но пострадавших нет, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

По его словам, пожары на площади более 2 000 кв. м оперативно ликвидированы.

Обстрел Хмельницкой области

Во время ночной комбинированной атаки по Украине силы ПВО работали и в Хмельницкой области.

Руководитель ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в небе над регионом уничтожен один вражеский ударный БпЛА типа Shahed и две крылатые ракеты.

По его словам, информация о погибших, травмированных и разрушениях не поступала.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 313-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

