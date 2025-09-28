Масований комбінований обстріл України сьогодні, 28 вересня, тривав більш як пів доби. РФ використала проти мирних міст 643 засоби повітряного нападу, зокрема 595 дронів та 48 ракет різних типів.

Основним напрямком удару став Київ, де загинули чотири особи, загалом по країні поранених більше 70, і їхня кількість збільшується.

До ліквідації наслідків атаки в 11-ти регіонах залучено понад 1 500 рятувальників та поліцейських, повідомили в ДСНС.

Детальніше про обстріл України сьогодні, 28 вересня — у матеріалі на Фактах ICTV.

Вибухи в Києві

Вночі та вранці 28 вересня РФ атакувала Київ ударними дронами та крилатими ракетами. Повітряні ціли збивали у шести районах столиці. Проте, на жаль, зафіксовані численні руйнування та пошкодження.

Найбільше постраждав Солом’янський район. Тут частково зруйновано житлову п’ятиповерхівку. З-під її завалів рятувальники дістали тіло загиблої 12-річної дівчинки.

У цьому ж районі пошкоджено будівлю Інституту кардіології, де загинули двоє людей.

За останніми даними, внаслідок комбінованого удаару по Києву загинули чотири людини, постраждали – 13 (чотирьох із них госпіталізували, ще вісім отримують допомогу амбулаторно).

Атака на Київщину

Сьогодні наслідки вибухів зафіксовані в п’яти районах Киїської області. Тут багато руйнувань та пожеж, поранених – більше 30 (серед них – троє дітей).

У Фастівському районі через влучання по хлібзаводу постраждали пʼятеро його працівників.

У Білій Церкві горів дах девʼятиповерхового житлового будинку та припарковані автомобілі.

Також значних руйнувань зазнав житловий комплекс у Петропавлівській Борщагівці, де постраждали щонайменше 17 людей.

Обстріл Запоріжжя 28 вересня

Ворог вдарив по Запоріжжю ракетами. Зафіксовано влучання в АЗС, адмінбудівлю та приватний сектор, вщент зруйновано приватний житловий будинок, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні оселі, а найбільше постраждала багатоверхівка.

Кількість поранених у Запоріжжі після ранкової атаки на обласний центр збільшилася до 34, з яких 10 наразі перебувають у лікарнях, зокрема троє дітей – 11, 12 та 9 років.

Два хлопчики – один із мінно-вибуховими травмами, а інший з отруєнням чадним газом – у тяжкому стані. Стан 9-річної дівчинки лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Вибухи в Білгород-Дністровському на Одещині

В ніч проти 28 вересня окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками – внаслідок обстрілу знищено цех та склад готової продукції винного заводу у місті Білгород-Дністровський.

Пожежу на підприємстві оперативно ліквідовано. Робочу зміну з 50 працівників евакуювали, минулося без постраждалих.

Також пошкоджено дах сусіднього приватного житлового будинку.

Атака на Суми та область

Вночі 28 вересня ворожий безпілотник вдарив по автомобільній стоянці в Сумах – загорілися вантажні автомобілі з напівпричепами.

Загалом внаслідок атаки згоріли сім вантажівок. Пожежу ліквідовано.

Також зафіксовано влучання по об’єкту інфраструктури. Минулося без жертв і постраждалих.

Крім того, дрон завдав удару по житловому сектору Попівської громади – спалахнула пожежа, зруйновано помешкання.

А вже вранці 28 вересня російські БпЛА атакували Конотопську громаду. Тут постраждали чоловік та жінка. Попередньо – у них легкі ушкодження.

Удар дронів по Очакову: що відомо про наслідки

Вночі армія РФ запустила в бік Очакова Миколаївської області більше десяти БпЛА типу Shahed.

Внаслідок атаки пошкоджено рекреаційну інфраструктуру. Виникли пожежі, пошкоджено будівлі баз відпочинку, але постраждалих немає, повідомив керівник ОВА Віталій Кім.

За його словами, пожежі на площі понад 2 000 кв. м оперативно ліквідовано.

Обстріл Хмельниччини

Під час нічної комбінованої атаки по Україні сили ППО працювали і в Хмельницькій області.

Керівник ОВА Сергій Тюрін повідомив, що у небі над регіоном знищено один ворожий ударний БпЛА типу Shahed та дві крилаті ракети.

За його словами, інформація про загиблих, травмованих та руйнування не надходила.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 313-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

