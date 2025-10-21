На ранок 21 жовтня РФ атакувала Харків керованими авіабомбами, є постраждалі.

Увечері понеділка у місті Славутич та трьох областях частково зникло електропостачання.

Після атаки дронів у Росії припинив первинне перероблювання сирої нафти Новокуйбишевський НПЗ. У Болгарії заявили, що можуть дозволити проліт літака з диктатором Путіним на борту.

США не підтримали план країн G7, запропонований ЄС, щодо можливості розширення використання заморожених активів РФ для підтримки України.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 21 жовтня – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи у Харкові

У ніч на вівторок, 21 жовтня, Харків знову опинився під масованим ударом російських військ. Близько опівночі у місті пролунали чотири потужні вибухи – окупанти атакували керованими авіаційними бомбами (КАБами).

Унаслідок удару пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків в Індустріальному районі міста, на місці влучання виникла масштабна пожежа. Відомо про дев’ятьох постраждалих мирних жителів.

У низці областей зникло світло

Увечері 20 жовтня у кількох регіонах України – Чернігівській, Київській та Харківській областях – частково зникло електропостачання. Причиною стали російські атаки на енергетичну інфраструктуру, унаслідок яких відбулося автоматичне знеструмлення низки населених пунктів.

На Чернігівщині без світла залишилася північна частина області, а місто Славутич було повністю знеструмлене після влучання в енергооб’єкт.

Проблеми з електроенергією спостерігалися й у частині Ізюмської громади на Харківщині, де також виникли перебої з водопостачанням.

НПЗ у Новокуйбишевську в РФ припинив переробку

Новокуйбишевський НПЗ компанії Роснефть призупинив первинне перероблення сирої нафти після атаки безпілотників.

За даними ЗМІ, зупинено установку CDU-11 потужністю майже 19 тис. тонн на добу, а інша – CDU-9 – не працює ще з минулого тижня. Це вже друга зупинка виробництва за останній місяць після попереднього удару дронів.

Болгарія може дозволити проліт літака з Путіним

Болгарія може дозволити проліт літака російського диктатора Володимира Путіна через свій повітряний простір у бік Будапешта.

Про це заявив глава МЗС Георгій Георгієв, коментуючи можливу зустріч Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

За його словами міністра, якщо метою є досягнення миру, то логічно сприяти проведенню таких переговорів усіма можливими способами.

США не підтримують план ЄС щодо активів РФ

США не підтримали ініціативу Європейського Союзу та країн G7 щодо розширення використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Як повідомило агентство Bloomberg, під час переговорів у Вашингтоні американські представники заявили, що поки не приєднуватимуться до цього плану, посилаючись на ризики для ринкової стабільності.

За даними видання, у G7 позиції розділилися: Велика Британія та Канада підтримують ініціативу ЄС, тоді як Японія дотримується обережності й фактично стає на бік США.

