Ночью и утром 15 января Россия продолжила воздушные атаки по Украине — под ударами оказались Киев и Львов, где зафиксировали попадания и падение обломков вражеских беспилотников.

В городах работали экстренные службы, информацию о последствиях уточняют.

Параллельно на фоне войны обострилась международная и безопасностная повестка дня: в США прозвучали противоречивые заявления о перспективах мирных переговоров, украинская власть обсудила усиление защиты энергосистемы, а западная разведка обнародовала обновленные данные о потерях российской армии и активности РФ в Черном море.

Атака на Киев

Ночью во время очередной атаки российских ударных беспилотников в столице зафиксировали последствия падения обломков в Соломенском районе.

По предварительным данным, фрагменты вражеского БПЛА попали в 15-этажный жилой дом. Удар пришелся на уровень технического этажа.

В результате инцидента повреждена часть стены на площади около 4 кв. м. Возгорания не произошло.

На месте работали спасатели: они открыли дверь одной из квартир на 15-м этаже и провели обследование технических помещений дома.

По информации экстренных служб, погибших и пострадавших нет.

Атака на Львов

Утром 15 января во Львове прогремели взрывы во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы атаки российских ударных беспилотников.

По информации областных властей, беспилотники противника держали курс на Львов, в связи с чем жителей призвали оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы тревоги.

Около шести часов утра в городе были слышны взрывы.

Известно, что российский дрон упал на детскую площадку на улице Степана Бандеры в центре Львова.

К месту инцидента были привлечены все экстренные службы — подразделения ГСЧС, медики и правоохранители.

На данный момент известно, что люди во время атаки на Львов 15 января не пострадали.

Заявления Трампа о мирных переговорах

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Reuters, что потенциальное мирное соглашение тормозит именно Украина, а не Россия.

По словам Трампа, президент РФ якобы готов завершить войну, тогда как Владимир Зеленский менее готов к компромиссам.

Отвечая на вопрос, почему переговоры под эгидой США не дали результата, Трамп прямо сказал: Зеленский.

Он также отметил, что не имеет подтвержденной информации о возможной поездке американских переговорщиков в Москву и не исключил встречи с Зеленским во время Всемирного экономического форума в Давосе, но подчеркнул, что четких планов пока нет.

Защита энергосистемы Украины

В Украине состоялось координационное совещание по усилению защиты энергетической инфраструктуры от российских атак.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, прикрытие энергообъектов будет усиливаться в тесной координации с военными, Министерством обороны, Министерством энергетики, Воздушными силами и ключевыми энергетическими компаниями.

Премьер-министр подчеркнула, что уровень угроз для энергосистемы остается чрезвычайно высоким, а потому все элементы защиты должны работать с максимальной эффективностью для безопасности городов и общин.

Потери армии РФ в 2025 году

В 2025 году Россия потеряла около 415 тыс. военных убитыми и ранеными.

Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Это второй по величине показатель потерь за время полномасштабной войны после 2024 года, когда они достигли около 430 тыс. человек.

В целом с февраля 2022 года суммарные потери России оцениваются примерно в 1 млн 213 тыс. военных.

Аналитики отмечают, что в конце 2025 года среднесуточные потери выросли до более 1 100 человек из-за активных пехотных атак вдоль линии фронта.

Британская разведка прогнозирует дальнейший рост потерь РФ уже в январе 2026 года.

Ракетные пуски с моря: оценка ВМС

Российские корабли в среднем два-три раза в месяц выходят в море для нанесения ракетных ударов по Украине.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, в начале года РФ применяла надводные корабли и подводную лодку, что позволило увеличить количество ракет в залпах.

В то же время общая тактика остается неизменной — пуски чаще всего происходят в рамках масштабных комбинированных ракетно-дроновых атак.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 422-е сутки.

