Події ночі: атаки на Київ та Львів, заяви Трампа про мирні переговори
Уночі та зранку 15 січня Росія продовжила повітряні атаки по Україні — під ударами опинилися Київ і Львів, де зафіксували влучання та падіння уламків ворожих безпілотників.
У містах працювали екстрені служби, інформацію про наслідки уточнюють.
Паралельно на тлі війни загострився міжнародний і безпековий порядок денний: у США пролунали суперечливі заяви щодо перспектив мирних переговорів, українська влада обговорила посилення захисту енергосистеми, а західна розвідка оприлюднила оновлені дані про втрати російської армії та активність РФ у Чорному морі.
Детальніше про головні події ночі — у добірці від Фактів ICTV.
- Атака на Київ
- Атака на Львів
- Заяви Трампа про мирні переговори
- Захист енергосистеми України
- Втрати армії РФ у 2025 році
- Ракетні пуски з моря: оцінка ВМС
Атака на Київ
Уночі під час чергової атаки російських ударних безпілотників у столиці зафіксували наслідки падіння уламків у Солом’янському районі.
За попередніми даними, фрагменти ворожого БпЛА влучили у 15-поверховий житловий будинок. Удар відбувся на рівні технічного поверху.
Внаслідок інциденту пошкоджено частину стіни на площі близько 4 кв. м. Загоряння не сталося.
На місці працювали рятувальники: вони відкрили двері однієї з квартир на 15-му поверсі та провели обстеження технічних приміщень будинку.
За інформацією екстрених служб, загиблих і постраждалих немає.
Атака на Львів
Уранці 15 січня у Львові пролунали вибухи під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу атаки російських ударних безпілотників.
За інформацією обласної влади, безпілотники противника тримали курс на Львів, у зв’язку з чим мешканців закликали залишатися в укриттях і не нехтувати своєю безпекою.
Близько шостої години ранку в місті було чутно вибухи.
Відомо, що російський дрон впав на дитячий майданчик на вулиці Степана Бандери у центрі Львова.
До місця інциденту залучили всі екстрені служби — підрозділи ДСНС, медиків та правоохоронців.
Наразі відомо, що люди під час атаки на Львів 15 січня не постраждали.
Заяви Трампа про мирні переговори
Президент США Дональд Трамп заявив в інтерв’ю Reuters, що потенційну мирну угоду гальмує саме Україна, а не Росія.
За словами Трампа, президент РФ нібито готовий завершити війну, водночас Володимир Зеленський є менш готовим до компромісів.
Відповідаючи на запитання, чому переговори під егідою США не дали результату, Трамп прямо сказав: Зеленський.
Він також зазначив, що не має підтвердженої інформації про можливу поїздку американських переговорників до Москви та не виключив зустрічі із Зеленським під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, але наголосив, що чітких планів наразі немає.
Захист енергосистеми України
В Україні відбулася координаційна нарада щодо посилення захисту енергетичної інфраструктури від російських атак.
Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
За її словами, прикриття енергооб’єктів буде посилюватися у тісній координації з військовими, Міністерством оборони, Міністерством енергетики, Повітряними силами та ключовими енергетичними компаніями.
Прем’єр-міністр наголосила, що рівень загроз для енергосистеми залишається надзвичайно високим, а тому всі елементи захисту мають працювати з максимальною ефективністю для безпеки міст і громад.
Втрати армії РФ у 2025 році
У 2025 році Росія втратила близько 415 тис. військових убитими та пораненими.
Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.
Це другий найвищий показник втрат за час повномасштабної війни після 2024 року, коли вони сягнули близько 430 тис. осіб.
Загалом з лютого 2022 року сумарні втрати Росії оцінюють приблизно у 1 млн 213 тис. військових.
Аналітики зазначають, що наприкінці 2025 року середньодобові втрати зросли до понад 1 100 осіб через активні піхотні атаки вздовж лінії фронту.
Британська розвідка прогнозує подальше зростання втрат РФ уже у січні 2026 року.
Ракетні пуски з моря: оцінка ВМС
Російські кораблі в середньому два–три рази на місяць виходять у море для здійснення ракетних ударів по Україні.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
За його словами, на початку року РФ застосовувала надводні кораблі та підводний човен, що дозволило збільшити кількість ракет у залпах.
Водночас загальна тактика залишається незмінною — пуски найчастіше відбуваються в межах масштабних комбінованих ракетно-дронових атак.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 422-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.