Уночі та зранку 15 січня Росія продовжила повітряні атаки по Україні — під ударами опинилися Київ і Львів, де зафіксували влучання та падіння уламків ворожих безпілотників.

У містах працювали екстрені служби, інформацію про наслідки уточнюють.

Паралельно на тлі війни загострився міжнародний і безпековий порядок денний: у США пролунали суперечливі заяви щодо перспектив мирних переговорів, українська влада обговорила посилення захисту енергосистеми, а західна розвідка оприлюднила оновлені дані про втрати російської армії та активність РФ у Чорному морі.

Атака на Київ

Уночі під час чергової атаки російських ударних безпілотників у столиці зафіксували наслідки падіння уламків у Солом’янському районі.

За попередніми даними, фрагменти ворожого БпЛА влучили у 15-поверховий житловий будинок. Удар відбувся на рівні технічного поверху.

Внаслідок інциденту пошкоджено частину стіни на площі близько 4 кв. м. Загоряння не сталося.

На місці працювали рятувальники: вони відкрили двері однієї з квартир на 15-му поверсі та провели обстеження технічних приміщень будинку.

За інформацією екстрених служб, загиблих і постраждалих немає.

Атака на Львів

Уранці 15 січня у Львові пролунали вибухи під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу атаки російських ударних безпілотників.

За інформацією обласної влади, безпілотники противника тримали курс на Львів, у зв’язку з чим мешканців закликали залишатися в укриттях і не нехтувати своєю безпекою.

Близько шостої години ранку в місті було чутно вибухи.

Відомо, що російський дрон впав на дитячий майданчик на вулиці Степана Бандери у центрі Львова.

До місця інциденту залучили всі екстрені служби — підрозділи ДСНС, медиків та правоохоронців.

Наразі відомо, що люди під час атаки на Львів 15 січня не постраждали.

Заяви Трампа про мирні переговори

Президент США Дональд Трамп заявив в інтерв’ю Reuters, що потенційну мирну угоду гальмує саме Україна, а не Росія.

За словами Трампа, президент РФ нібито готовий завершити війну, водночас Володимир Зеленський є менш готовим до компромісів.

Відповідаючи на запитання, чому переговори під егідою США не дали результату, Трамп прямо сказав: Зеленський.

Він також зазначив, що не має підтвердженої інформації про можливу поїздку американських переговорників до Москви та не виключив зустрічі із Зеленським під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, але наголосив, що чітких планів наразі немає.

Захист енергосистеми України

В Україні відбулася координаційна нарада щодо посилення захисту енергетичної інфраструктури від російських атак.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, прикриття енергооб’єктів буде посилюватися у тісній координації з військовими, Міністерством оборони, Міністерством енергетики, Повітряними силами та ключовими енергетичними компаніями.

Прем’єр-міністр наголосила, що рівень загроз для енергосистеми залишається надзвичайно високим, а тому всі елементи захисту мають працювати з максимальною ефективністю для безпеки міст і громад.

Втрати армії РФ у 2025 році

У 2025 році Росія втратила близько 415 тис. військових убитими та пораненими.

Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Це другий найвищий показник втрат за час повномасштабної війни після 2024 року, коли вони сягнули близько 430 тис. осіб.

Загалом з лютого 2022 року сумарні втрати Росії оцінюють приблизно у 1 млн 213 тис. військових.

Аналітики зазначають, що наприкінці 2025 року середньодобові втрати зросли до понад 1 100 осіб через активні піхотні атаки вздовж лінії фронту.

Британська розвідка прогнозує подальше зростання втрат РФ уже у січні 2026 року.

Ракетні пуски з моря: оцінка ВМС

Російські кораблі в середньому два–три рази на місяць виходять у море для здійснення ракетних ударів по Україні.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, на початку року РФ застосовувала надводні кораблі та підводний човен, що дозволило збільшити кількість ракет у залпах.

Водночас загальна тактика залишається незмінною — пуски найчастіше відбуваються в межах масштабних комбінованих ракетно-дронових атак.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 422-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.