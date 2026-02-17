САП будет просить для бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко арест с альтернативой залога в 425 млн грн.

Пресс-секретарь САП Ольга Постолюк сообщила в комментарии Укринформу, что Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить для Германа Галущенко арест. Также отмечается, что сумма залога определена в размере 425 млн грн.

В пресс-службе Высшего антикоррупционного суда проинформировали, что в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения Галущенко, но время заседания еще не определено.

Напомним, что 15 февраля 2026 года во время попытки покинуть территорию Украины Германа Галущенко задержали детективы НАБУ.

По данным СМИ, экс-министр был снят с поезда в ночь на 15 февраля и задержан по ст. 208 УПК Украины.

Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу Мидаса по ч. 2 ст. 255 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

16 февраля Герман Галущенко обжаловал свое задержание в Высшем антикоррупционном суде. Правоохранители объявляли ему о подозрении по делу о масштабных хищениях в энергетической сфере.

ВАКС оставил его под стражей до избрания меры пресечения.

Стоит отметить, что 10 ноября 2025 года НАБУ и САП сообщили обществу о спецоперации Мидас по разоблачению масштабной коррупции в сфере энергетики. В ее рамках прошло более 70 обысков.

Ранее Герман Галущенко заявлял, что является свидетелем по делу о хищении средств в Энергоатоме.

У него правоохранители также проводили обыски. 12 ноября 2025 года премьер Юлия Свириденко внесла в парламент постановление об увольнении Галущенко, а также об увольнении главы Минэнерго Светланы Гринчук. 19 ноября Верховная Рада поддержала постановления в отношении Галущенко и Гринчук.

