САП проситиме для колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка арешт з альтернативою застави у 425 млн грн.

САП проситиме для Германа Галущенка арешт

Прессекретар САП Ольга Постолюк повідомила у коментарі Укрінформу, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме для Германа Галущенка арешт. Сума застави визначена у розмірі 425 млн грн.

У пресслужбі Вищого антикорупційного суду проінформували, що до суду надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу Галущенку, але час засідання ще не визначений.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що 15 лютого 2026 року під час спроби залишити територію України Германа Галущенка затримали детективи НАБУ.

За даними ЗМІ, ексміністра зняли з поїзда в ніч на 15 лютого та затримали за ст. 208 КПК України.

Згодом йому повідомили про підозру у справі Мідас за ч. 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

16 лютого Герман Галущенко оскаржив своє затримання у Вищому антикорупційному суді. Правоохоронці оголошували йому про підозру у справі про масштабні розкрадання в енергетичній сфері.

ВАКС залишив його під вартою до обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, 10 листопада 2025 року в НАБУ і САП повідомили суспільству про спецоперацію Мідас з викриття масштабної корупції у сфері енергетики. В її межах відбулося понад 70 обшуків.

Герман Галущенко заявляв, що є свідком у справі про розкрадання коштів в Енергоатомі.

У нього правоохоронці також проводили обшуки. 12 листопада 2025 року прем’єрка Юлія Свириденко внесла до парламенту постанову про звільнення Галущенка, а також тодішньої очільниці Міненерго Світлани Гринчук. 19 листопада Верховна Рада підтримала постанови щодо Галущенка й Гринчук.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.