В ночь на 20 февраля и утром Украина снова подверглась атакам. В частности, Россия нанесла ракетный удар по Харькову.

На Буковине бывший военный бросил взрывчатку в автомобиль полиции, а президент анонсировал новый координационный механизм для общин.

Между тем в мире – громкие политические заявления в США и события в Великобритании.

Подробнее об основных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Взрывы в Харькове

Утром 20 февраля прогремели взрывы в Харькове после сообщений о движении скоростной воздушной цели в направлении города.

Информацию подтвердили начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и городской глава Игорь Терехов.

По предварительным данным, российские войска нанесли ракетный удар по Слободскому району.

В результате взрыва в нескольких многоэтажных домах выбиты окна, повреждены фасады. Также загорелись два легковых автомобиля.

Атака на Днепропетровскую область

С вечера и до утра 20 февраля российские войска более 20 раз наносили удары по трем районам Днепропетровской области.

Противник применял беспилотники, артиллерию и реактивные системы залпового огня Град.

В результате обстрелов ранения получили трое мирных жителей.

Больше всего досталось Никопольскому району — под ударом оказались Никополь, Марганецкая и Покровская общины.

Пострадал 42-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены предприятия, гимназия, банковские и почтовые отделения, кафе, магазин, а также около десяти автомобилей.

В Богдановской общине Павлоградского района ранена 48-летняя женщина. Она находится в больнице, медики оценивают ее состояние как средней тяжести. В результате атаки возникли пожары в жилом секторе и загорелись автомобили.

Также под огнем оказались Дубовиковская и Васильковская общины Синельниковского района. Там ранение получила 87-летняя женщина. Из-за обстрела вспыхнул пожар, повреждены жилые дома.

На Буковине экс-военный бросил взрывчатку в авто полиции

Поздно вечером 19 февраля в городе Сторожинец Черновицкой области произошел взрыв возле служебного автомобиля полиции.

Как удалось установить, 48-летний житель Сторожинец, бывший военнослужащий, бросил в сторону правоохранителей взрывное устройство, предположительно, боевую гранату.

Инцидент произошел около 22:50 во время дежурства полицейских.

В результате взрыва служебный автомобиль поврежден осколками, двое правоохранителей получили ранения. Их госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

В Украине создадут координационный центр для общин

Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения сообщил о запуске новой системной работы с регионами.

Речь идет о создании координационного центра, который будет заниматься распространением успешного опыта общин по всей стране.

По словам главы государства, общины, которые смогли эффективно защитить инфраструктуру и быстро восстанавливаться после вражеских ударов этой зимой, станут примером для других регионов.

Кабинет министров создаст специальный центр, к которому привлекут Офис президента и руководителей областных военных администраций.

Президент подчеркнул, что наработанные на местах решения должны лечь в основу общегосударственной политики восстановления и защиты инфраструктуры.

Экс-принца Эндрю освободили после допроса

Бывшего принца Великобритании Эндрю Маунтбеттена-Виндзора освободили из-под стражи после почти 12-часового допроса.

Его задержали по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе.

После следственных действий мужчину отпустили на время дальнейшего расследования. В полиции отметили, что обыски в Норфолке и других связанных локациях завершены.

Сам Эндрю отрицает обвинения.

Король Чарльз III заявил, что закон должен быть одинаковым для всех, независимо от статуса или титулов.

Трамп обвинил Обаму в разглашении “секретов” об инопланетянах

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама якобы раскрыл секретную информацию во время комментариев о существовании внеземной жизни.

Трамп подчеркнул, что подобные заявления не должны звучать публично.

В то же время Обама пояснил, что говорил только о статистической вероятности существования жизни во Вселенной и не имеет никаких доказательств контактов с внеземными цивилизациями.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1458-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

