События ночи: удар по Харькову, взрыв на Буковине, освобождение после допроса экс-принца Эндрю
В ночь на 20 февраля и утром Украина снова подверглась атакам. В частности, Россия нанесла ракетный удар по Харькову.
На Буковине бывший военный бросил взрывчатку в автомобиль полиции, а президент анонсировал новый координационный механизм для общин.
Между тем в мире – громкие политические заявления в США и события в Великобритании.
Подробнее об основных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.
- Взрывы в Харькове
- Атака на Днепропетровскую область
- На Буковине экс-военный бросил взрывчатку в автомобиль полиции
- В Украине создадут координационный центр для общин
- Экс-принца Эндрю освободили после допроса
- Трамп обвинил Обаму в разглашении “секретов” об инопланетянах
Взрывы в Харькове
Утром 20 февраля прогремели взрывы в Харькове после сообщений о движении скоростной воздушной цели в направлении города.
Информацию подтвердили начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и городской глава Игорь Терехов.
По предварительным данным, российские войска нанесли ракетный удар по Слободскому району.
В результате взрыва в нескольких многоэтажных домах выбиты окна, повреждены фасады. Также загорелись два легковых автомобиля.
Атака на Днепропетровскую область
С вечера и до утра 20 февраля российские войска более 20 раз наносили удары по трем районам Днепропетровской области.
Противник применял беспилотники, артиллерию и реактивные системы залпового огня Град.
В результате обстрелов ранения получили трое мирных жителей.
Больше всего досталось Никопольскому району — под ударом оказались Никополь, Марганецкая и Покровская общины.
Пострадал 42-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены предприятия, гимназия, банковские и почтовые отделения, кафе, магазин, а также около десяти автомобилей.
В Богдановской общине Павлоградского района ранена 48-летняя женщина. Она находится в больнице, медики оценивают ее состояние как средней тяжести. В результате атаки возникли пожары в жилом секторе и загорелись автомобили.
Также под огнем оказались Дубовиковская и Васильковская общины Синельниковского района. Там ранение получила 87-летняя женщина. Из-за обстрела вспыхнул пожар, повреждены жилые дома.
На Буковине экс-военный бросил взрывчатку в авто полиции
Поздно вечером 19 февраля в городе Сторожинец Черновицкой области произошел взрыв возле служебного автомобиля полиции.
Как удалось установить, 48-летний житель Сторожинец, бывший военнослужащий, бросил в сторону правоохранителей взрывное устройство, предположительно, боевую гранату.
Инцидент произошел около 22:50 во время дежурства полицейских.
В результате взрыва служебный автомобиль поврежден осколками, двое правоохранителей получили ранения. Их госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.
В Украине создадут координационный центр для общин
Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения сообщил о запуске новой системной работы с регионами.
Речь идет о создании координационного центра, который будет заниматься распространением успешного опыта общин по всей стране.
По словам главы государства, общины, которые смогли эффективно защитить инфраструктуру и быстро восстанавливаться после вражеских ударов этой зимой, станут примером для других регионов.
Кабинет министров создаст специальный центр, к которому привлекут Офис президента и руководителей областных военных администраций.
Президент подчеркнул, что наработанные на местах решения должны лечь в основу общегосударственной политики восстановления и защиты инфраструктуры.
Экс-принца Эндрю освободили после допроса
Бывшего принца Великобритании Эндрю Маунтбеттена-Виндзора освободили из-под стражи после почти 12-часового допроса.
Его задержали по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе.
После следственных действий мужчину отпустили на время дальнейшего расследования. В полиции отметили, что обыски в Норфолке и других связанных локациях завершены.
Сам Эндрю отрицает обвинения.
Король Чарльз III заявил, что закон должен быть одинаковым для всех, независимо от статуса или титулов.
Трамп обвинил Обаму в разглашении “секретов” об инопланетянах
Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама якобы раскрыл секретную информацию во время комментариев о существовании внеземной жизни.
Трамп подчеркнул, что подобные заявления не должны звучать публично.
В то же время Обама пояснил, что говорил только о статистической вероятности существования жизни во Вселенной и не имеет никаких доказательств контактов с внеземными цивилизациями.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1458-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.