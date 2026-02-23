События ночи 23 февраля: атака на Украину и соглашение Ирана с РФ о восстановлении ПВО
Ночью 23 февраля и утром Украина снова оказалась под ударами. РФ
Российские войска атаковали Запорожье и Одесскую область, обстреляли Днепропетровскую область и нанесли удары по Харькову.
Между тем в мире – сообщения о тайном военном соглашении между Ираном и Россией, ликвидации одного из самых известных наркобоссов в Мексике и новом пакете помощи Украине от Дании.
Подробнее об основных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.
Взрывы в Запорожье
Утром 23 февраля прогремели взрывы в Запорожье во время атаки российских беспилотников.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
По его словам, войска РФ нанесли удар по объекту промышленной инфраструктуры города.
В результате атаки погиб 33-летний мужчина. Еще один, 45-летний, получил ранения, ему оказывают медицинскую помощь.
Продолжается ликвидация последствий удара, окончательные масштабы разрушений уточняются.
Атака на Одесскую область
В ночь на 23 февраля российская армия атаковала Одесскую область ударными дронами.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры. Разрушено промышленное здание, уничтожено около десяти автомобилей, повреждено административное здание, автомагазин и более 20 транспортных средств.
По данным областной прокуратуры, один из БпЛА попал в квартиру в 16-этажном доме без детонации.
В результате атаки погибли 20-летняя девушка и мужчина в возрасте около 45 лет.
Пострадали три человека в возрасте от 22 до 49 лет, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая помощь.
Обстрелы Днепропетровской области
В течение суток российские войска 15 раз атаковали три района области артиллерией, беспилотниками, РСЗО Град, ракетой и авиабомбой.
В Павлоградском районе враг попал в санаторий — ранение получил мужчина, ему оказали медицинскую помощь.
В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая и Покровская общины. Поврежден частный дом.
В Синельниковском районе в Покровской общине горели пятиэтажка и хозяйственная постройка, повреждена пожарная часть. Люди не пострадали.
Атака на Харьков
Утром 23 февраля враг атаковал Холодногорский и Основянский районы Харькова.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Известно о двух пострадавших: ранен 55-летний мужчина, 70-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.
Иран заключил соглашение с Россией на €500 млн
Иран подписал с Россией соглашение на €500 млн для восстановления систем противовоздушной обороны, поврежденных во время войны.
Речь идет о поставке 500 переносных пусковых установок Верба и 2 500 ракет 9М336 в течение трех лет. Также соглашение предусматривает передачу прицелов ночного видения.
Аналитики отмечают, что эти поставки не изменят кардинально оборонные возможности Ирана.
В Мексике ликвидировали наркобосса Эль Менчо
В Мексике ликвидировали одного из самых разыскиваемых наркоторговцев мира — Немесио Осегера Сервантеса, известного как Эль Менчо.
Он возглавлял картель Новое поколение Халиско.
После его ликвидации как минимум в восьми штатах вспыхнули беспорядки — горят автомобили и автобусы, приостановлена работа транспорта, временно закрыты аэропорты Гвадалахары и Пуэрто-Вальярты.
Дания выделяет дополнительные 3,8 млрд крон Украине
Правительство Дании объявило о выделении дополнительных 3,8 млрд датских крон в Фонд Украины в 2026 году.
Общая помощь Дании Украине в этом году достигнет 14 млрд крон.
Министр обороны Троельс Лунд Поульсен подчеркнул, что поддержка Украины является составляющей безопасности самой Дании и всей Европы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1461-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.