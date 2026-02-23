Ночью 23 февраля и утром Украина снова оказалась под ударами. РФ

Российские войска атаковали Запорожье и Одесскую область, обстреляли Днепропетровскую область и нанесли удары по Харькову.

Между тем в мире – сообщения о тайном военном соглашении между Ираном и Россией, ликвидации одного из самых известных наркобоссов в Мексике и новом пакете помощи Украине от Дании.

Подробнее об основных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Взрывы в Запорожье

Утром 23 февраля прогремели взрывы в Запорожье во время атаки российских беспилотников.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, войска РФ нанесли удар по объекту промышленной инфраструктуры города.

В результате атаки погиб 33-летний мужчина. Еще один, 45-летний, получил ранения, ему оказывают медицинскую помощь.

Продолжается ликвидация последствий удара, окончательные масштабы разрушений уточняются.

Атака на Одесскую область

В ночь на 23 февраля российская армия атаковала Одесскую область ударными дронами.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры. Разрушено промышленное здание, уничтожено около десяти автомобилей, повреждено административное здание, автомагазин и более 20 транспортных средств.

По данным областной прокуратуры, один из БпЛА попал в квартиру в 16-этажном доме без детонации.

В результате атаки погибли 20-летняя девушка и мужчина в возрасте около 45 лет.

Пострадали три человека в возрасте от 22 до 49 лет, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая помощь.

Обстрелы Днепропетровской области

В течение суток российские войска 15 раз атаковали три района области артиллерией, беспилотниками, РСЗО Град, ракетой и авиабомбой.

В Павлоградском районе враг попал в санаторий — ранение получил мужчина, ему оказали медицинскую помощь.

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая и Покровская общины. Поврежден частный дом.

В Синельниковском районе в Покровской общине горели пятиэтажка и хозяйственная постройка, повреждена пожарная часть. Люди не пострадали.

Атака на Харьков

Утром 23 февраля враг атаковал Холодногорский и Основянский районы Харькова.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Известно о двух пострадавших: ранен 55-летний мужчина, 70-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

Иран заключил соглашение с Россией на €500 млн

Иран подписал с Россией соглашение на €500 млн для восстановления систем противовоздушной обороны, поврежденных во время войны.

Речь идет о поставке 500 переносных пусковых установок Верба и 2 500 ракет 9М336 в течение трех лет. Также соглашение предусматривает передачу прицелов ночного видения.

Аналитики отмечают, что эти поставки не изменят кардинально оборонные возможности Ирана.

В Мексике ликвидировали наркобосса Эль Менчо

В Мексике ликвидировали одного из самых разыскиваемых наркоторговцев мира — Немесио Осегера Сервантеса, известного как Эль Менчо.

Он возглавлял картель Новое поколение Халиско.

После его ликвидации как минимум в восьми штатах вспыхнули беспорядки — горят автомобили и автобусы, приостановлена работа транспорта, временно закрыты аэропорты Гвадалахары и Пуэрто-Вальярты.

Дания выделяет дополнительные 3,8 млрд крон Украине

Правительство Дании объявило о выделении дополнительных 3,8 млрд датских крон в Фонд Украины в 2026 году.

Общая помощь Дании Украине в этом году достигнет 14 млрд крон.

Министр обороны Троельс Лунд Поульсен подчеркнул, что поддержка Украины является составляющей безопасности самой Дании и всей Европы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1461-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

