Уночі проти 23 лютого та зранку Україна знову опинилася під ударами РФ.

Російські війська атакували Запоріжжя й Одещину, обстріляли Дніпропетровську область та завдали ударів по Харкову.

Тим часом у світі — повідомлення про таємну військову угоду між Іраном і Росією, ліквідацію одного з найвідоміших наркобосів у Мексиці та новий пакет допомоги Україні від Данії.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Вибухи в Запоріжжі

Зранку 23 лютого прогриміли вибухи в Запоріжжі під час атаки російських безпілотників.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, війська РФ вдарили по об’єкту промислової інфраструктури міста.

Унаслідок атаки загинув 33-річний чоловік. Ще один, 45-річний, дістав поранення, йому надають медичну допомогу.

Триває ліквідація наслідків удару, остаточні масштаби руйнувань уточнюються.

Атака на Одеську область

Уночі проти 23 лютого російська армія атакувала Одеську область ударними дронами.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Під ударами опинилися об’єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. Зруйновано промислову будівлю, знищено близько десяти автомобілів, пошкоджено адміністративну споруду, автомагазин і понад 20 транспортних засобів.

За даними обласної прокуратури, один із БпЛА влучив у квартиру в 16-поверховому будинку без детонації.

Унаслідок атаки загинули 20-річна дівчина та чоловік віком близько 45 років.

Постраждали троє людей віком від 22 до 49 років, двоє з них перебувають у важкому стані. Усім надається необхідна допомога.

Обстріли Дніпропетровщини

Протягом доби російські війська 15 разів атакували три райони області артилерією, безпілотниками, РСЗВ Град, ракетою та авіабомбою.

У Павлоградському районі ворог поцілив по санаторію — поранення дістав чоловік, йому надали медичну допомогу.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджено приватний будинок.

На Синельниківщині в Покровській громаді горіли п’ятиповерхівка та господарська споруда, пошкоджено пожежну частину. Люди не постраждали.

Атака на Харків

Уранці 23 лютого ворог атакував Холодногірський та Основ’янський райони Харкова.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Відомо про двох постраждалих: поранений 55-річний чоловік, 70-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Іран уклав угоду з Росією на €500 млн

Іран підписав із Росією угоду на €500 млн для відновлення систем протиповітряної оборони, пошкоджених під час війни.

Ідеться про постачання 500 переносних пускових установок Верба та 2 500 ракет 9М336 протягом трьох років. Також угода передбачає передання прицілів нічного бачення.

Аналітики зазначають, що ці постачання не змінять кардинально оборонні можливості Ірану.

У Мексиці ліквідували наркобоса Ель Менчо

У Мексиці ліквідували одного з найбільш розшукуваних наркоторговців світу — Немесіо Осегеру Сервантеса, відомого як Ель Менчо.

Він очолював картель Нове покоління Халіско.

Після його ліквідації у щонайменше восьми штатах спалахнули заворушення — палають автівки та автобуси, призупинено роботу транспорту, тимчасово закрито аеропорти Гвадалахари та Пуерто-Вальярти.

Данія виділяє додаткові 3,8 млрд крон Україні

Уряд Данії оголосив про виділення додаткових 3,8 млрд данських крон до Фонду України у 2026 році.

Загальна допомога Данії Україні цьогоріч сягне 14 млрд крон.

Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен наголосив, що підтримка України є складовою безпеки самої Данії та всієї Європи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1461-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

