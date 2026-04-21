Ночью и утром 21 апреля Россия продолжила атаки на украинские города и регионы. Под ударами оказались Сумы, Харьков и Днепропетровская область. Есть раненые гражданские.

Также в Нежине из-за неосторожного обращения с оружием пострадал ребенок, а на предприятии в Ровно произошел взрыв во время работ.

На международном уровне Совет безопасности ООН провел заседание по российским ударам по Украине, а в публичном пространстве появились ключевые заявления президента Владимира Зеленского о войне, обороне и безопасности Европы.

О главных событиях ночи и утра 21 апреля – читайте дальше.

Заседание Совбеза ООН 20 апреля

Взрывы в Сумах

Удары по Харькову

Обстрелы Днепропетровщины

Взрыв на предприятии в Киеве

Ранение мальчика в Нежине

Ключевые цитаты Зеленского из интервью для Фактов недели

Заседание Совета безопасности ООН 20 апреля

Совет безопасности ООН 20 апреля провел заседание, посвященное российским ударам по Украине после массированных атак на Днепр и другие города.

Встреча состоялась по запросу Украины, который поддержали несколько государств-членов Совбеза, в том числе Дания, Франция, Латвия и Великобритания.

В ходе заседания представители ООН доложили об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной деятельности в Украине.

Киев отметил необходимость международной реакции и усиления давления на Россию из-за обстрелов гражданской инфраструктуры и роста числа жертв среди мирного населения.

Взрывы в Сумах

Ночью 21 апреля российские войска нанесли удар беспилотниками по Сумам. Взрывы в городе звучали около 02:00.

Об атаке сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

В результате массированной атаки в жилом секторе Заречного района города повреждены многоэтажки и гражданские автомобили. Еще один БпЛА попал по территории лечебного учреждения, также пострадало учебное заведение.

На месте попаданий произошел пожар. В частности, сгорело около десяти автомобилей.

В общей сложности ранения получили 15 человек. Среди них – трое детей 13, 15 и 17 лет. Они госпитализированы. Также известно, что большинство раненых – люди пожилого возраста. У многих острая реакция на стресс.

В настоящее время семь пострадавших обследуют медики.

Идет ликвидация последствий.

Удары по Харькову

Российские войска атаковали Харьков вечером 20 апреля и утром 21 апреля, сообщил мэр Игорь Терехов.

В результате ночной атаки на Холодногорский и Основянский районы города зафиксировано повреждение многоквартирного и частных домов.

Кроме того, пострадали не менее шести человек, среди которых 17-летняя девушка с острой реакцией на стресс.

Утром 21 апреля взрыв произошел в Шевченковском районе города. Российский дрон попал в административное здание.

Впоследствии стало известно о попадании вражеского беспилотника по гражданскому предприятию в Киевском районе Харькова.

Пока деталей относительно возможных пострадавших и разрушениях нет.

Обстрелы Днепропетровщины

В течение суток российские войска почти десять раз атаковали два района Днепропетровской области, применяя беспилотники, артиллерию и управляемые авиабомбы.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

В результате обстрелов ранения получили четыре человека.

Вражеские удары пришлись по Никополю, а также Красногригоревской, Мировской и Марганецкой общинах.

Пострадали двое молодых людей в возрасте 16 и 18 лет, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

На Синельниковщине под вражеским огнем оказались Дубовиковская, Николаевская и Покровская общины. Там разрушены два частных дома, еще два загорелись.

Ранены двое мужчин: 65-летний доставлен в больницу, 40-летний будет проходить лечение амбулаторно.

Взрыв на предприятии в Ровно

В ходе сварочных работ на предприятии в Ровно взорвался газовый баллон.

Травмированы девять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль.

Ранение мальчика в Нежине

В Нежине на Черниговщине 12-летний мальчик получил ранение ноги во время неосторожного обращения с оружием.

Предварительно установлено, что оружие за несколько дней до этого на улице нашел 11-летний парень и принес домой. В день инцидента к парню пришел 12-летний товарищ, которому он решил показать найденную вещь.

По данным полиции, выстрел произошел, когда дети рассматривали предмет, похожий на травматический пистолет.

Пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Правоохранители изъяли пистолет и выясняют все обстоятельства инцидента.

Ключевые цитаты Зеленского из интервью для Фактів тижня

Президент Украины Владимир Зеленский эксклюзивно пообщался с ведущей Фактів тижня Оксаной Соколовой.

В интервью глава государства, в частности, раскрыл детали революционного соглашения Drone Deal, пояснил, что считает справедливым экспортом и почему требование выйти с Донбасса для Украины неприемлемо.

Главные тезисы по интервью Владимира Зеленского

Говоря о Drone Deal, президент отметил, что она включает в себя уникальную систему, которая сегодня есть только у Украины из-за этой ужасной войны, которую ведет Россия.

— Это системный подход и возможность отражать массированные атаки Шахедов и различных видов оружия. То есть эта система у нас уникальна, — отметил Владимир Зеленский.

Говоря об украинских оборонных технологиях, глава государства подчеркнул, что Made in Ukraine — сегодня бренд, к тому же дорогостоящий.

Также Зеленский высказал позицию относительно экспорта оружия:

— Я иногда говорю нашим генералам, что я открыт к экспорту. Во-первых — экспортируйте, пожалуйста, все на наш фронт. А после этого — в любую из стран-партнеров.

Президент Украины в интервью назвал выход с Донбасса безответственным шагом, а также подчеркнул вероятные риски новой агрессии РФ.

— Есть и вариант Б — провести параллельное, небольшое наступление туда, где можно ограничиться меньшим количеством сил. Почему? Потому что то или иное государство, например страны Балтии, не готово к сильному противостоянию. Потому что они маленькие. Не потому, что они не смелые, — отметил он.

Президент также рассказал о будущем украинского ОПК, подчеркнув, что необходимо рассчитывать будущую экономику Украины не только с учетом сельского хозяйства.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина является фортификацией для всей Европы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1518-е сутки.

