В ночь на 1 мая российские войска снова направили ударные беспилотники по Одессе — под ударом оказался жилой сектор, в многоэтажках вспыхнули пожары, есть пострадавшие.

Также атаки зафиксировали в Измаильском районе — горела портовая инфраструктура. В то же время под вражеским огнем находились Днепропетровская и Николаевская области — там повреждены дома, инфраструктура и есть раненые.

Утром под удары FPV-дронов попал Славянск, а на Львовщине произошла смертельная авария на железнодорожном переезде.

Кроме того, в Белой Церкви зафиксирован взрыв на территории ТЦК, а международные аналитики сообщают о серьезных последствиях ударов по нефтяной инфраструктуре РФ.

Об этих и других событиях на утро 1 мая — читайте в подборке.

Атака на Одессу и Измаильский район

Этой ночью российские дроны в очередной раз атаковали Одессу, выбрав целями жилую застройку.

В результате попаданий в городе возникли масштабные пожары. В одном из 16-этажных домов загорелись верхние этажи, огонь быстро распространялся, что затрудняло работу спасателей.

Еще один удар пришелся на другую многоэтажку — там загорелись квартиры сразу на нескольких уровнях.

К ликвидации последствий привлекли значительные силы: более сотни спасателей и десятки единиц техники. Работы продолжались всю ночь.

По предварительным данным, пострадали по меньшей мере пять человек. Информация о масштабах разрушений еще уточняется.

Отдельно под ударом оказался Измаильский район. Там враг атаковал портовую инфраструктуру, из-за чего возникли пожары.

Огонь удалось оперативно ликвидировать, предварительно обошлось без жертв. Сейчас специалисты оценивают нанесенный ущерб.

Удары по Днепропетровской области

Российские войска продолжили интенсивные обстрелы Днепропетровской области, нанеся почти 20 ударов дронами и артиллерией.

В Кривом Роге под удар попали объекты инфраструктуры. В результате атаки пострадал человек, его состояние уточняется.

В Синельниковском районе враг целился по общинам, возникли пожары — сгорели гараж и автомобиль, повреждены жилые дома. Ударная волна и осколки задели частную застройку.

На Никопольщине ситуация оставалась напряженной. Под обстрелами были Никополь и окружающие общины. Там загорелся частный дом, а также повреждены АЗС, административные здания и транспорт.

В то же время украинские силы ПВО активно работали — в небе над областью уничтожили 17 вражеских беспилотников.

Атака на Николаевскую область

Российские войска направили удары по Николаевской области, в частности по объектам энергетики и гражданской инфраструктуре.

В Николаеве в результате атаки и падения обломков пострадали три человека. Один из мужчин получил осколочные ранения и был госпитализирован, еще два человека получили сильный стресс.

Обстрелы вызвали разрушения жилых домов — повреждены несколько многоэтажек и частных домов, а также автомобили. В разных частях города возникли пожары, которые спасатели смогли быстро локализовать.

Кроме того, FPV-дроны атаковали общины района. В селе Дмитровка повреждена крыша частного дома, к счастью, без пострадавших.

Атаки FPV-дронов на Славянск

Утром 1 мая российские FPV-дроны атаковали Славянск.

Под удар попало коммунальное предприятие, где зафиксированы повреждения. Накануне вечером в результате еще одного удара был поврежден автомобиль в частном секторе.

По словам главы ГВА Вадима Ляха, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Взрыв возле ТЦК в Белой Церкви

В Белой Церкви произошел взрыв на территории территориального центра комплектования.

По данным следствия, 68-летний мужчина перебросил через забор боевую гранату, которая сдетонировала на территории учреждения.

Несмотря на опасность, никто не пострадал и серьезных разрушений не зафиксировано. Мужчину задержали сразу после инцидента.

Во время обыска у него обнаружили еще две гранаты. Правоохранители рассматривают версию, что он мог действовать под влиянием российских спецслужб.

Смертельное ДТП на Львовщине

Во Львовской области утром произошло ДТП на железнодорожном переезде.

Водитель автокрана проигнорировал включенную сигнализацию и выехал на пути именно в момент, когда приближался поезд Киев — Ужгород.

Столкновение было настолько сильным, что машинист погиб на месте. Медики, которые были в поезде, пытались спасти его, но безуспешно.

Водитель автокрана погиб по дороге в больницу.

В медучреждении оказывают помощь раненому помощнику машиниста.

Как уточнили в УЗ, погибший машинист был ветераном войны. К работе на железной дороге он вернулся после службы.

Удары по нефтяной инфраструктуре РФ

По информации Bloomberg, в апреле Украина резко усилила удары по нефтяной инфраструктуре России.

Речь идет о серии атак по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам и морским объектам — всего зафиксировано не менее 21 удара.

Особенностью этой кампании стало повторное поражение тех же объектов, что значительно усложняет их восстановление.

В результате уровень переработки нефти в РФ упал до самого низкого показателя за последние более 15 лет.

Отдельные предприятия были вынуждены останавливать работу после серии ударов, что создает дополнительное давление на экономику страны-агрессора.

Миссия МАГАТЭ для проверки украинских подстанций

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направило в Украину уже седьмую миссию для оценки состояния электрических подстанций, которые имеют критическое значение для энергосистемы и ядерной безопасности.

Инспекторы планируют проверить 14 объектов в разных регионах страны. Речь идет о подстанциях, которые обеспечивают внешнее электроснабжение и напрямую влияют на стабильную работу атомных электростанций.

В МАГАТЭ отмечают, что надежное питание является одним из ключевых факторов ядерной безопасности, ведь электроэнергия нужна для охлаждения реакторов и работы систем защиты.

Особое внимание эксперты обращают на ситуацию после российских атак по энергетической инфраструктуре. В частности, недавно Запорожская АЭС временно теряла внешнее электроснабжение, после чего станцию пришлось переводить на аварийные дизельные генераторы.

В агентстве предупреждают, что такие инциденты создают прямые риски для ядерной безопасности, особенно в условиях войны и регулярных атак вблизи украинских энергетических и ядерных объектов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1528-е сутки.

