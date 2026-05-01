Уночі проти 1 травня російські війська знову спрямували ударні безпілотники по Одесі — під ударом опинився житловий сектор, у багатоповерхівках спалахнули пожежі, є постраждалі.

Також атаки зафіксували в Ізмаїльському районі — горіла портова інфраструктура. Водночас під ворожим вогнем перебували Дніпропетровщина та Миколаївщина — там пошкоджено будинки, інфраструктуру та є поранені.

Уранці під удари FPV-дронів потрапив Слов’янськ, а на Львівщині сталася смертельна аварія на залізничному переїзді.

Зараз дивляться

Крім того, у Білій Церкві зафіксовано вибух на території ТЦК, а міжнародні аналітики повідомляють про серйозні наслідки ударів по нафтовій інфраструктурі РФ.

Про ці та інші події на ранок 1 травня — читайте в матеріалі.

Атака на Одесу та Ізмаїльський район

Цієї ночі російські дрони вкотре атакували Одесу, обравши цілями житлову забудову.

Унаслідок влучань у місті виникли масштабні пожежі. В одному з 16-поверхових будинків загорілися верхні поверхи, вогонь швидко поширювався, що ускладнювало роботу рятувальників.

Ще один удар припав на іншу багатоповерхівку — там зайнялися квартири одразу на кількох рівнях.

До ліквідації наслідків залучили значні сили: понад сотню рятувальників і десятки одиниць техніки. Роботи тривали всю ніч.

За попередніми даними, постраждали щонайменше п’ятеро людей. Інформація про масштаби руйнувань ще уточнюється.

Окремо під ударом опинився Ізмаїльський район. Там ворог атакував портову інфраструктуру, через що виникли пожежі.

Вогонь вдалося оперативно ліквідувати, попередньо минулося без жертв. Наразі фахівці оцінюють завдані збитки.

Удари по Дніпропетровщині

Російські війська продовжили інтенсивні обстріли Дніпропетровської області, завдавши майже 20 ударів дронами та артилерією.

У Кривому Розі під удар потрапили об’єкти інфраструктури. Унаслідок атаки постраждала людина, її стан уточнюється.

У Синельниківському районі ворог цілив по громадах, виникли пожежі — згоріли гараж та автомобіль, пошкоджено житлові будинки. Ударна хвиля та уламки зачепили приватну забудову.

На Нікопольщині ситуація залишалася напруженою. Під обстрілами були Нікополь та навколишні громади. Там зайнявся приватний будинок, а також пошкоджено АЗС, адміністративні будівлі та транспорт.

Водночас українські сили ППО активно працювали — у небі над областю знищили 17 ворожих безпілотників.

Атака на Миколаївську область

Російські війська спрямували удари на Миколаївську область, зокрема по об’єктах енергетики та цивільній інфраструктурі.

У Миколаєві внаслідок атаки та падіння уламків постраждали троє людей. Один із чоловіків дістав осколкові поранення і був госпіталізований, ще двоє людей зазнали сильного стресу.

Обстріли спричинили руйнування житлових будинків — пошкоджено кілька багатоповерхівок і приватних осель, а також автомобілі. У різних частинах міста виникли пожежі, які рятувальники змогли швидко локалізувати.

Крім того, FPV-дрони атакували громади району. У селі Дмитрівка пошкоджено дах приватного будинку, на щастя, без постраждалих.

Атаки FPV-дронів на Словʼянськ

Уранці 1 травня російські FPV-дрони атакували Слов’янськ.

Під удар потрапило комунальне підприємство, де зафіксовано пошкодження. Напередодні ввечері внаслідок ще одного удару був понівечений автомобіль у приватному секторі.

За словами очільника МВА Вадима Ляха, в обох випадках минулося без постраждалих.

Вибух біля ТЦК у Білій Церкві

У Білій Церкві стався вибух на території територіального центру комплектування.

За даними слідства, 68-річний чоловік перекинув через огорожу бойову гранату, яка здетонувала на території установи.

Попри небезпеку, ніхто не постраждав і серйозних руйнувань не зафіксовано. Чоловіка затримали одразу після інциденту.

Під час обшуку в нього виявили ще дві гранати. Правоохоронці розглядають версію, що він міг діяти під впливом російських спецслужб.

Смертельна ДТП на Львівщині

У Львівській області вранці сталася ДТП на залізничному переїзді.

Водій автокрана проігнорував увімкнену сигналізацію та виїхав на колії саме в момент, коли наближався поїзд Київ — Ужгород.

Зіткнення було настільки сильним, що машиніст загинув на місці. Медики, які були в поїзді, намагалися врятувати його, але безуспішно.

Водій автокрана загинув дорогою до лікарні.

Наразі в медзакладі надають допомогу пораненому помічнику машиніста.

Як уточнили в УЗ, загиблий машиніст був ветераном війни. До роботи на залізниці він повернувся після служби.

Удари по нафтовій інфраструктурі РФ

За інформацією Bloomberg, у квітні Україна різко посилила удари по нафтовій інфраструктурі Росії.

Ідеться про серію атак по нафтопереробних заводах, трубопроводах та морських об’єктах — загалом зафіксовано щонайменше 21 удар.

Особливістю цієї кампанії стало повторне ураження тих самих об’єктів, що значно ускладнює їхнє відновлення.

Унаслідок цього рівень переробки нафти у РФ впав до найнижчого показника за останні понад 15 років.

Окремі підприємства були змушені зупиняти роботу після серії ударів, що створює додатковий тиск на економіку країни-агресора.

Місія МАГАТЕ для перевірки українських підстанцій

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) спрямувало до України вже сьому місію для оцінки стану електричних підстанцій, які мають критичне значення для енергосистеми та ядерної безпеки.

Інспектори планують перевірити 14 об’єктів у різних регіонах країни. Ідеться про підстанції, які забезпечують зовнішнє електропостачання і напряму впливають на стабільну роботу атомних електростанцій.

У МАГАТЕ наголошують, що надійне живлення є одним із ключових факторів ядерної безпеки, адже електроенергія потрібна для охолодження реакторів і роботи систем захисту.

Особливу увагу експерти звертають на ситуацію після російських атак по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, нещодавно Запорізька АЕС тимчасово втрачала зовнішнє електропостачання, після чого станцію довелося переводити на аварійні дизельні генератори.

У агентстві попереджають, що такі інциденти створюють прямі ризики для ядерної безпеки, особливо в умовах війни та регулярних атак поблизу українських енергетичних і ядерних об’єктів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 528-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.