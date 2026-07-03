В пятницу, 3 июля, в Варшаве запланирована встреча министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги с вице-премьер-министром, главой МИД Польши Радославом Сикорским.

Об этом пишет PAP.

Встреча Сибиги и Сикорского: подробности

Пресс-секретарь МИД Польши Мацей Вевиор сообщил, что во время встречи Сибиги и Сикорского будут обсуждаться отношения между двумя странами и ситуация на фронте, а также текущее положение дел с агрессией России и защитой Украины.

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Между тем другое польское издание, WP.pl, со ссылкой на собственные источники утверждает, что Андрей Сибига якобы может представить польской стороне компромиссное предложение – идею о включении в Украинский национальный пантеон генерала армии УНР Марка Безручка, известного тем, что он вместе с поляками в 1920 году оборонял Киев и защищал Замостье от большевиков.

Между тем в МИД Украины подтвердили, что Сибига прибудет в Варшаву на встречу с Сикорским, пишет ЕП.

Пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий отметил, что Сибига посетит польскую столицу, возвращаясь в Украину после визита в Японию.

– Министр возвращается в Украину после визита в Японию – по дороге домой сегодня проведет встречу с польским коллегой Радославом Сикорским в Варшаве, – сообщил Тихий.

Напомним, Польша приостановила передачу Украине истребителей МиГ-29, поскольку стороны не завершили переговоры об использовании и обмене технологиями в сфере беспилотных систем.

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что передача Украине истребителей МиГ-29 была связана с развитием совместного проекта по беспилотникам, однако эта инициатива якобы не была реализована.

Президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить украинского лидера Владимира Зеленского высшей польской государственной награды — ордена Белого Орла.

В ответ президент Украины вернул орден Белого Орла, отправив награду через Новую почту.

Ранее стало известно, что решению Владимира Зеленского вернуть по почте орден Белого Орла предшествовали закулисные попытки украинских чиновников урегулировать конфликт с канцелярией Кароля Навроцкого.

Однако польская сторона не изменила позиции, а сам президент Украины связал такие действия Навроцкого исключительно с началом внутреннего избирательного процесса в Польше.

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