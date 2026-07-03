У п’ятницю, 3 липня, у Варшаві запланована зустріч міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з віце-прем’єр-міністром, головою МЗС Польщі Радославом Сікорським.

Про це пише PAP.

Зустріч Сибіги та Сікорського: деталі

Речник МЗС Польщі Мацей Вевіор повідомив, що під час зустрічі Сибіги та Сікорського будуть обговорюватися відносини між двома країнами та ситуація на фронті, а також те, як зараз виглядає агресія Росії та захист України.

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Тим часом інше польське видання, WP.pl, з посиланням на власні джерела стверджує, що Андрій Сибіга нібито може представити польській стороні компромісну пропозицію – ідею про включення до Українського Національного Пантеону генерала армії УНР Марка Безручка, відомого тим, що він разом із поляками у 1920 році обороняв Київ і захищав Замостя від більшовиків.

Тим часом у МЗС України підтвердили, що Сибіга прибуде до Варшави на зустріч із Сікорським, пише ЄП.

Речник українського МЗС Георгій Тихий зазначив, що Сибіга відвідає польську столицю, повертаючись до України після візиту до Японії.

– Міністр повертається до України після візиту до Японії – дорогою додому проведе сьогодні зустріч із польським колегою Радославом Сікорським у Варшаві, – поінформував Тихий.

Нагадаємо, Польща призупинила передачу Україні винищувачів МіГ-29, оскільки сторони не завершили домовленості щодо використання та обміну технологіями у сфері безпілотних систем.

Віцепрем’єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що передання Україні винищувачів МіГ-29 було пов’язане з розвитком спільного проєкту щодо безпілотників, однак ця ініціатива нібито не була реалізована.

Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити українського лідера Володимира Зеленського найвищої польської державної нагороди – ордена Білого Орла.

У відповідь президент України Володимир Зеленський повернув Орден Білого Орла, надіславши нагороду президенту Польщі Каролю Навроцькому через Нову пошту.

Раніше стало відомо, що рішенню Володимира Зеленського повернути поштою Орден Білого Орла передували закулісні спроби українських посадовців врегулювати конфлікт із канцелярією Кароля Навроцького.

Проте польська сторона не змінила позиції, а сам президент України пов’язав такі дії Навроцького виключно з початком внутрішнього електорального процесу в Польщі.

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