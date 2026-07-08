Ночью и утром 8 июля российские войска нанесли массированные удары по украинским регионам. Под ударами оказались Киев, Харьков, Запорожье, Херсон, Одесская, Николаевская и Днепропетровская области.

Есть погибшие и раненые, среди пострадавших — дети. Повреждены жилые дома, автозаправочные станции, энергетические объекты, транспортная инфраструктура, предприятия и гражданский транспорт.

О главных событиях ночи и утра 8 июля — читай дальше.

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Атака на Киев

Ночью с 7 на 8 июля российские войска атаковали Киев ракетами. В столице объявили воздушную тревогу после полуночи из-за угрозы применения баллистического оружия.

После взрывов в нескольких районах города зафиксировали пожары и разрушения. В Деснянском районе в результате попадания загорелись складские помещения.

В Святошинском районе пожар возник в административном здании и на складах. По другому адресу горел гаражный кооператив.

Известно, что повреждено административное здание и трамваи. По данным КГГА, в одном из депо повреждены 42 вагона PESA. Из-за этого часть трамвайных маршрутов временно дублируют автобусы.

В данный момент известно о погибшей женщине. Еще двое людей пострадали, одного из них госпитализировали.

Атака на Харьков

Утром 8 июля российские войска атаковали Харьков. Сначала сообщалось о попадании дрона в автозаправочную станцию в Киевском районе города, где возник пожар.

Позже враг нанес ракетный удар по Немышлянскому району. Ракета попала в жилой дом.

По состоянию на утро известно о двух погибших и 23 раненых. Среди пострадавших — четверо детей в возрасте трех, 12, 16 и 17 лет.

Харьков подвергся ракетной атаке и ночью. Тогда попадания зафиксировали в Основянском и Немышлянском районах. Было повреждено более 20 частных домов, храм, сеть уличного освещения и автомобили.

Удар по Одесской области

В ночь на 8 июля российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры на юге региона. В результате атаки были повреждены три автозаправочные станции, на местах возникли пожары.

Также враг атаковал один из объектов энергетической инфраструктуры.

По предварительным данным, во время ночной атаки на Одесскую область погибших и пострадавших нет.

В то же время возросло количество раненых после вечернего ракетного удара по Одессе. Сейчас известно об 11 пострадавших, девять человек госпитализировали. Самым тяжелым остается состояние 48-летнего мужчины.

Атака на Николаевскую область

Ночью российские войска атаковали Баштанский район Николаевской области корректируемыми авиабомбами.

Самые тяжелые последствия зафиксировали в Гороховской общине. В результате удара погибли 38-летняя женщина и ее 15-летняя дочь.

Еще один ребенок — 13-летняя девочка — получила ранения. Ее госпитализировали. В другом населенном пункте общины ранена 39-летняя женщина.

Состояние обеих пострадавших на утро оценивают как тяжелое, но стабильное.

Повреждены 20 частных домов, здание учебного заведения и линии электропередачи. Часть потребителей осталась без света.

Удар по маршрутке в Херсоне

Утром 8 июля российский беспилотник атаковал маршрутный автобус в Корабельном районе Херсона.

В результате удара погибла 72-летняя женщина. Количество раненых выросло до шести.

В больницу доставили женщин 40 и 47 лет и мужчин 46, 55 и 57 лет. По предварительным данным, у них минно-взрывные травмы. У 47-летней женщины также диагностировали контузию и закрытую черепно-мозговую травму.

Контузию получил и водитель маршрутки.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Атака на Запорожье

Утром 8 июля российские войска атаковали Запорожье корректируемыми авиабомбами.

Одна из КАБ попала по территории предприятия пищевой промышленности. Там разрушены производственные помещения. Пострадал 43-летний работник, ему оказали медицинскую помощь.

Еще один удар пришелся на территорию гаражного кооператива. В результате атаки разрушены и повреждены здания, ранения получили еще двое людей — 76-летний мужчина и женщина.

Кроме того, из-за обстрела без электричества остались более 15 тыс. абонентов. Энергетики уже работают над восстановлением света.

Удары по Полтавской области

В ночь на 8 июля российские войска дважды атаковали Полтавский район ударными беспилотниками.

Сначала враг нанес удар по одному из объектов энергетики. Из-за этого произошло аварийное отключение электроэнергии для бытовых и юридических потребителей. В настоящее время без света около 8 500 абонентов в 36 населенных пунктах.

Пока продолжались аварийно-восстановительные работы, трое энергетиков получили ранения разной степени тяжести из-за удара вражеского дрона по служебному автомобилю. Пострадавшие находятся в больнице.

Позже российский беспилотник попал в автозаправочную станцию. По предварительным данным, во время этого удара обошлось без пострадавших.

Информация о масштабах разрушений уточняется.

Обстрелы Днепропетровской области

В течение ночи российские войска более 20 раз атаковали пять районов Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией.

На Никопольщине под ударами оказались Никополь, Червоногригоровская, Мозолевская, Марганецкая, Покровская и Мировская общины.

Повреждены сельскохозяйственные предприятия, автозаправочная станция и автомобили. Пострадали четверо человек. 42-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще один 51-летний мужчина и женщины 40 и 52 лет будут лечиться амбулаторно.

В Павлограде случился пожар, повреждена транспортная инфраструктура.

В Пятихатской общине Каменского района и Апостоловской общине Криворожского района горели поля с пшеницей.

Также российские войска обстреливали Петропавловскую общину Синельниковского района. За ночь над областью силы ПВО сбили девять российских беспилотников.

Утром армия РФ атаковала терминал логистической компании в Днепровском районе. Этот удар стал уже четвертым для предприятия.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 596-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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