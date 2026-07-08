События на утро 8 июля: удары по Киеву, Харькову и атака на маршрутку в Херсоне
Ночью и утром 8 июля российские войска нанесли массированные удары по украинским регионам. Под ударами оказались Киев, Харьков, Запорожье, Херсон, Одесская, Николаевская и Днепропетровская области.
Есть погибшие и раненые, среди пострадавших — дети. Повреждены жилые дома, автозаправочные станции, энергетические объекты, транспортная инфраструктура, предприятия и гражданский транспорт.
О главных событиях ночи и утра 8 июля — читай дальше.
- Атака на Киев
- Атака на Харьков
- Удар по Одесской области
- Атака на Николаевскую область
- Удар по маршрутке в Херсоне
- Атака на Запорожье
- Удары по Полтавской области
- Обстрелы Днепропетровской области
Атака на Киев
Ночью с 7 на 8 июля российские войска атаковали Киев ракетами. В столице объявили воздушную тревогу после полуночи из-за угрозы применения баллистического оружия.
После взрывов в нескольких районах города зафиксировали пожары и разрушения. В Деснянском районе в результате попадания загорелись складские помещения.
В Святошинском районе пожар возник в административном здании и на складах. По другому адресу горел гаражный кооператив.
Известно, что повреждено административное здание и трамваи. По данным КГГА, в одном из депо повреждены 42 вагона PESA. Из-за этого часть трамвайных маршрутов временно дублируют автобусы.
В данный момент известно о погибшей женщине. Еще двое людей пострадали, одного из них госпитализировали.
Атака на Харьков
Утром 8 июля российские войска атаковали Харьков. Сначала сообщалось о попадании дрона в автозаправочную станцию в Киевском районе города, где возник пожар.
Позже враг нанес ракетный удар по Немышлянскому району. Ракета попала в жилой дом.
По состоянию на утро известно о двух погибших и 23 раненых. Среди пострадавших — четверо детей в возрасте трех, 12, 16 и 17 лет.
Харьков подвергся ракетной атаке и ночью. Тогда попадания зафиксировали в Основянском и Немышлянском районах. Было повреждено более 20 частных домов, храм, сеть уличного освещения и автомобили.
Удар по Одесской области
В ночь на 8 июля российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.
Под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры на юге региона. В результате атаки были повреждены три автозаправочные станции, на местах возникли пожары.
Также враг атаковал один из объектов энергетической инфраструктуры.
По предварительным данным, во время ночной атаки на Одесскую область погибших и пострадавших нет.
В то же время возросло количество раненых после вечернего ракетного удара по Одессе. Сейчас известно об 11 пострадавших, девять человек госпитализировали. Самым тяжелым остается состояние 48-летнего мужчины.
Атака на Николаевскую область
Ночью российские войска атаковали Баштанский район Николаевской области корректируемыми авиабомбами.
Самые тяжелые последствия зафиксировали в Гороховской общине. В результате удара погибли 38-летняя женщина и ее 15-летняя дочь.
Еще один ребенок — 13-летняя девочка — получила ранения. Ее госпитализировали. В другом населенном пункте общины ранена 39-летняя женщина.
Состояние обеих пострадавших на утро оценивают как тяжелое, но стабильное.
Повреждены 20 частных домов, здание учебного заведения и линии электропередачи. Часть потребителей осталась без света.
Удар по маршрутке в Херсоне
Утром 8 июля российский беспилотник атаковал маршрутный автобус в Корабельном районе Херсона.
В результате удара погибла 72-летняя женщина. Количество раненых выросло до шести.
В больницу доставили женщин 40 и 47 лет и мужчин 46, 55 и 57 лет. По предварительным данным, у них минно-взрывные травмы. У 47-летней женщины также диагностировали контузию и закрытую черепно-мозговую травму.
Контузию получил и водитель маршрутки.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.
Атака на Запорожье
Утром 8 июля российские войска атаковали Запорожье корректируемыми авиабомбами.
Одна из КАБ попала по территории предприятия пищевой промышленности. Там разрушены производственные помещения. Пострадал 43-летний работник, ему оказали медицинскую помощь.
Еще один удар пришелся на территорию гаражного кооператива. В результате атаки разрушены и повреждены здания, ранения получили еще двое людей — 76-летний мужчина и женщина.
Кроме того, из-за обстрела без электричества остались более 15 тыс. абонентов. Энергетики уже работают над восстановлением света.
Удары по Полтавской области
В ночь на 8 июля российские войска дважды атаковали Полтавский район ударными беспилотниками.
Сначала враг нанес удар по одному из объектов энергетики. Из-за этого произошло аварийное отключение электроэнергии для бытовых и юридических потребителей. В настоящее время без света около 8 500 абонентов в 36 населенных пунктах.
Пока продолжались аварийно-восстановительные работы, трое энергетиков получили ранения разной степени тяжести из-за удара вражеского дрона по служебному автомобилю. Пострадавшие находятся в больнице.
Позже российский беспилотник попал в автозаправочную станцию. По предварительным данным, во время этого удара обошлось без пострадавших.
Информация о масштабах разрушений уточняется.
Обстрелы Днепропетровской области
В течение ночи российские войска более 20 раз атаковали пять районов Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией.
На Никопольщине под ударами оказались Никополь, Червоногригоровская, Мозолевская, Марганецкая, Покровская и Мировская общины.
Повреждены сельскохозяйственные предприятия, автозаправочная станция и автомобили. Пострадали четверо человек. 42-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще один 51-летний мужчина и женщины 40 и 52 лет будут лечиться амбулаторно.
В Павлограде случился пожар, повреждена транспортная инфраструктура.
В Пятихатской общине Каменского района и Апостоловской общине Криворожского района горели поля с пшеницей.
Также российские войска обстреливали Петропавловскую общину Синельниковского района. За ночь над областью силы ПВО сбили девять российских беспилотников.
Утром армия РФ атаковала терминал логистической компании в Днепровском районе. Этот удар стал уже четвертым для предприятия.
К счастью, обошлось без пострадавших.
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