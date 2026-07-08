Уночі та зранку 8 липня російські війська здійснили масовані атаки по українських регіонах. Під ударами опинилися Київ, Харків, Запоріжжя, Херсон, Одещина, Миколаївщина та Дніпропетровщина.

Є загиблі й поранені, серед постраждалих — діти. Пошкоджено житлові будинки, автозаправні станції, енергетичні об’єкти, транспортну інфраструктуру, підприємства та цивільний транспорт.

Про головні події ночі та ранку 8 липня — читайте далі.

Зараз дивляться

Атака на Київ

Уночі проти 8 липня російські війська атакували Київ ракетами. Повітряну тривогу у столиці оголосили після опівночі через загрозу застосування балістичного озброєння.

Після вибухів у кількох районах міста зафіксували пожежі та руйнування. У Деснянському районі внаслідок влучання загорілися складські приміщення.

У Святошинському районі пожежа виникла в адміністративній будівлі та на складах. За іншою адресою горів гаражний кооператив.

Наразі відомо, що пошкоджено адміністративну будівлю та трамваї. За даними КМДА, в одному з депо пошкоджено 42 вагони PESA. Через це частину трамвайних маршрутів тимчасово дублюють автобуси.

Відомо про загиблу жінку. Ще двоє людей постраждали, одна з них госпіталізана.

Атака на Харків

Зранку 8 липня російські війська атакували Харків. Спочатку повідомлялося про влучання дрона по автозаправній станції у Київському районі міста, де виникла пожежа.

Згодом ворог завдав ракетного удару по Немишлянському району. Ракета влучила в житловий будинок.

Станом на ранок відомо про двох загиблих і 23 поранених. Серед постраждалих — четверо дітей віком 3, 12, 16 та 17 років.

Слід зауважити, що Харків перебував під ракетною атакою і вночі. Тоді влучання зафіксували в Основ’янському та Немишлянському районах. Було пошкоджено понад 20 приватних будинків, храм, мережу вуличного освітлення та автомобілі.

Удар по Одещині

Уночі проти 8 липня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками.

Під ударом опинилися об’єкти цивільної інфраструктури на півдні регіону. Унаслідок атаки пошкоджено три автозаправні станції, на місцях виникли пожежі.

Також ворог атакував один з об’єктів енергетичної інфраструктури.

За попередніми даними, під час нічної атаки по Одещині загиблих і постраждалих немає.

Водночас зросла кількість поранених після вечірнього ракетного удару по Одесі. Наразі відомо про 11 постраждалих, дев’ятьох людей госпіталізували. Найважчим залишається стан 48-річного чоловіка.

Атака на Миколаївщину

Уночі російські війська атакували Баштанський район Миколаївської області керованими авіабомбами.

Найважчі наслідки зафіксували в Горохівській громаді. Унаслідок удару загинули 38-річна жінка та її 15-річна донька.

Ще одна дитина — 13-річна дівчинка — дістала поранення. Її госпіталізували. В іншому населеному пункті громади поранена 39-річна жінка.

Стан обох постраждалих на ранок оцінюють як тяжкий, але стабільний.

Пошкоджено 20 приватних будинків, будівлю навчального закладу та лінії електропередачі. Частина споживачів залишилася без світла.

Удар по маршрутці в Херсоні

Зранку 8 липня російський безпілотник атакував маршрутний автобус у Корабельному районі Херсона.

Унаслідок удару загинула 72-річна жінка. Кількість поранених зросла до шести.

До лікарні доправили жінок віком 40 та 47 років і чоловіків 46, 55 та 57 років. Попередньо, у них мінно-вибухові травми. У 47-річної жінки також діагностували контузію та закриту черепно-мозкову травму.

Контузію дістав і водій маршрутки.

Один із постраждалих перебуває у важкому стані, лікарі борються за його життя.

Атака на Запоріжжя

Зранку 8 липня російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами (КАБами).

Одна з КАБ влучила по території підприємства харчової промисловості. Там зруйновано виробничі приміщення. Постраждав 43-річний працівник, йому надали медичну допомогу.

Ще один удар припав по території гаражного кооперативу. Унаслідок атаки зруйновано та пошкоджено будівлі, поранень дістали ще двоє людей — 76-річний чоловік та жінка.

Крім того, через обстріл без електропостачання залишилися понад 15 тис. абонентів. Енергетики вже працюють над відновленням світла.

Удари по Полтавщині

Уночі проти 8 липня російські війська двічі атакували Полтавський район ударними безпілотниками.

Спочатку ворог ударив по одному з об’єктів енергетики. Через це сталося аварійне відключення електроенергії для побутових та юридичних споживачів. Наразі без світла близько 8 500 абонентів у 36 населених пунктах.

Поки тривали аварійно-відновлювальні роботи, троє енергетиків дістали поранення різного ступеню важкості через удар ворожого дрона по службовому автомобілю. Наразі постраждалі перебувають у лікарні.

Пізніше російський безпілотник влучив в автозаправну станцію. Попередньо, під час цього удару минулося без постраждалих.

Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

Обстріли Дніпропетровщини

Протягом ночі російські війська понад 20 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

Під ударами були Нікополь, Червоногригорівська, Мозолевська, Марганецька, Покровська та Мирівська громади.

Пошкоджено сільськогосподарські підприємства, автозаправну станцію та автомобілі. Постраждали четверо людей. 42-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще один 51-річний чоловік та жінки віком 40 і 52 років лікуватимуться амбулаторно.

У Павлограді виникла пожежа, пошкоджено транспортну інфраструктуру.

У П’ятихатській громаді Кам’янського району та Апостолівській громаді Криворізького району горіли поля з пшеницею.

Також російські війська били по Петропавлівській громаді Синельниківського району. За ніч над областю сили ППО збили дев’ять російських безпілотників.

Уранці армія РФ атакувала термінал логістичної компанії у Дніпровському районі. Цей удар став уже четвертим для підприємства.

На щастя, минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 596-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.