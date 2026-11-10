В ночь на 10 ноября российские войска атаковали украинские регионы с помощью беспилотников. В Полтавской области под ударами оказались энергетический объект и промышленное предприятие, а в Кировоградской области после попадания в критическую инфраструктуру возник пожар.

Кроме того, в Переяславе Киевской области российская атака повредила здание, где живут люди, нуждающиеся в социальной поддержке и уходе, а в Кривом Роге российские беспилотники атаковали объекты критической инфраструктуры.

Между тем 10 ноября в Абу-Даби должны возобновиться переговоры Украины, США и России о прекращении войны.

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Среди главных вопросов — гарантии безопасности, деэскалация и обмен пленными.

Об этих и других событиях ночи и утра 10 ноября — читай в дайджесте.

Атака на Полтавскую область

Вечером 9 ноября и в ночь на 10 ноября российские войска атаковали Полтавскую область ударными дронами.

По информации главы Полтавской ОВА Виталия Дякивнича, в Полтавском районе зафиксировали попадание российского дрона в объект энергетики. Об ударе стало известно в 23:34 9 ноября.

Позже российские беспилотники атаковали Кременчуг. Там зафиксировали попадание в промышленное предприятие.

По предварительным данным, в результате удара по предприятию никто не пострадал. Масштабы повреждений и окончательные последствия атаки уточняются.

Атака на Переяслав

Вечером 9 ноября российские войска атаковали Переяслав в Киевской области. Под удар попало здание коммунальной собственности, где живут люди, нуждающиеся в особой социальной поддержке и уходе.

По словам главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко, в результате атаки здание частично разрушилось.

Пострадали два человека. Обоих госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

Всех жильцов, которые находились в здании во время удара, эвакуировали. Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки и организацией безопасного размещения эвакуированных людей.

Атака на Днепропетровскую область

В ночь на 10 ноября российские войска более 20 раз атаковали беспилотниками четыре района Днепропетровской области. В Днепре в результате атаки пострадало предприятие. На его территории возник пожар. В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Марганецкая и Червоногригоровская общины. В Вильногорской общине Каменского района пострадала инфраструктура. В Кривом Роге российские беспилотники также атаковали инфраструктуру города. Повреждены гаражи и автомобиль.

Атака на Кировоградскую область

В ночь на 10 ноября российские войска нанесли удар по критической инфраструктуре Головановского района Кировоградской области.

В результате атаки на объекте возник пожар. Работу спасателей осложняла постоянная угроза повторных российских ударов.

Пожар удалось локализовать, но работы по его окончательной ликвидации продолжаются.

По предварительной информации, в результате атаки люди не пострадали.

Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби

10 ноября в Абу-Даби должны возобновиться переговоры между представителями Украины, США и России о возможном прекращении войны. Встречи запланированы на 10–11 ноября после девятимесячного перерыва.

Как сообщает The New York Times, основное внимание стороны планируют уделить гарантиям безопасности, механизмам предотвращения возобновления боевых действий, деэскалации и гуманитарным вопросам.

Предыдущий переговорный процесс зашел в тупик из-за территориальных требований России. Москва настаивала на передаче ей около 5,2 тыс. кв. км украинской территории, которую российские войска не смогли захватить.

По информации американских чиновников, новый раунд переговоров должен выйти за рамки территориальных споров и охватить более широкие вопросы европейской безопасности. С американской стороны переговорный процесс ведут Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Отдельным приоритетом украинской делегации станут обмены военнопленными.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина рассчитывает договориться о следующих этапах возвращения своих граждан из российского плена.

По его словам, гуманитарное направление должно принести практические результаты, независимо от сложности политических переговоров.

Предыдущий обмен пленными состоялся 23 октября. Тогда из российского плена вернулись 270 украинских защитников и гражданских.

В то же время аналитики, на которых ссылается NYT, не ожидают быстрого прорыва в переговорах. По их оценкам, Россия пока не демонстрирует готовности смягчать свои требования, а существенные сдвиги могут отложиться как минимум до весны.

Встреча Рубио и Сибиги в Париже

Сегодня, 10 ноября, в Париже запланирована двусторонняя встреча государственного секретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Как сообщил вашингтонский корреспондент Алекс Рауфоглу со ссылкой на официальное расписание, переговоры должны начаться в 08:30 по парижскому времени или в 09:30 по киевскому.

После встречи Рубио примет участие в заседании министров иностранных дел стран G7, посвященном стабильности на Ближнем Востоке.

В 13:15 по киевскому времени запланирован рабочий обед глав внешнеполитических ведомств G7, посвященный поддержке Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 721 сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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