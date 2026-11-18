Ночью Россия запустила по Украине 141 дрон, силы противовоздушной обороны уничтожили 126 враждебных целей. Однако есть попадание в ряд областей: повреждена промышленная, энергетическая и жилищная инфраструктура. На фронте ВСУ ликвидировали около 2000 окупантов.

Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Итоги Раймштайна

В Брюсселе состоялось 37-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

Сейчас смотрят

Дания выделяет €200 млн на критически важные средства противовоздушной обороны. Также страна выделила новый оборонный пакет стоимостью €645 млн. Средства будут направлены на закупку дронов, боеприпасов для самолетов F-16, а также украинских дронов-перехватчиков и реализацию инициативы PURL.

Канада объявила о выделении нового пакета военной помощи для Украины. В него войдут ракеты противовоздушной обороны, 1,6 млн. боеприпасов для борьбы с дронами, сенсорные системы, зимнее снаряжение и сухпайки.

Британия предоставляет пакет в размере 240 млн фунтов на ПВО. Деньги будут направлены на перехватчики, ракеты LMM, а также радары.

Нидерланды также подтвердили выделение “зимнего” пакета на €500 млн, а также вклад в инициативу Линия дронов.

Германия подтвердила ранее объявленный пакет помощи в размере €1 млрд. Денежные средства пойдут на системы ПВО IRIS-T, радары, дроны-перехватчики, интеграции ракет IRIS-T в системы NASAMS, 20-мм боеприпасы для F-16.

Норвегия анонсировала общий пакет поддержки около $800 млн: $150 млн направят на ПВО, $300 млн на PURL, еще $300 млн на закупку украинских дронов для Сил обороны, а также до €11 млн на средства противодействия реактивным Шахедам.

Землетрясение в Румынии

Ночью на территории Румынии произошло землетрясение, магнитуда составила 5,6. Такое землетрясение относится к сильно умеренным. Подземные толчки ощутили и в Украине: в Одесской, Киевской, Полтавской, Винницкой, а также в Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях.

По данным румынских властей, пострадавших в результате землетрясения нет.

РФ ударила по рынку в Златополе

18 ноября россияне атаковали город Златополь в Харьковской области. Враг ударил по территории рынка. По последним данным, пострадали 12 человек, в том числе 11-летний мальчик.

Одна женщина находится в тяжелом состоянии; состояние других госпитализированных оценивается как средней тяжести.

Удар по Павлограду

Три человека пострадали в результате вражеского удара по частному сектору Павлограда Днепропетровской области.

Взрывы повредили несколько домов. Пострадали двое мужчин и женщина. Медики предоставили им помощь на месте.

Атака на Днепр

Враг атаковал беспилотниками два района Днепропетровской области. В Днепре ранения получили шесть человек, в том числе 15-летний подросток. В городе также повреждено здание консульства Австрии. Там никто не пострадал.

Россияне также атаковали Никопольский район – Покровскую общину.

Взрывы в Одессе

Утром россияне атаковали Одессу. Пострадал жилой дом в центре города.

Руководитель Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил, что погиб человек. Также есть пострадавшие. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Обесточение в Ровенской области

В результате утренней атаки на Ровенскую область более 80 населенных пунктов остались без света. Информации о пострадавших нет.

Энергетики уже приступили к восстановительным работам, сообщил председатель Ровенской ОВА Александр Коваль.

Атака на Житомирщину

Ночью россияне ударили по промышленному объекту Житомирской области. На месте попадания возник пожар, который спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали.

Информация о погибших и травмированных не поступала. По словам руководителя ОВА Виталия Бунечко, работу спасателей осложняла постоянная угроза повторных ударов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 729-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.