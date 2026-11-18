События на утро 18 ноября: атаки на Днепр, Одессу, Павлоград, землетрясение в Румынии и УкраинеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Ночью Россия запустила по Украине 141 дрон, силы противовоздушной обороны уничтожили 126 враждебных целей. Однако есть попадание в ряд областей: повреждена промышленная, энергетическая и жилищная инфраструктура. На фронте ВСУ ликвидировали около 2000 окупантов.
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Итоги Раймштайна
В Брюсселе состоялось 37-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.
Дания выделяет €200 млн на критически важные средства противовоздушной обороны. Также страна выделила новый оборонный пакет стоимостью €645 млн. Средства будут направлены на закупку дронов, боеприпасов для самолетов F-16, а также украинских дронов-перехватчиков и реализацию инициативы PURL.
Канада объявила о выделении нового пакета военной помощи для Украины. В него войдут ракеты противовоздушной обороны, 1,6 млн. боеприпасов для борьбы с дронами, сенсорные системы, зимнее снаряжение и сухпайки.
Британия предоставляет пакет в размере 240 млн фунтов на ПВО. Деньги будут направлены на перехватчики, ракеты LMM, а также радары.
Нидерланды также подтвердили выделение “зимнего” пакета на €500 млн, а также вклад в инициативу Линия дронов.
Германия подтвердила ранее объявленный пакет помощи в размере €1 млрд. Денежные средства пойдут на системы ПВО IRIS-T, радары, дроны-перехватчики, интеграции ракет IRIS-T в системы NASAMS, 20-мм боеприпасы для F-16.
Норвегия анонсировала общий пакет поддержки около $800 млн: $150 млн направят на ПВО, $300 млн на PURL, еще $300 млн на закупку украинских дронов для Сил обороны, а также до €11 млн на средства противодействия реактивным Шахедам.
Землетрясение в Румынии
Ночью на территории Румынии произошло землетрясение, магнитуда составила 5,6. Такое землетрясение относится к сильно умеренным. Подземные толчки ощутили и в Украине: в Одесской, Киевской, Полтавской, Винницкой, а также в Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях.
По данным румынских властей, пострадавших в результате землетрясения нет.
РФ ударила по рынку в Златополе
18 ноября россияне атаковали город Златополь в Харьковской области. Враг ударил по территории рынка. По последним данным, пострадали 12 человек, в том числе 11-летний мальчик.
Одна женщина находится в тяжелом состоянии; состояние других госпитализированных оценивается как средней тяжести.
Удар по Павлограду
Три человека пострадали в результате вражеского удара по частному сектору Павлограда Днепропетровской области.
Взрывы повредили несколько домов. Пострадали двое мужчин и женщина. Медики предоставили им помощь на месте.
Атака на Днепр
Враг атаковал беспилотниками два района Днепропетровской области. В Днепре ранения получили шесть человек, в том числе 15-летний подросток. В городе также повреждено здание консульства Австрии. Там никто не пострадал.
Россияне также атаковали Никопольский район – Покровскую общину.
Взрывы в Одессе
Утром россияне атаковали Одессу. Пострадал жилой дом в центре города.
Руководитель Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил, что погиб человек. Также есть пострадавшие. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Обесточение в Ровенской области
В результате утренней атаки на Ровенскую область более 80 населенных пунктов остались без света. Информации о пострадавших нет.
Энергетики уже приступили к восстановительным работам, сообщил председатель Ровенской ОВА Александр Коваль.
Атака на Житомирщину
Ночью россияне ударили по промышленному объекту Житомирской области. На месте попадания возник пожар, который спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали.
Информация о погибших и травмированных не поступала. По словам руководителя ОВА Виталия Бунечко, работу спасателей осложняла постоянная угроза повторных ударов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 729-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.