Вночі Росія запустила по Україні 141 дрон, сили протиповітряної оборони знищили 126 ворожих цілей. Проте є влучання у низці областей: пошкоджена промислова, енергетична та житлова інфраструктура. На фронті ЗСУ ліквідували майже 2 000 окупантів.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Підсумки Раймштайну

У Брюсселі відбулося 37-ме засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

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Данія виділяє €200 млн на критично важливі засоби протиповітряної оборони. Також країна виділила новий оборонний пакет вартістю €645 млн. Кошти спрямують на закупівлю дронів, боєприпасів для літаків F-16, а також українських дронів-перехоплювачів і реалізацію ініціативи PURL.

Канада оголосила про виділення нового пакету військової допомоги для України. До нього увійдуть ракети протиповітряної оборони, 1,6 млн боєприпасів для боротьби з дронами, сенсорні системи, зимове спорядження та сухпайки.

Британія надає пакет у розмірі 240 млн фунтів на ППО. Гроші спрямують на перехоплювачі, ракети LMM, а також радари.

Нідерланди також підтвердили виділення “зимового” пакету на €500 млн, а також внесок в ініціативу Лінія дронів.

Німеччина підтвердила раніше оголошений пакет допомоги у розмірі €1 млрд. Кошти підуть на системи ППО IRIS-T, радари, дрони-перехоплювачі, інтеграцію ракет IRIS-T в системи NASAMS, 20-мм боєприпаси для F-16.

Норвегія анонсувала загальний пакет підтримки на близько $800 млн: $150 млн направлять на ППО, $300 млн на PURL, ще $300 млн на закупівлю українських дронів для Сил оборони, а також до €11 млн на засоби протидії реактивним Шахедам.

Землетрус у Румунії

Вночі на території Румунії стався землетрус, магнітуда становила 5,6. Такий землетрус належить до сильно помірних. Підземні поштовхи відчули й в Україні: на Одещині, Київщині, Полтавщині, Вінниччині, а також у Кіровоградській, Миколаївській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

За даними румунської влади, постраждалих внаслідок землетрусу немає.

РФ вдарила по ринку в Златополі

18 листопада росіяни атакували місто Златопіль на Харківщині. Ворог вдарив по території ринку. За останніми даними, постраждало 12 людей, зокрема 11-річний хлопчик.

Одна жінка перебуває у важкому стані; стан інших госпіталізованих оцінюється як середньої тяжкості.

Атака на Дніпро

Ворог атакував безпілотниками два райони Дніпропетровщини. У Дніпрі поранення дістали шестеро людей, зокрема 15-річний підліток. У місті також пошкоджена будівля консульства Австрії. Там ніхто не постраждав.

Росіяни також атакували Нікопольський район – Покровську громаду.

Удар по Павлограду

Троє людей постраждали внаслідок ворожого удару по приватному сектору Павлограда Дніпропетровської області.

Вибухи пошкодили декілька осель. Постраждали двоє чоловіків та жінка. Медики надали їм допомогу на місці.

Вибухи в Одесі

Зранку росіяни атакували Одесу. Постраждав житловий будинок в центрі міста.

Керівник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що загинула людина. Також є постраждалі. Усім надається необхідна медична допомога.

Знеструмлення на Рівненщині

Внаслідок ранкової атаки на Рівненську область понад 80 населених пунктів залишилися без світла. Інформації про постраждалих немає.

Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи, повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Атака на Житомирщину

Вночі росіяни вдарили по промисловому об’єкту на Житомирщині. На місці влучання виникла пожежа, яку рятувальники ДСНС оперативно ліквідували.

Інформація про загиблих і травмованих не надходила. За словами керівника ОВА Віталія Бунечка, роботу рятувальників ускладнювала постійна загроза повторних ударів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 729-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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