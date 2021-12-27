Країна вже кілька днів гуде після наказу Міністерства оборони України. Згідно з ним, у 2022 році жінки більш ніж сотні професій зобов’язані стати на військовий облік. У списку професій для військовозобов’язаних жінок тепер не лише медпрацівниці, а й журналістки, програмістки, юристки, бухгалтерки, хореографині, працівниці готелів і ресторанів. Словом, у списку чи не усі найпопулярніші професії. У ЗСУ закликають не сіяти паніку і не бігти в військкомат уже завтра.

Що цьому передувало?

У березні цього року Верховна Рада ухвалила зміни до закону Про військовий обов’язок і військову службу. У ньому, зокрема, йдеться і про те, що перелік професій, “споріднених з відповідною військово-обліковою спеціальністю”, має затверджувати Міністерство оборони (раніше цей список затверджував уряд).

Жінки, які працюють або отримали спеціальність за фахом зі списку Міноборони, в обов’язковому порядку беруться на військовий облік військовозобов’язаних. Вже в жовтні Міністерство оборони видає указ № 313, в якому додає понад 100 професій у список. І там тепер офіціантки, маркетологині, видавниці, фотографині та соціальні працівниці.

Що кажуть у Збройних Силах України?

Там скликали термінову прес-конференцію, лише коли указ міністра оборони почав викликати запитання і в журналістів, і у самих українок. Запевнили, що вже завтра бігти в військкомат не потрібно. На те, аби всі українки, які здобули чи працюють за професією, спорідненою з військовою спеціальністю, стали на облік, заклали рік. А вже в 2023-му збираються штрафувати і українок, які не стоять на військовому обліку (від 850 до 1 700 грн), і роботодавців, що беруть таких жінок на роботу (5 100 – 8 500 грн). Військовий обов’язок стосується жінок від 18 до 60 років і придатних до служби за станом здоров’я.

Щоправда, після того, як українці в мережі дивувалися, для чого у список додали аж таку кількість професій, депутат від фракції Слуга народу і голова парламентського комітету з питань безпеки, оборони і розвідки Олександр Завітневич, заявив: Міноборони погодилося скоротити новий перелік професій.

Військовий обов’язок для більшої кількості фахівчинь у ЗСУ пояснили тим, що тепер з’явиться чітке розуміння про те, представниці яких, дефіцитних і споріднених із військовими, спеціальностей зможуть бути залучені під час оборони країни.

До слова, в чинному законі Про військову службу йдеться про те, що у випадку воєнного часу в Україні жінок, які перебувають на обліку у військкоматі, можуть залучати до лав ЗСУ і до оборони країни. Але в мирний час лише добровільно або за контрактом. В ЗСУ закликають не плутати поняття військового обов’язку і військової служби.

Реакція українок

Нині на військовому обліку вже понад 10 тис. жінок, кажуть у ЗСУ. Одна з них – Анна Журавель. Вона лікар-психолог. На військовому обліку вже більше 10 років, бо вчилася в медичному інституті, а для медиків військова кафедра обов’язкова.

– Це означає мати документ, що ти військовозобов’язана людина, і у випадку настання такої ситуації, коли потрібно буде, ти маєш іти і відповідати своїми знаннями перед державою, – розповіла вона.

У 2014 році Анна ходила у військкомат, але їй сказали, що вона більше потрібна в тилу зараз, бо будуть повертатися військові, яким знадобиться психологічна допомога. Психологиня закликає не панікувати, адже військовий облік не означає необхідність іти на фронт у разі військового часу.

– Ці люди можуть бути корисними у тилу, ці люди можуть допомагати робити якісь гарні справи тут насправді. На самому фронті я не думаю, що вони будуть корисні, тому що щоб вони були корисні, їх треба навчити зберігати своє життя і навчитися самообороні. Це дуже-дуже складна справа, більшість людей в цьому нічого не розуміє, – наголосила Анна Журавель.

Указ Міністерства оборони розлетівся в мережі. Хтось панікував, хтось узагалі думав, що це фейк. Хтось у перший день пішов подавати документи до військкомату:

Або критикував такий крок міністерства:

Як стати на облік?

Онлайн така процедура навряд з’явиться, кажуть у ЗСУ. Бо для того, щоб стати на облік у військкоматі потрібно пройти медогляд. До того ж усю процедуру взяття на облік потрібно пройти за місцем реєстрації. Якщо ви проживаєте в іншому місті, ніж прописані, все одно потрібно з’явитися саме в тому військкоматі, куди відноситься ваша реєстраційна адреса.

Отже, українкам потрібно буде приготувати такі документи:

копія паспорту;

копія ідентифікаційного коду;

копія диплому про освіту;

копія свідоцтва про шлюб і про народження дітей;

довідка про проходження медкомісії в військовому комісаріаті;

і три глянцевих фотографії формату 3*4 см.

Перед візитом варто уточнити графік роботи військкомату. До прикладу, в деяких столичних документи приймають лише два дні на тиждень. Але в ЗСУ заявили, що в разі потреби військкомати будуть працювати з понеділка по п’ятницю. У військкоматі мають пояснити, чи придатна жінка для того, аби стати на військовий облік.

У ЗСУ розуміють, скільки запитань може виникнути в українок через нововведення, тому радять звертатися на гарячу лінію.

Досвід Ізраїлю

Це, певно, один із найпоширеніших прикладів. В Ізраїлі на військовий облік обов’язково мають стати придатні за станом здоров’я жінки віком від 18 років. Але жінку не будуть призивати, якщо вона має дітей або заміжня. Чоловіки служать три роки в армії, а жінки – два.

Перша повістка у військкомат жінкам приходить у старшій школі, і вже залежно від знань чи здібностей визначають, де саме вони служитимуть, розповіла Фактам ICTV мешканка Ізраїлю Анна Гінсбург.

– Дівчата служать два свої роки або трохи менше, після цього вони вільні. Тільки якщо вони служать на якихось певних посадах, можуть залишитися на резервістську службу. За станом здоров’я, звісно, можуть не взяти. Наприклад, якщо вага дівчини дуже маленька, анорексія, то її можуть не взяти в армію. Те саме стосується хлопців, – зазначила Анна Гінсбург.

Але попри загострення в країні, Анну жодного разу не викликали в військкомат після служби.

– В Ізраїлі дуже часто бувають різні військові події. Майже щороку. Але ніколи я не отримувала жодних повісток, це не прийнято. І навіть жодного разу це на порядок денний не піднімалося, щоб жінок призивати, – розповіла вона.