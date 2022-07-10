Массированные обстрелы в Донецкой области и взрывы в Херсонской области: какая ситуация в регионах
Российский враг минувших суток из авиации и артиллерии беспощадно обстреливал восточные и южные регионы Украины.
Об этом сообщают Факты ICTV со ссылкой на сводку из регионов.
Больше всего оккупанты били по населенным пунктам Донецкой области: за минувшие сутки — пять ракетных ударов по Константиновке (один погибший, 18 раненых), один удар — по недавно освобожденной от россиян Павловке в Угледарской общине.
В Авдеевке зафиксировали более 10 обстрелов из РСЗО и ствольной артиллерии, все — по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Марьинку и Красногоровку также обстреляли из РСЗО.
В Светлодарской общине четыре человека получили ранения в Зайцево. Один погибший и один ранен в Переездном Звановской общины.
Поздно вечером 9 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Часовому Яру. Пока известно о шести погибших и пятерых раненых гражданских. Под завалами — по меньшей мере три десятка человек.
В области отсутствует газоснабжение и частично вода и электричество. Населению рекомендовано эвакуироваться.
Ночью враг обстрелял Харьков — несколько попаданий в Слободском и Основянском районах. Там повреждены жилые дома и учебное заведение. В настоящее время госпитализированы два человека.
По области на протяжении суток оккупанты наносили удары по Чугуевскому, Харьковскому, Богодуховскому районам. Горели жилые дома, хозяйственные постройки, открытые территории. Один человек погиб, один — ранен, один человек госпитализирован.
В Луганской области российская армия пытается продвинуться в Северск, но пока неудачно. Россияне стягивают войска близ Белогоровки, обстреливают окрестные населенные пункты, наносят авиационных ударов.
В Николаевской области — обстрелы сел Березнеговатской общины по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Вчера днем обстрелы в Широковской общине. Пострадали три человека.
В Херсонской области в течение дня фиксировались многочисленные взрывы и пожары, в том числе и в Чернобаевке. На обширных территориях области горят поля и леса. Критическая ситуация в общинах Бериславского района, в частности, в селах Калиновской ТО, Великоалександровской, Высокополья и Новой Воронцовки.
Критически не хватает медикаментов, медицинского и образовательного персонала.
На Черниговщине ночью минометный обстрел в районе села Николаевка (Семеновская община), погибших нет.
Сумскую область враг обстреливал из минометов и ствольной артиллерии. Предварительно – потерь нет.
В Днепропетровской области под обстрелы снова попал Криворожский район — людей не зацепило.