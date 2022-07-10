Июль, 10 в 11:03

Российский враг минувших суток из авиации и артиллерии беспощадно обстреливал восточные и южные регионы Украины.

Об этом сообщают Факты ICTV со ссылкой на сводку из регионов.

Больше всего оккупанты били по населенным пунктам Донецкой области: за минувшие сутки — пять ракетных ударов по Константиновке (один погибший, 18 раненых), один удар — по недавно освобожденной от россиян Павловке в Угледарской общине.

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В Авдеевке зафиксировали более 10 обстрелов из РСЗО и ствольной артиллерии, все — по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Марьинку и Красногоровку также обстреляли из РСЗО.

В Светлодарской общине четыре человека получили ранения в Зайцево. Один погибший и один ранен в Переездном Звановской общины.

Поздно вечером 9 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Часовому Яру. Пока известно о шести погибших и пятерых раненых гражданских. Под завалами — по меньшей мере три десятка человек.

В области отсутствует газоснабжение и частично вода и электричество. Населению рекомендовано эвакуироваться.

Ночью враг обстрелял Харьков — несколько попаданий в Слободском и Основянском районах. Там повреждены жилые дома и учебное заведение. В настоящее время госпитализированы два человека.

По области на протяжении суток оккупанты наносили удары по Чугуевскому, Харьковскому, Богодуховскому районам. Горели жилые дома, хозяйственные постройки, открытые территории. Один человек погиб, один — ранен, один человек госпитализирован.

В Луганской области российская армия пытается продвинуться в Северск, но пока неудачно. Россияне стягивают войска близ Белогоровки, обстреливают окрестные населенные пункты, наносят авиационных ударов.

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Вчера днем обстрелы в Широковской общине. Пострадали три человека.

В Херсонской области в течение дня фиксировались многочисленные взрывы и пожары, в том числе и в Чернобаевке. На обширных территориях области горят поля и леса. Критическая ситуация в общинах Бериславского района, в частности, в селах Калиновской ТО, Великоалександровской, Высокополья и Новой Воронцовки.

Критически не хватает медикаментов, медицинского и образовательного персонала.

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Сумскую область враг обстреливал из минометов и ствольной артиллерии. Предварительно – потерь нет.

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