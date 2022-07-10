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Факти / Україна / Суспільство

Масовані обстріли на Донеччині та вибухи на Херсонщині: яка ситуація в регіонах

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Часів яр
Фото: ДСНС

Російський ворог минулої доби з авіації та артилерії нещадно обстрілював східні та південні регіони України.

Про це повідомляють Факти ICTV із посиланням на зведення з регіонів.

Найбільше окупанти гатили по населених пунктах Донецької області: за минулу добу — п’ять ракетних ударів по Костянтинівці (один загиблий, 18 поранених), один удар — по нещодавно звільненій від росіян Павлівці у Вугледарській громаді.

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В Авдіївці зафіксували понад 10 обстрілів із РСЗВ і ствольної артилерії, всі — по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. Мар’їнку та Красногорівку також обстріляли з РСЗВ.

У Світлодарській громаді чотири людини зазнали поранень у Зайцевому. Один загиблий і один поранений у Переїзному Званівської громади.

Пізно ввечері 9 липня окупанти завдали ракетного удару по Часовому Яру. Наразі відомо про шістьох загиблих і п’ятьох поранених цивільних. Під завалами — щонайменше три десятки людей.

В області відсутнє газопостачання та частково вода і електрика. Населенню рекомендовано евакуюватися.

Вночі ворог обстріляв Харків — є кілька влучань у Слобідськомута Основ’янському районах. Там пошкоджені житлові будинки та освітній заклад. Наразі госпіталізовано дві людини.

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По області впродовж доби окупанти завдавали ударів по Чугуївському, Харківському, Богодухівському районах. Горіли житлові будинки, господарчі споруди, відкриті території. Одна людина загинула, одна — поранена, одну особу госпіталізовано.

На Луганщині російська армія намагається просунутися до Сіверська, але поки невдало. Росіяни стягують війська поблизу Білогорівки, обстрілюють навколишні населені пункти., завдають авіаційних ударів.

На Миколаївщині – обстріли сіл Березнегуватської громади по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Учора вдень — обстріли у Широківській громаді. Постраждало три людини.

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На Херсонщині впродовж дня фіксувалися чисельні вибухи та пожежі, зокрема і в Чорнобаївці. На великих територіях області горять поля і ліси. Критична ситуація у громадах Бериславського району, зокрема у селах Калинівської ТГ, Великоолександрівської, Високопілля та Нововоронцовки.

Критично не вистачає медикаментів, медичного та освітнього персоналу.

На Чернігівщині вночі — мінометний обстріл в районі села Миколаївка (Семенівська громада), загиблих немає.

Сумщину ворог обстрілював із мінометів та ствольної артилерії. Попередньо − втрат немає.

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