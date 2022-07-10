Липень, 10 в 11:03

Російський ворог минулої доби з авіації та артилерії нещадно обстрілював східні та південні регіони України.

Про це повідомляють Факти ICTV із посиланням на зведення з регіонів.

Найбільше окупанти гатили по населених пунктах Донецької області: за минулу добу — п’ять ракетних ударів по Костянтинівці (один загиблий, 18 поранених), один удар — по нещодавно звільненій від росіян Павлівці у Вугледарській громаді.

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В Авдіївці зафіксували понад 10 обстрілів із РСЗВ і ствольної артилерії, всі — по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. Мар’їнку та Красногорівку також обстріляли з РСЗВ.

У Світлодарській громаді чотири людини зазнали поранень у Зайцевому. Один загиблий і один поранений у Переїзному Званівської громади.

Пізно ввечері 9 липня окупанти завдали ракетного удару по Часовому Яру. Наразі відомо про шістьох загиблих і п’ятьох поранених цивільних. Під завалами — щонайменше три десятки людей.

В області відсутнє газопостачання та частково вода і електрика. Населенню рекомендовано евакуюватися.

Вночі ворог обстріляв Харків — є кілька влучань у Слобідськомута Основ’янському районах. Там пошкоджені житлові будинки та освітній заклад. Наразі госпіталізовано дві людини.

По області впродовж доби окупанти завдавали ударів по Чугуївському, Харківському, Богодухівському районах. Горіли житлові будинки, господарчі споруди, відкриті території. Одна людина загинула, одна — поранена, одну особу госпіталізовано.

На Луганщині російська армія намагається просунутися до Сіверська, але поки невдало. Росіяни стягують війська поблизу Білогорівки, обстрілюють навколишні населені пункти., завдають авіаційних ударів.

На Миколаївщині – обстріли сіл Березнегуватської громади по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Учора вдень — обстріли у Широківській громаді. Постраждало три людини.

На Херсонщині впродовж дня фіксувалися чисельні вибухи та пожежі, зокрема і в Чорнобаївці. На великих територіях області горять поля і ліси. Критична ситуація у громадах Бериславського району, зокрема у селах Калинівської ТГ, Великоолександрівської, Високопілля та Нововоронцовки.

Критично не вистачає медикаментів, медичного та освітнього персоналу.

На Чернігівщині вночі — мінометний обстріл в районі села Миколаївка (Семенівська громада), загиблих немає.

Сумщину ворог обстрілював із мінометів та ствольної артилерії. Попередньо − втрат немає.

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