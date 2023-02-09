Февраль, 09 в 19:44

В четверг, 9 февраля, депутаты Киевского городского совета переименовали еще 31 улицу, переулок, бульвар и проспект в столице Украины. Новые названия, в частности, получили проспект и площадь Победы.

Как отметили в пресс-службе Киевсовета, дерусифицированы названия, связанные с советским прошлым и страной-агрессором Россией.

Так, проспекту Победы вернули его историческое название – проспект Берестейский. Улица расположена в Шевченковском, Соломенском и Святошинском районах столицы и является одной из самых длинных в городе (более 11 км).

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Площадь Победы в Шевченковском районе Киева теперь будет называться Галицкой. Ей также решили вернуть историческое название. Площадь расположена между бывшим проспектом Победы (ныне проспектом Берестейским), бульваром Тараса Шевченко и рядом улиц.

Кроме того, новые названия получили:

переулок Мичурина (Печерский район) – переименован в переулок Болсуновский;

Брест-Литовское шоссе (Святошинский район) – в Берестейское шоссе;

улица Петровская (Шевченковский район) – в улицу Вознесенский Яр.

– В Киеве продолжается дерусификация… И это важно. Особенно во время варварской войны, которой РФ пытается уничтожить Украину и украинцев. Мы должны убрать и забыть старые советские и российские названия навсегда. А называть наши улицы именами наших героев, в частности героев современной российско-украинской войны, — подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.

На следующем пленарном заседании Киевсовет планирует переименовать еще ряд улиц и скверов, в том числе именами погибших героев Украины. Новые названия выбраны по результатам электронного голосования киевлян.

Кроме того, депутаты рассмотрят переименование одной из улиц в честь грузинского актера, певца и друга Украины Вахтанга Кикабидзе.

Всего в Киеве уже переименовано 268 объектов. В частности, улицу Московскую в центре столицы переименовали в улицу Князей Острожских. А бульвар Дружбы Народов в Печерском районе получил новое название в честь основателя украинской армии Николая Михновского.

В конце октября прошлого года в Киеве появились площадь Чернобаевская и переулок Скрябина. А в начале сентября одну из улиц в столице назвали в честь погибшего активиста и воина Романа Ратушного.

В мае Киевсовет переименовал арку Дружбы народов в центре города в арку Свободы украинского народа.

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Фото: Киевский городской совет