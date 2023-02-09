Лютий, 09 в 19:44

У четвер, 9 лютого, депутати Київської міської ради перейменували ще 31 вулицю, провулок, бульвар та проспект у столиці України. Нові назви, зокрема, отримали проспект та площа Перемоги.

Як зазначили в пресслужби Київради, дерусифіковано назви, пов’язані з радянським минулим та країною-агресором Росією.

Так, проспекту Перемоги повернули його історичну назву – проспект Берестейський. Це вулиця в Шевченківському, Солом’янському та Святошинському районах столиці, яка є однією з найдовших у місті (понад 11 км).

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Площа Перемоги в Шевченківському районі Києва тепер буде називатися Галицькою. Їй також вирішили повернути історичну назву. Площа розташована між колишнім проспектом Перемоги (нині вже проспектом Берестейським), бульваром Тараса Шевченка та низкою вулиць.

Крім того, нові назви отримали:

провулок Мічуріна (Печерський район) – перейменовано на провулок Болсуновський;

Брест-Литовське шосе (Святошинський район) – на Берестейське шосе;

вулиця Петрівська (Шевченківський район) – на вулицю Вознесенський Яр.

– У Києві триває дерусифікація… І це важливо. Особливо під час варварської війни, якою РФ намагається знищити Україну та українців. Ми повинні прибрати і забути старі радянські та російські назви назавжди. А натомість називати наші вулиці іменами наших героїв, зокрема героїв сучасної російсько-української війни, – наголосив мер Києва Віталій Кличко.

На наступному пленарному засіданні Київрада планує перейменувати ще низку вулиць та скверів, зокрема іменами загиблих героїв України. Нові назви обрано за результатами електронного голосування киян.

Крім того, депутати розглянуть перейменування однієї з вулиць на честь грузинського актора, співака та друга України Вахтанга Кікабідзе.

Загалом у Києві вже перейменували 268 об’єктів. Зокрема, вулицю Московську в центрі столиці перейменували на вулицю Князів Острозьких. А бульвар Дружби Народів у Печерському районі отримав нову назву на честь фундатора української армії Миколи Міхновського.

Наприкінці жовтня минулого року в Києві з’явилися площа Чорнобаївська та провулок Скрябіна. А на початку вересня одну з вулиць у столиці назвали на честь загиблого активіста та воїна Романа Ратушного.

У травні Київрада перейменувала арку Дружби народів у центрі міста на арку Свободи українського народу.

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Фото: Київська міська рада