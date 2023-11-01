Тарифы, ВПЛ, выплаты за уничтоженное жилье и женские купе: что изменится с 1 ноября

С 1 ноября в Украине начнется выплата компенсаций за разрушенное во время войны жилье. Кроме того, изменятся правила оформления помощи для ВПЛ, а женские купе появятся еще в ряде поездов.

Подробнее о ключевых изменениях, которые ожидают украинцев в последний месяц осени – далее в материале.

Что будет с тарифами на коммуналку

Сейчас смотрят

В ноябре не ожидается подорожание коммунальных услуг для населения. Как заверили в Кабинете министров, тарифы на отопительный сезон останутся без изменений.

• Электричество

Для бытовых потребителей с начала июня действует фиксированный тариф в 2,64 грн за кВт.

Такую цену установили до 31 декабря 2023 года включительно. Однако в Министерстве энергетики уверяли, что правительство не планирует снова повышать стоимость электричества. Так что действие тарифа могут продлить до конца отопительного сезона.

Тариф не зависит от объемов потребления электричества, как это было раньше.

Сэкономить можно, установив специальные двузонные или трехзонные счетчики, которые позволяют платить меньше за электроэнергию, использованную в ночной период суток.

Двухзонный тариф предусматривает:

с 07:00 до 23:00 – 100% фиксированной цены (2,64 грн за кВт);

с 23:00 до 7:00 – 50% фиксированной цены (1,32 грн за кВт).

Трехзонная дифференциация:

с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 (часы максимальной нагрузки) – 150% фиксированной цены или 3,96 грн/кВт-ч;

с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 (полупиковый период) – 100% фиксированной цены, или 2,64 грн/кВт-ч;

с 23:00 до 7:00 – 40% фиксированной цены или 1,05 грн/кВт-час.

• Газ

Стоимость голубого топлива тоже не изменится. Компания Нафтогаз Украины продлила действие фиксированного тарифа 7,96 грн за кубометр до 1 мая 2024 года.

Клиентами Нафтогаза являются около 98% бытовых потребителей.

У других поставщиков цена кубометра газа варьируется от 7,70 до 9,99 грн. Эти тарифные предложения также действуют до 1 мая 2024 года.

• Распределение природного газа

С 1 октября действует новый механизм формирования оплаты за распределение природного газа для бытовых потребителей.

Меньше будут платить граждане, у которых в течение предыдущего “газового года” потребление газа было минимальным (из-за частичного или полного прекращения газоснабжения).

При формировании платежки теперь учитывают только функционирующее газовое оборудование, которое не было опломбировано.

“Газовым годом” считается период с 1 октября текущего года по 30 сентября следующего.

• Отопление

Правительство зафиксировало стоимость газа для поставщиков тепла до 15 апреля 2024 года. Благодаря этому тарифы на отопление для украинцев в ноябре и до конца отопительного сезона не изменятся.

• Водоснабжение

Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод с 1 ноября также останутся на прежнем уровне.

Их планировали повысить с 1 июля в среднем на 32%. Однако после критики со стороны президента и Кабинета министров решение отменили. После этого вопрос о повышении тарифов пока не поднимался.

Как известно, в прошлом году в Украине ввели мораторий (запрет) на повышение ряда коммунальных тарифов: распределение природного газа, централизованное отопление, снабжение горячей водой.

Мораторий действует в течение военного положения и шести месяцев после его отмены.

Что будет с пенсиями

• Возрастные надбавки

В ноябре повышение пенсий не планируется. В то же время ежемесячные доплаты получат граждане, достигшие определенного возраста (70, 75 или 80 лет):

70 лет – до 300 грн;

75 лет – до 456 грн;

80 лет и старше – до 570 грн.

Доплаты осуществляют с даты достижения людьми соответствующего возраста.

Следующая индексация пенсий планируется в 2024 году. Обычно ее проводят с 1 марта.

Кроме того, в следующем году планируется повышение минимальной пенсии с 2 093 до 2 361 грн (то есть на 268 грн).

• Социальная помощь по уходу

Некоторые пенсионеры могут получать государственную социальную помощь по уходу.

Речь идет об одиноких гражданах, которые:

достигли 80-летнего возраста;

по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе;

получают пенсию по возрасту.

Размер помощи составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Сейчас это 837 грн. После повышения прожиточного минимума с 1 января сумма вырастет.

Субсидии на новый отопительный сезон

• Кому автоматически пересчитают субсидию

Как известно, субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг рассчитывается отдельно на неотопительный (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный (с 1 октября по 30 апреля) периоды.

Перерасчет субсидий на новый отопительный сезон 2023-2024 годов должны были провести с 1 октября. Это происходит автоматически для всех граждан, которые:

уже являются получателями жилищной субсидии (получали ее в неотопительный период 2023 года);

получали нулевую субсидию в летний период.

Таким гражданам не нужно дополнительно обращаться за оформлением субсидии.

– Право таких домохозяйств на получение жилищной субсидии не пересматривается, оно определено в мае 2023 года на период до апреля 2024 включительно, — объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Подавать заявление на субсидию нужно было людям:

которые летом инициировали прекращение субсидии и пользовались льготой на оплату коммуналки, а в отопительный сезон хотят снова получать субсидию;

у которых произошли изменения в составе лиц, зарегистрированных по месту жительства, изменения в социальном положении и т.д.

Гражданам, которые обратятся за назначением субсидии до 30 ноября, помощь назначат с октября 2023 года.

• На какие услуги предоставляют субсидию

Жилищная субсидия предоставляется на: управление многоквартирным домом; снабжение и распределение природного газа, электроэнергии; отопление; снабжение горячей воды; централизованное водоснабжение и водоотвод; обращение с бытовыми отходами; расходы на оплату абонентского обслуживания по коммунальным услугам.

Кроме того, можно получить субсидию на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

• Как рассчитывают субсидию

При расчете размера субсидии учитываются доходы членов домохозяйства за I и II кварталы 2023 года. При этом размер пенсии учитывается за август.

Субсидию насчитывают, если среднемесячный совокупный доход семьи превышает 15%.

Для назначения субсидии на твердое и жидкое бытовое топливо заявление и декларацию можно подавать до конца года.

В Пенсионном фонде прогнозируют, что право на субсидию будут иметь более 2 млн человек.

• Как оформить субсидию

Это можно сделать несколькими способами:

1. Онлайн на портале Дія; на веб-портале электронных услуг ПФУ; через мобильное приложение ПФУ.

2. Лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ; к уполномоченным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета; в центр предоставления административных услуг.

3. Направить обращение по почте в ПФУ.

Изменения для ВПЛ

• Кто и какие выплаты сможет получить

Ключевым изменением с 1 ноября является то, что за оформлением помощи на проживание для ВПЛ теперь должен обращаться один человек от всей семьи (а не каждый член семьи в отдельности).

Это нововведение касается внутренних переселенцев, впервые обращающихся за помощью.

Внутренне перемещенные лица с 1 ноября продолжат получать ежемесячную помощь на проживание в размере:

3 тыс. грн – для лиц с инвалидностью и детей;

2 тыс. грн – для других лиц.

Выплаты автоматически продлили до конца января 2024 года. Для ВПЛ, впервые обращающихся за помощью, ее назначат на шесть месяцев на семью. Средства будут выплачиваться ежемесячно одному из членов семьи.

Помощь могут назначить еще на один шестимесячный срок, если в семье есть: дети с инвалидностью; лица, ухаживающие за человеком с инвалидностью; пенсионеры; трое и более детей младше 18 лет; если совокупный доход на одного члена семьи не превышает четырех прожиточных минимумов.

Помощь выплачивается 15 и 28 числа каждого месяца.

Средства получают граждане:

переместившиеся с территорий, где ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ ( согласно перечню

которые имеют разрушенное или непригодное для проживания в результате войны жилье.

Для некоторых категорий внутренних переселенцев выплаты отменили. Речь идет, например, о ВПЛ, которые имеют депозит на более 100 тыс. грн или находятся за границей свыше месяца без уважительной причины.

• Выплаты для тех, кто приютил ВПЛ

В период с 1 октября по 31 марта люди, предоставившие убежище ВПЛ, получают 30 грн за одного переселенца в день (около 900 грн в месяц).

В другой период года сумма компенсации составляет 14,77 грн в день.

Компенсации за уничтоженное жилье

• Виды компенсации и кто может получить

С 1 ноября стартует программа выплаты компенсаций за полностью разрушенное во время войны жилье. Это следующая очередь государственной программы єВідновлення.

Программа предусматривает два вида компенсации:

1. Получение сертификата на приобретение нового жилья (квартиры или частного дома) в любом населенном пункте.

2. Денежные выплаты на самостоятельное восстановление: можно получить либо сертификат, либо денежные средства на строительство.

Средства предоставят, если жилье:

разрушено из-за боевых действий после 24 февраля 2022 года;

не подлежит восстановлению и ремонту, то есть оно признано непригодным для жизни после оценки комиссии;

размещено на территории, которая не была оккупирована до 24 февраля 2022 года (начала полномасштабной войны);

имеет собственника (заявление может подавать человек, имеющий право собственности на жилье).

Сначала услугу смогут получить владельцы жилья на неоккупированной территории Украины, где не ведутся активные боевые действия. Со временем компенсация станет доступной для всех.

• Как подать заявку на компенсацию

Чтобы получить компенсацию, нужно:

Подать сообщение о разрушенной недвижимости в приложении или на портале Дія

Подать в Дії заявление о выплате за разрушенное имущество.

Дождаться получения сертификата.

Подать заявку в Дії для бронирования средств по сертификату, дождаться подтверждения бронирования.

В случае приобретения нового жилья нужно заключить сделку у нотариуса, и денежные средства поступят на счет продавца недвижимости.

К концу октября было сгенерировано уже более 300 жилищных сертификатов на компенсацию за разрушенное жилье. Заявки стали рассматривать с середины августа. Значительная часть их приходится на Харьковскую и Киевскую области.

А поменять сертификаты на жилье можно будет с 1 ноября.

• Стоимость квадратного метра

Кабмин определил среднюю стоимость квадратного метра для компенсации на уровне 36 422 грн. Однако она корректируется тремя коэффициентами. Речь идет о:

региональных особенностях (в разных населенных пунктах уничтоженное жилье имеет разницу в стоимости);

количестве комнат (квадратный метр в однокомнатных квартирах стоит дороже, чем в четырехкомнатных);

возрасте разрушенного дома (старый или новостройка).

Согласно условиям, полученное жилье нельзя будет продавать в течение пяти лет.

До сих пор средства на ремонт (до 200 тыс. грн) получали владельцы поврежденного жилья, а не разрушенного. Эта программа предусматривает предоставление денег на покупку строительных материалов или заказ ремонтных услуг.

С 1 января 2024 года в Украине планируют запустить компенсации для людей, которые отремонтировали поврежденное жилье за свой счет.

Новые строительные нормы для укрытий

С 1 ноября вступают в силу новые строительные нормы относительно сооружений гражданской защиты. Речь идет о требованиях:

к проектированию и строительству новых защитных сооружений (укрытий, бомбоубежищ);

к реконструкции и капитальному ремонту существующих.

Согласно новым нормам, все проекты восстановления жилых и общественных зданий (школ, больниц, детсадов) должны предусматривать наличие правильно обустроенных укрытий.

При этом защитные сооружения должны соответствовать стандартам инклюзивности: речь идет о пандусах для людей с инвалидностью. Если пандус оборудовать невозможно, рекомендуется использовать подъемные устройства и механизмы.

В защитных сооружениях теперь нужно обустраивать системы визуальной и тактильной навигации, контрастную маркировку на лестнице и порогах.

Во время нового строительства обязательным является обустройство минимум одного универсального санитарно-гигиенического помещения, рассчитанного на 200 человек.

Международная помощь пострадавшим от войны

• Помощь от Эстонии

Эстонский совет по делам беженцев выделяет денежную помощь украинцам, проживающим на одной из шести прифронтовых областей. Речь идет о Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Николаевской областях.

Размер помощи составляет 3 600 грн в месяц для одного человека. Ее будут платить в течение трех месяцев.

Повторно подать заявление на многоцелевую помощь можно через шесть месяцев после получения предыдущей выплаты.

Кроме того, Эстонский совет по делам беженцев оказывает финансовую помощь на отопление домохозяйствам в сельской и пригородной местности в указанных шести областях. Денежные средства выделяют на приобретение твердого топлива (уголь, дрова, брикеты или пеллеты) или для оплаты газового отопления. Сумма помощи составляет 17 500 грн на домохозяйство на весь отопительный сезон.

• Помощь от ООН

С октября размер денежной помощи от Агентства ООН по делам беженцев в Украине вырос с 2 200 до 3 600 грн в месяц для каждого члена семьи.

Помощь предоставляют на три месяца (т.е. всего 10 800 грн).

Кроме того, ООН предоставляет средства для подготовки к зимнему периоду. Каждый член семьи может рассчитывать на 2 220 грн (6 660 грн за три месяца).

Подробно о том, кто может получить средства от ООН и подать заявку – смотрите в материале.

Помощь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС

Жители Херсонской и Николаевской областей, потерявшие урожай из-за подрыва российскими войсками Каховской ГЭС, имеют право на компенсацию.

Заявление и копию документа, подтверждающего право собственности на земельный участок, следует подавать до 31 октября 2023 года.

Решение по выплате компенсаций областные военные администрации должны принять до 30 ноября.

Ее размер составляет 3 318 грн за одну сотку земли, на которой потерян урожай овощей. Средства будут выплачивать на площадь:

не более 20 соток в Николаевской области (до 66 360 грн);

не более 30 соток в Херсонской области (максимум 99 540 грн).

Военное положение в Украине

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине действуют до 15 ноября 2023 года.

Поскольку война не завершилась, а ряды Сил обороны Украины регулярно нуждаются в пополнении, действие военного положения и мобилизации, вероятно, снова продолжат.

С начала полномасштабного вторжения РФ это происходило уже восемь раз. Соответствующие указы президента должна утвердить Верховная Рада.

Пока что президент Владимир Зеленский еще не вносил в ВР предложение о продлении действия военного положения и мобилизации.

Заказ водительского удостоверения за границу

В Украине в октябре запустили услугу восстановления/заказа водительского удостоверения с доставкой за границу.

Сначала сервис сделали доступным для граждан, проживающих в Польше. А со второй половины ноября МВД планирует запустить такую услугу в Германии, Чехии и Италии.

Заказать документ можно онлайн – в электронном кабинете водителя. Для этого необходимо авторизироваться, выбрать причину обмена удостоверения и международную доставку, ввести контактные данные, произвести оплату.

Срок международной доставки составляет около 15 дней. Ее будет осуществлять Укрпочта.

Ориентировочная стоимость водительского удостоверения – 311 грн (за бланк и услугу), а расходы на доставку составляют 960 грн.

Сервис будет полезен гражданам, которые хотят обменять свое удостоверение, полученное впервые на два года, потеряли или повредили его, изменили персональные данные.

Дополнительные рейсы с женскими купе в поездах

Укрзализныця в ноябре увеличит количество рейсов с женскими купе в пассажирских поездах.

Проект запустили в конце июня в поездах четырех направлений: Киев – Ужгород (№81); Днепр – Трускавец (№41); Киев – Кривой Рог (№75); Харьков – Ясиня (№15).

А с 15 ноября женские купе станут доступны еще в четырех поездах:

№17/18 Харьков – Ужгород;

№29/30 Киев – Ужгород;

№3/4 Запорожье – Ужгород;

№26/236 Одесса – Рахов.

Купить билеты можно в приложении Укрзализныци.

Места в женских купе будут маркироваться в приложении. Посадка будет открыта только женщинам и детям до пяти лет включительно.

Стоимость проезда в женских купе не отличается от стандартной в вагонах аналогичного класса.

Киевстар прекращает действие услуги ММS

Мобильный оператор Киевстар прекращает действие некогда популярной услуги ММS.

В ноябре абоненты оператора не смогут их отправлять и получать.

– В связи с тем, что обмен MMS-сообщениями уже не пользуется спросом, а эта технология устарела, с 31 октября 2023 года компания Киевстар прекращает предоставлять услугу отправки и получения MMS для всех абонентов сети, — предупредили в пресс-службе оператора.

Функция Автоответчик в виде MMS и пакеты MMS, входящие в некоторые корпоративные тарифные планы, также прекратят действие.

В Киевстаре напомнили, что передавать мультимедийные сообщения теперь можно с помощью 4G-интернета и популярных мессенджеров.

Выходные в ноябре

В ноябре украинцев ждет 8 выходных и 22 рабочих дня.

Дополнительные выходные не предусмотрены, поэтому ориентироваться нужно сугубо по календарю.

В ноябре отмечают День работников радио, телевидения и связи, День сержанта ВСУ, День инженерных войск и другие профессиональные праздники.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.