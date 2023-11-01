Тарифи, ВПО, виплати за знищене житло і жіночі купе: що зміниться з 1 листопада

З 1 листопада в Україні розпочнеться виплата компенсацій за зруйноване під час війни житло. Крім того, зміняться правила оформлення допомоги для ВПО, а жіночі купе з’являться ще в низці поїздів.

Детальніше про ключові зміни, які очікують на українців в останній місяць осені – далі в матеріалі.

Що буде з тарифами на комуналку

Зараз дивляться

У листопаді не очікується здорожчання комунальних послуг для населення. Як запевнили в Кабінеті міністрів, тарифи на опалювальний сезон залишаться без змін.

• Електрика

Для побутових споживачів від початку червня діє фіксований тариф 2,64 грн за кВт.

Таку ціну встановили до 31 грудня 2023 року включно. Однак у Міністерстві енергетики запевняли, що уряд не планує знову підвищувати вартість електрики. Тож дію тарифу можуть продовжити до кінця опалювального сезону.

Тариф не залежить від обсягів споживання електрики, як це було раніше.

Зекономити можна, встановивши спеціальні двозонні чи тризонні лічильники, які дозволяють платити менше за електроенерію, використану в нічний період доби.

Двозонний тариф передбачає:

з 07:00 до 23:00 – 100% фіксованої ціни (2,64 грн за кВт);

з 23:00 до 7:00 – 50% фіксованої ціни (1,32 грн за кВт).

Тризонне диференціювання:

з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 (години максимального навантаження) – 150% фіксованої ціни, або 3,96 грн/кВт-год;

з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 (напівпіковий період) – 100% фіксованої ціни, або 2,64 грн/кВт-год;

з 23:00 до 7:00 – 40% фіксованої ціни, або 1,05 грн/кВт-год.

• Газ

Вартість блакитного палива також не зміниться. Компанія Нафтогаз України продовжила дію фіксованого тарифу 7,96 грн за кубометр до 1 травня 2024 року.

Клієнтами Нафтогазу є близько 98% побутових споживачів.

В інших постачальників вартість кубометра газу варіюється від 7,70 до 9,99 грн. Ці тарифні пропозиції також діють до 1 травня 2024 року.

• Розподіл природного газу

З 1 жовтня діє новий механізм формування оплати за розподіл природного газу для побутових споживачів.

Менше платитимуть громадяни, в яких протягом попереднього “газового року” споживання газу було мінімальним (через часткове чи повне припинення газопостачання).

При формуванні платіжки тепер враховують лише функціонуюче газове обладнання, що не було опломбоване.

“Газовим роком” вважається період з 1 жовтня поточного року по 30 вересня наступного.

• Опалення

Уряд зафіксував вартість газу для постачальників тепла до 15 квітня 2024 року. Завдяки цьому тарифи на опалення для українців у листопаді та до кінця опалювального сезону не зміняться.

• Водопостачання

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення з 1 листопада також залишаться на попередньому рівні.

Їх планували підвищити з 1 липня в середньому на 32%. Однак після критики з боку президента і Кабінету міністрів рішення скасували. Після того питання про підвищення тарифів поки що не піднімалося.

Як відомо, минулого року в Україні запровадили мораторій (заборону) на підвищення низки комунальних тарифів: розподіл природного газу, централізоване опалення, постачання гарячої води.

Мораторій діє протягом воєнного стану та шести місяців після його скасування.

Що буде з пенсіями

• Вікові надбавки

У листопаді підвищення пенсій не планується. Водночас щомісячні доплати отримають громадяни, які досягли певного віку (70, 75 чи 80 років):

70 років – до 300 грн;

75 років – до 456 грн;

80 років і більше – до 570 грн.

Доплати здійснюють з дати досягнення людьми відповідного віку.

Наступна індексація пенсій планується в 2024 році. Зазвичай її проводять з 1 березня.

Крім того, наступного року планується підвищення мінімальної пенсії з 2 093 до 2 361 грн (тобто на 268 грн).

• Соціальна допомога на догляд

Деякі пенсіонери можуть отримувати державну соціальну допомогу на догляд.

Йдеться про одиноких громадян, які:

досягли 80-річного віку;

за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду;

отримують пенсію за віком.

Розмір допомоги становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наразі це 837 грн. Після підвищення прожиткового мінімуму з 1 січня сума зросте.

Субсидії на новий опалювальний сезон

• Кому автоматично перерахують субсидію

Як відомо, субсидія на оплату житлово-комунальних послуг розраховується окремо на неопалювальний (з 1 травня по 30 вересня) та опалювальний (з 1 жовтня до 30 квітня) періоди.

Перерахунок субсидій на новий опалювальний сезон 2023-2024 років мали провести з 1 жовтня. Це відбувається автоматично для всіх громадян, які:

вже є отримувачами житлової субсидії (отримували її в неопалювальний період 2023 року);

отримували нульову субсидію у літній період.

Таким громадянам не потрібно додатково звертатися для оформлення субсидії.

– Право таких домогосподарств на отримання житлової субсидії не переглядається, воно визначене в травні 2023 року на період до квітня 2024 року включно, – пояснили в Пенсійному фонді України.

Подавати заяву на субсидію потрібно було людям:

які влітку ініціювали припинення субсидії і користувалися пільгою на оплату комуналки, а на опалювальний сезон хочуть знову отримувати субсидію;

у яких відбулися зміни в складі осіб, зареєстрованих за місцем проживання, зміни в соціальному стані тощо.

Громадянам, які звернуться за призначенням субсидії до 30 листопада, допомогу призначать з жовтня 2023 року.

• На які послуги надають субсидію

Житлова субсидія надається на: управління багатоквартирним будинком; постачання та розподіл природного газу, електроенергії; опалення; постачання гарячої води; централізоване водопостачання та водовідведення; поводження з побутовими відходами; витрати на оплату абонентського обслуговування за комунальними послугами.

Крім того, можна отримати субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

• Як розраховують субсидію

Під час розрахунку розміру субсидії враховуються доходи членів домогосподарства за І та ІІ квартали 2023 року. При цьому розмір пенсії враховується за серпень.

Субсидію нараховують, якщо середньомісячний сукупний дохід родини перевищує 15%.

Для призначення субсидії на тверде та рідке пічне побутове паливо заяву та декларацію можна подавати до кінця року.

У Пенсійному фонді прогнозують, що право на субсидію матимуть більше 2 млн людей.

• Як оформити субсидію

Це можна зробити кількома способами:

1. Онлайн на порталі Дія; на вебпорталі електронних послуг ПФУ; через мобільний додаток ПФУ.

2. Особисто звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ; до уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради; до центру надання адміністративних послуг.

3. Направити звернення поштою до ПФУ.

Зміни для ВПО

• Хто і які виплати зможе отримати

Ключовою зміною з 1 листопада є те, що за оформленням допомоги на проживання для ВПО тепер має звертатися одна особа від всієї сімʼї (а не кожен член родини окремо).

Це нововведення стосується внутрішніх переселенців, які вперше звертаються по допомогу.

Внутрішньо переміщені особи з 1 листопада продовжать отримувати щомісяця допомогу на проживання в розмірі:

3 тис. грн – для осіб з інвалідністю та дітей;

2 тис. грн – для інших осіб.

Виплати автоматично продовжили до кінця січня 2024 року. Для ВПО, які вперше звертаються по допомогу, її призначать на шість місяців на сім’ю. Кошти виплачуватимуть щомісячно одному з членів родини.

Допомогу можу призначити ще на один шестимісячний термін, якщо в родині є: діти з інвалідністю; особи, які доглядають за людиною з інвалідністю; пенсіонери; троє і більше дітей віком до 18 років; якщо сукупний дохід на одного члена сім’ї не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів.

Допомога виплачується 15 та 28 числа щомісяця.

Кошти отримують громадяни:

які перемістилися з територій, де ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ ( згідно з переліком

які мають зруйноване чи непридатне для проживання внаслідок війни житло.

Для деяких категорій внутрішніх переселенців виплати скасували. Йдеться, наприклад, про ВПО, які мають депозит у понад 100 тис. грн або перебувають за кордоном понад місяць без поважної причини.

• Виплати для тих, хто прихистив ВПО

У період з 1 жовтня по 31 березня люди, котрі надали прихисток ВПО, отримують 30 грн за одного переселенця на день (близько 900 грн на місяць).

В інший період року сума компенсації становить 14,77 грн на день.

Компенсації за знищене житло

• Види компенсації та хто може отримати

З 1 листопада стартує програма виплати компенсацій за повністю зруйноване під час війни житло. Це наступна черга державної програми єВідновлення.

Програма передбачає два види компенсації:

1. Отримання сертифіката на придбання нової домівки (квартири чи приватного будинку) в будь-якому населеному пункті.

2. Грошові виплати на самостійну відбудову: можна отримати або сертифікат, або кошти на будівництво.

Кошти нададуть, якщо житло:

зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року;

не підлягає відновленню та ремонту, тобто воно визнане непридатним для життя після оцінки комісії;

розміщене на території, яка не була окупована до 24 лютого 2022 року (початку повномасштабної війни);

має власника (заяву може подавати людина, яка має право власності на житло).

Спочатку послугу зможуть отримати власники житла на неокупованій території України, де не ведуться активні бойові дії. Згодом компенсація стане доступною для всіх.

• Як подати заявку на компенсацію

Щоб отримати компенсацію, потрібно:

Подати повідомлення про зруйновану нерухомість у застосунку чи на порталі Дія

Подати в Дії заяву про виплату за зруйноване майно.

Дочекатися отримання сертифіката.

Подати заявку в Дії для бронювання коштів за сертифікатом, дочекатися підтвердження бронювання.

В разі придбання нового житла потрібно укласти угоду в нотаріуса, і кошти надійдуть на рахунок продавця нерухомості.

На кінець жовтня було згенеровано вже понад 300 житлових сертифікатів на компенсацію за зруйноване житло. Заявки почали розглядати з середини серпня. Значна їх частина припадає на Харківську та Київську області.

А обміняти сертифікати на житло можна буде з 1 листопада.

• Вартість квадратного метра

Кабмін визначив середню вартість квадратного метра для компенсації на рівні 36 422 грн. Проте вона коригується трьома коефіцієнтами. Йдеться про:

регіональні особливості (в різних населених пунктах знищене житло має різницю у вартості);

кількість кімнат (квадратний метр в однокімнатних квартирах коштує дорожче, ніж у чотирикімнатних);

вік зруйнованого будинку (старий чи новобудова).

Згідно з умовами, отримане житло не можна буде продавати протягом п’яти років.

Досі кошти на ремонт (до 200 тис. грн) отримували власники пошкодженого житла, а не зруйнованого. Ця програма передбачає надання грошей на придбання будівельних матеріалів чи замовлення ремонтних послуг.

З 1 січня 2024 року в Україні планують запустити компенсації для людей, які відремонтували пошкоджене житло власним коштом.

Нові будівельні норми для укриттів

З 1 листопада набирають чинності нові будівельні норми щодо споруд цивільного захисту. Йдеться про вимоги:

до проєктування і будівництва нових захисних споруд (укриттів, бомбосховищ);

до реконструкції та капітального ремонту існуючих.

Згідно з новими нормами, всі проєкти відбудови житлових і громадських будівель (шкіл, лікарень, дитсадків) мають передбачати наявність правильно облаштованих укриттів.

При цьому захисні споруди мають відповідати стандартам інклюзивності: йдеться про пандуси для людей з інвалідністю. Якщо пандус облаштувати неможливо, рекомендується застосовувати підйомні пристрої та механізми.

У захисних спорудах тепер потрібно облаштовувати системи візуальної й тактильної навігації, контрастне маркування на сходах і порогах.

Під час нового будівництва обов’язковим є облаштування мінімум одного універсального санітарно-гігієнічного приміщення, розрахованого на 200 осіб.

Міжнародна допомога постраждалим від війни

• Допомога від Естонії

Естонська рада у справах біженців виділяє грошову допомогу українцям, які проживають на одній із шести прифронтових областей. Йдеться про Запорізьку, Донецьку, Луганську, Харківську, Херсонську, Миколаївську області.

Розмір допомоги становить 3 600 грн на місяць для однієї особи. Її платитимуть протягом трьох місяців.

Повторно подати заяву на багатоцільову грошову допомогу можна через шість місяців після отримання попередньої виплати.

Крім того, Естонська рада у справах біженців надає фінансову допомогу на опалення домогосподарствам у сільській та приміській місцевості в зазначених шести областях. Кошти виділяють на придбання твердого палива (вугілля, дрова, брикети чи пелети) або для оплати газового опалення. Сума допомоги становить 17 500 грн на домогосподарство на весь опалювальний сезон.

• Допомога від ООН

З жовтня розмір грошової допомоги від Агентства ООН у справах біженців в Україні зріс з 2 200 до 3 600 грн на місяць для кожного члена родини.

Допомогу надають на три місяці (тобто загалом 10 800 грн).

Крім того, ООН надає кошти на підготовку до зимового періоду. Кожен член родини може розраховувати на 2 220 грн (6 660 грн за три місяці).

Детально про те, хто може отримати кошти від ООН та як подати заявку – дивіться в матеріалі.

Допомога постраждалим від підриву Каховської ГЕС

Мешканці Херсонської та Миколаївської областей, які втратили врожай через підрив російськими військами Каховської ГЕС, мають право на компенсацію.

Заяву та копію документа, що підтверджує право власності на земельну ділянку, потрібно подавати до 31 жовтня 2023 року.

Рішення щодо виплати компенсацій обласні військові адміністрації мають ухвалити до 30 листопада.

Її розмір становить 3 318 грн за одну сотку землі, на якій втрачено врожай овочів. Кошти виплачуватимуть на площу:

не більше 20 соток на Миколаївщині (до 66 360 грн);

не більше 30 соток на Херсонщині (максимум 99 540 грн).

Воєнний стан в Україні

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні наразі діють до 15 листопада 2023 року.

Оскільки війна не завершилася, а лави Сил оборони України регулярно потребують поповнення, дію воєнного стану та мобілізації, ймовірно, знову продовжать.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ це відбувалося вже вісім разів. Відповідні президентські укази має затвердити Верховна Рада.

Наразі президент Володимир Зеленський ще не вносив до ВР пропозицію про продовження дії воєнного стану і мобілізації.

Замовлення посвідчення водія за кордон

В Україні в жовтні запустили послугу відновлення/замовлення посвідчення водія з доставкою за кордон.

Спершу сервіс зробили доступним для громадян, які мешкають у Польщі. А з другої половини листопада МВС планує запустити таку послугу в Німеччині, Чехії та Італії.

Замовити документ можна онлайн – в електронному кабінеті водія. Для цього потрібно авторизуватися, обрати причину обміну посвідчення та міжнародну доставку, ввести контактні дані, здійснити оплату.

Термін міжнародної доставки становить близько 15 днів. Її здійснюватиме Укрпошта.

Орієнтовна вартість посвідчення водія – 311 грн (за бланк та послугу), а витрати на доставку становлять 960 грн.

Сервіс буде корисним для громадян, які хочуть обміняти своє посвідчення, отримане вперше на два роки, загубили чи пошкодили його, змінили персональні дані.

Додаткові рейси з жіночими купе в поїздах

Укрзалізниця в листопаді збільшить кількість рейсів із жіночими купе в пасажирських поїздах.

Проєкт запустили наприкінці червня в поїздах чотирьох напрямків: Київ – Ужгород (№81); Дніпро – Трускавець (№41); Київ – Кривий Ріг (№75); Харків – Ясіня (№15).

А з 15 листопада жіночі купе стануть доступні ще в чотирьох поїздах:

№17/18 Харків – Ужгород;

№29/30 Київ – Ужгород;

№3/4 Запоріжжя – Ужгород;

№26/236 Одеса – Рахів.

Придбати квитки можна в застосунку Укрзалізниці.

Місця в жіночих купе маркуватимуться в застосунку. Посадка до них буде відкрита лише жінкам та дітям до п’яти років включно.

Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від стандартної у вагонах аналогічного класу.

Київстар припиняє дію послуги ММS

Мобільний оператор Київстар припиняє дію колись популярної послуги ММS.

У листопаді абоненти оператора не зможуть їх надсилати та отримувати.

– У зв’язку з тим, що обмін MMS-повідомленнями вже не має попиту, а ця технологія застаріла, з 31 жовтня 2023 року компанія Київстар припиняє надавати послугу надсилання та отримання MMS для всіх абонентів мережі, – попередили в пресслужбі оператора.

Функція Автовідповідач у вигляді MMS та пакети MMS, які входять до деяких корпоративних тарифних планів, також припинять дію.

У Київстар нагадали, що передавати мультимедійні повідомлення тепер можна за допомогою 4G-інтернету та популярних месенджерів.

Вихідні у листопаді

У листопаді на українців чекає 8 вихідних та 22 робочі дні.

Додаткових вихідних не передбачено, тому орієнтуватися потрібно суто за календарем.

У листопаді відзначатимуть День працівників радіо, телебачення та зв’язку, День сержанта ЗСУ, День інженерних військ та інші професійні свята.

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