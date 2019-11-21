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НАБУ открыло дело против экс-главы СБУ Грицака

НАБУ открыло уголовное дело относительно возможного совершения экс-главой СБУ Василием Грицаком государственной измены и шпионажа.

Василь Грицак

По распоряжению Высшего антикоррупционного суда НАБУ открыло уголовное производство против экс-главы СБУ Василия Грицака. Его подозревают в государственной измене, шпионаже, злоупотреблении служебным положением, присвоении и растрате имущества.

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В судебных материалах указывается, что 4 октября в НАБУ было подано заявление об уголовном правонарушении по факту совершения бывшим главой СБУ преступлений, подпадающих под квалификацию ряда статей Уголовного кодекса Украины, в частности ст. 28 (Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), 111 (Государственная измена), 114 (Шпионаж), 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), 364 (Злоупотребление служебным положением), 365 (Превышение власти или служебных полномочий), 366 (Служебный подлог).

Напомним, что 8 ноября Владимир Зеленский издал указы, которыми уволил троих заместителей председателя Службы безопасности Украины.

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