Служба безопасности Украины провела обыски в одесской мэрии из-за подозрений в присвоении 100 млн грн благодаря созданию искусственной кредитной задолженности.

Сотрудники СБУ разоблачили факт завладения средствами городского бюджета чиновниками Одесского горсовета и КП.

– Чиновники горсовета в сговоре с коммерческими структурами присвоили почти 100 млн грн при погашении кредитной задолженности в коммерческом банке. Злоумышленники искусственно создали кредитную задолженность коммунального предприятия перед банком, – рассказали в пресс-службе СБУ.

Право требования на долги в банке выкупила частная фирма аффилированная с чиновниками мэрии. После этого коммерсанты, завысив сумму задолженности на 100 млн грн, обратились в мэрию с требованием ее погашения.

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– Решение по оплате завышенного долга принималось на основе недостоверных материалов, сознательно подготовленных должностными лицами нескольких департаментов мэрии. Затем участники сделки присвоили бюджетные деньги, – добавили в СБУ.

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка отметил, что обыски связаны с делом о хищении денег чиновниками городского совета и коррупцией в Администрации морских портов.

– Долг был искусственный, и компании, которые выкупили долг, аффилированные с чиновниками Одесской мэрии, – объяснил генпрокурор, уточнив, что правоохранители ищут документы, подтверждающие создание искусственного долга.

Рябошапка отметил, что некоторым чиновникам мэрии было сообщено о подозрении.



















Обыски в мэрии Одессы – чиновников подозревают в хищении 100 млн грн / 5 фотографий

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Напомним, 12 ноября НАБУ задержало членов преступной группировки, которые требовали взятку в размере $300 тыс.